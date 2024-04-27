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«Байер» смог уйти от поражения в матче со «Штутгартом»

вчера, 21:40
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 2Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Байер» и «Штутгарт» сыграли вничью в 31-м туре Бундеслиги (2:2).

Крис Фюрих вывел гостей вперед на 47-й минуте, а на 57-й Дениз Ундав удвоил преимущество команды. Амине Адли на 62-й отыграл один из мячей. Роберт Андрих на 90+7-й вернул равенство на табло.

«Байер» ранее стал чемпионом Германии, сейчас у команды 81 пункт, «Штутгарт» идет на 3-м месте (64 балла).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:02
Привет, Олег!!!
Я рад, что ты разделяешь мою иронию!!! Увы, мне боярин, увы, но- это горькие реалии старости...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:47
Ах-ха-ха!
Шутник Вы однако Батенька! Зачёт!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:46
Ты не один - мну тоже не верит, сейчас и пошли и поехали договорняки. Сезон торговли открыт!))
Capral
Capral ответ Фиш 4 (раскрыть)
сегодня в 15:00
Я не вникал в подробности проблем Штутгарта- мне это не интересно. Но болельщики команды, образно, мне рассказали, что, их клуб, на 2-е место не тянет, по разным причинам. По каким именно, я не интересовался.

Что не понятного?
Фиш 4
Фиш 4 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:57
"И вот почему" - "по разным причинам". Отличное объяснение!!!
Capral
Capral ответ Фиш 4 (раскрыть)
сегодня в 13:56
Изначально шансов не было и вот почему. Я часто общаюсь с болельщиками Штутгарта и они говорили, что их команда не тянет, даже на призовое место, по разным причинам... Но на бронзу они замахнулись, что, уже большой успех.
Фиш 4
Фиш 4 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:32
Шансы были. Теперь - увы.
Capral
Capral ответ Фиш 4 (раскрыть)
сегодня в 11:34
Штутгарт так будет вторым, как я- молодым и здоровым.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Фиш 4
Фиш 4 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:13
Конечно, особенно Штутгарт раздает, у которого есть надежда на серебро))) Просто играют люди ДО КОНЦА!!!
Фиш 4
Фиш 4
сегодня в 11:11
О каком везении вы все говорите?!!! Парни рубятся до конца. И это при том, что не всë залетело, что могло залететь!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:50
Байер в 67-й раз уходит от поражения ...
Алонсо создал 2 Байера....
Один до 90-й минуты...
Второй после 90-й минуты...
Как до этого раньше не додумались...непонятно...
Elliada_
Elliada_ ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 09:46
Всё может быть. Я привел в пример Аль-Хиляль, но есть еще Ливерпуль. Команда много матчей в этом сезоне выигрывала, забивая в концовке, как Байер, а потом они сломались. За апрель проиграли все турниры. Поэтому я говорю, что лучше проиграть матч чемпионата, чем оступиться в финале Кубка или в ЛЕ. Возможно, они пройдут весь сезон без поражений, но я в это не верю.
memphis
memphis ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 09:38
Да, но есть и обратная сторона: вдруг после поражения всё порушиться быстрее
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 08:32
Так они уже вдоволь наелись невезением. Я думаю судьба отдает долг, за столь долгое не везение везением
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 08:00
Все рано или поздно заканчивается.Пусть Байер наслаждается победами.
valt134
valt134
сегодня в 04:35
Сверхвезучесть Байера. В следующем сезоне будут «отгребать» Пример Наполи тому подтверждение.Хотя… У Наполи поменялся тренер, в Байере , вроде, остается. Но, симптом послечемпионского сезона никто не отменял. Посмотрим.
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 23:44
В абсолютное превосходство Байера над соперниками- я не верил и не верю. Это доказали и показали матчи с Карабахом (оба), где немцы, непостижимым образом отскакивали, и со Штутгартом в кубке и тп. Я попрежнему считаю, что чемпионство Байера, это прежде всего- катастрофический провал Баварии. На счет судейства не знаю, не буду так категоричен, но и в непробиваемость Байера не верю. Большинство игр команды, которые я видел, показали, что у Леверкузена немало проблем, как в организации игры, так и в тренерских расчетах... А во второй части чемпионата, Байер и вовсе свалился на примитивный, давно забытый немецкий футбол- с его навесами, забросами и тд. Никаким образом не умоляя заслуг Алонсо, в его тренерскую гениальность я не верю.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:39
команда пока выносливая, и хорошо организованная.
в новом сезоне будут больше топовых матчей)) и в Бундеслиге и Лиге чемпионов.
значит, на отдых с минимальным средним временем между матчами.
как бы не наступила физическая усталость.
и травмы.
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:33
Такое ощущение, будто и судьи делают всё, чтобы Байер не проиграл. Мало того,что переиграл на минуту больше добавленного, так ещё гол довольно спорный был, а судья даже вар не глянул. И вообще игра Байера - дикий фарт. Чемпионская играэто уверенные красивые победы, а не эти отскоки
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:13
Хаби Алонсо пишет историю с Байером.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:59
или Алонсо продал душу дьяволу, по другому это невозможно объяснить!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:45
Дело в том, что выйти вторым составом и проиграть- было весьма откровенно. Но и тратить силы, бороться до предела в ничего незначащих матчах- тоже большого смысла не имеет. Но я не навязываю своё мнение, это- только мысли вслух, которые, конечно, могут быть ошибочными....
A.S.A
A.S.A ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:41
Благодарю за просвящение, получается, что в нынешнем формате небыло непобежденных чемпионов, и Байер может своим первым чемпионством вписать свое имя в историю и как первые непобежденные!
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:39
Байеру скоро конец
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:39
Виктор, моё почтение!!!
Вы знаете, возможно команде Алонсо где-то фартит, или же соперники рано расслабляются ведя в счете на 90+ минутах, но я не думаю, что Байер раздает очки специально, или играет договорные матчи. Вроде бы уже чемпионы, могут "забить" на Бундеслигу и готовиться к ЛЕ, но нет, аспиринки в двух крийних матчах Бундеслиги против Дортмунда и Штутгарта играют основой, и это при том, что скоро матчи ЛЕ!!! Думаю таким образом матчи не продают!?
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:29
Привет, Дружище!!!
Игорь, Байер, с нетерпением ждет не дождется конца сезона.)))
Persenchik
Persenchik
вчера в 22:29
Похоже Байер 04 совсем выдохся. Все чаще и чаще еле уносит ноги.🤔
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:29
В отличие от Арсенала-2004 у Байера сейчас действительно идёт сезон без поражений. Во всех турнирах!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:25
Удивительно что команда хозяев поля играя дома , смогла уйти от поражения !?? ☝️😉🤣🤣
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:21
Дежавю
Гость
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