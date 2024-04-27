«Ювентус» и «Милан» голов не забили

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в 34-м туре Серии А.
Команды голов не забили.
После матча «бьянконери» идут на 3-м месте (65 очков), «россонери» занимают 2-ю строчку (70 очков).
«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в 34-м туре Серии А.
Команды голов не забили.
После матча «бьянконери» идут на 3-м месте (65 очков), «россонери» занимают 2-ю строчку (70 очков).
позорный ватокат под названием навесь на пенсионера или загрузи на Леау.
одна из лучших команда Серии А должна быть на 3 месте.
это Болонья!
позорный ватокат под названием навесь на пенсионера или загрузи на Леау.
одна из лучших команда Серии А должна быть на 3 месте.
это Болонья!