Женская команда «Барселоны» вышла в финал Лиги чемпионов

«Барселона» одолела «Челси» в ответном полуфинальном матче женской Лиги чемпионов (2:0, по сумме встреч 2:1).
Айтана Бонмати отличилась на 25-й минуте, а Фридолина Рольфё — на 74-й.
В финале «сине-гранатовые» встретятся с победителем противостояния «Лиона» и ПСЖ.
но сегодня лучшая футболистка мира Айтана Бонмати сравняла счет в серии.
а звезда Швеции Фридолина Рольфё забила победный мяч.
внутри Испании все равно нет конкуренции, все эти Роялистки и прочие испанские женские команды не уровень прекрасных Каталонок.
для Барселоны сезон начинается только с полуфинала Лиги Чемпионов,
А команда выживает только за счет конкуренции внутри команды.
В финале Барса сыграет с победительницей пары ПСЖ - Лион.
первый матч в пользу Львиц 3:2. Думаю, девушки Лиона добьются своего.
На выезде они чрезвычайно аккуратны и организованны.
и лидер чемпионата с солидным отрывом без поражений.
должен быть финал Барселона - Лион
но сегодня лучшая футболистка мира Айтана Бонмати сравняла счет в серии.
а звезда Швеции Фридолина Рольфё забила победный мяч.
внутри Испании все равно нет конкуренции, все эти Роялистки и прочие испанские женские команды не уровень прекрасных Каталонок.
для Барселоны сезон начинается только с полуфинала Лиги Чемпионов,
А команда выживает только за счет конкуренции внутри команды.
В финале Барса сыграет с победительницей пары ПСЖ - Лион.
первый матч в пользу Львиц 3:2. Думаю, девушки Лиона добьются своего.
На выезде они чрезвычайно аккуратны и организованны.
и лидер чемпионата с солидным отрывом без поражений.
должен быть финал Барселона - Лион