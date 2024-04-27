«Байер» смог уйти от поражения в матче со «Штутгартом»

«Байер» и «Штутгарт» сыграли вничью в 31-м туре Бундеслиги (2:2).
Крис Фюрих вывел гостей вперед на 47-й минуте, а на 57-й Дениз Ундав удвоил преимущество команды. Амине Адли на 62-й отыграл один из мячей. Роберт Андрих на 90+7-й вернул равенство на табло.
«Байер» ранее стал чемпионом Германии, сейчас у команды 81 пункт, «Штутгарт» идет на 3-м месте (64 балла).
Как они это делают? Очень просто- по дружески раздают очки... Проигрывать Алонсо не хочет, видимо есть цель и желание пройти без поражений всю дистанцию. Но ломаться и напрягаться, в преддверии важнейших матчей в ЛЕ- никто не хочет, поэтому и пишут, такие подозрительные игры...
Не знаю, возможно, еще есть люди- верящие в честность таких игр. Я не верю.
Как они это делают? Очень просто- по дружески раздают очки... Проигрывать Алонсо не хочет, видимо есть цель и желание пройти без поражений всю дистанцию. Но ломаться и напрягаться, в преддверии важнейших матчей в ЛЕ- никто не хочет, поэтому и пишут, такие подозрительные игры...
Не знаю, возможно, еще есть люди- верящие в честность таких игр. Я не верю.
Вы знаете, возможно команде Алонсо где-то фартит, или же соперники рано расслабляются ведя в счете на 90+ минутах, но я не думаю, что Байер раздает очки специально, или играет договорные матчи. Вроде бы уже чемпионы, могут "забить" на Бундеслигу и готовиться к ЛЕ, но нет, аспиринки в двух крийних матчах Бундеслиги против Дортмунда и Штутгарта играют основой, и это при том, что скоро матчи ЛЕ!!! Думаю таким образом матчи не продают!?
Вы знаете, возможно команде Алонсо где-то фартит, или же соперники рано расслабляются ведя в счете на 90+ минутах, но я не думаю, что Байер раздает очки специально, или играет договорные матчи. Вроде бы уже чемпионы, могут "забить" на Бундеслигу и готовиться к ЛЕ, но нет, аспиринки в двух крийних матчах Бундеслиги против Дортмунда и Штутгарта играют основой, и это при том, что скоро матчи ЛЕ!!! Думаю таким образом матчи не продают!?