Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2023/2024

«Ювентус» и «Милан» голов не забили

вчера, 20:57
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в 34-м туре Серии А.

Команды голов не забили.

После матча «бьянконери» идут на 3-м месте (65 очков), «россонери» занимают 2-ю строчку (70 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ахмат» разгромил «Пари НН» в матче Премьер-Лиги
Сегодня, 15:56
«Интер» в большинстве выиграл у «Торино»
Сегодня, 15:26
Дубль Месси помог «Интер Майами» крупно обыграть «Нью-Инглэнд Революшн»
Сегодня, 08:28
«Атлетико» выиграл у «Атлетика» в матче Ла Лиги
Сегодня, 00:15
«Астон Вилла» и «Челси» сыграли вничью
Сегодня, 00:08
ПСЖ смог спастись в матче с «Гавром»
Сегодня, 00:00
Сортировать
Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 13:57
А вы вспомните крайнее дерби всея Руси. Ничего более унылого я давно не видел. милан и юве далеки от качественного футбола пока что
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 13:21
Играли две команды без тренеров.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:41
некогда великая итальянская вывеска, находящаяся на вершине мировых просмотров, превратилась вот в эти Нули.
позорный ватокат под названием навесь на пенсионера или загрузи на Леау.
одна из лучших команда Серии А должна быть на 3 месте.
это Болонья!
balalay
balalay
вчера в 23:39
ювентус играл мощнее, у милана вообще не видно было желания победить, у юве что-то проскальзывало
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:26
Забивать не очень то и хотели !
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 22:14
А зачем им забить - Интер все равно уже чемпион страны?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:57
Мирно разошлись,засушили игру.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:16
Трудно придумать самого скучного матча...
drug01
drug01
вчера в 21:05
Голов не забили но вратарь Милана был на высоте!!! Игра очень хорошая.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:03
Типичная Аллегрова
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 