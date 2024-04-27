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Женская команда «Барселоны» вышла в финал Лиги чемпионов

вчера, 21:55

«Барселона» одолела «Челси» в ответном полуфинальном матче женской Лиги чемпионов (2:0, по сумме встреч 2:1).

Айтана Бонмати отличилась на 25-й минуте, а Фридолина Рольфё — на 74-й.

В финале «сине-гранатовые» встретятся с победителем противостояния «Лиона» и ПСЖ.

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Все комментарии
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sv4p5p7y5nvq
сегодня в 05:18
На женском футболе бизнес не построишь.
амурец
амурец
сегодня в 00:31
Ну пусть фанаты Барселоны хоть за девушек порадуются, с мужиков то толку нет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:04
Челси уже сотворила сенсацию, когда на выезде одержала шокирующую победу над Барсой)) это было первое поражение каталонских девушек за 5 лет.
но сегодня лучшая футболистка мира Айтана Бонмати сравняла счет в серии.
а звезда Швеции Фридолина Рольфё забила победный мяч.
внутри Испании все равно нет конкуренции, все эти Роялистки и прочие испанские женские команды не уровень прекрасных Каталонок.
для Барселоны сезон начинается только с полуфинала Лиги Чемпионов,
А команда выживает только за счет конкуренции внутри команды.
В финале Барса сыграет с победительницей пары ПСЖ - Лион.
первый матч в пользу Львиц 3:2. Думаю, девушки Лиона добьются своего.
На выезде они чрезвычайно аккуратны и организованны.
и лидер чемпионата с солидным отрывом без поражений.
должен быть финал Барселона - Лион
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:40
Женщины лучше играют
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