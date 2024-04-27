Женская команда «Барселоны» вышла в финал Лиги чемпионов

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вчера, 21:55

«Барселона» одолела «Челси» в ответном полуфинальном матче женской Лиги чемпионов (2:0, по сумме встреч 2:1).

Айтана Бонмати отличилась на 25-й минуте, а Фридолина Рольфё — на 74-й.