«Байер» смог уйти от поражения в матче со «Штутгартом»

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вчера, 21:40

«Байер» и «Штутгарт» сыграли вничью в 31-м туре Бундеслиги (2:2).

Крис Фюрих вывел гостей вперед на 47-й минуте, а на 57-й Дениз Ундав удвоил преимущество команды. Амине Адли на 62-й отыграл один из мячей. Роберт Андрих на 90+7-й вернул равенство на табло.

«Байер» ранее стал чемпионом Германии, сейчас у команды 81 пункт, «Штутгарт» идет на 3-м месте (64 балла).