Гол Ляпорта помог клубу «Аль-Наср» обыграть «Аль-Халедж»

«Аль-Халедж» уступил клубу «Аль-Наср» в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии (0:1).
Гол забил Эмерик Ляпорт на 68-й минуте.
После матча «Аль-Халедж» идет на 11-м месте (35 очков), «Аль-Наср» расположился на 2-й строчке (71 пункт).
|Аль-Халедж0 : 1Аль-Наср
|Матч завершен
«Аль-Халедж» уступил клубу «Аль-Наср» в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии (0:1).
Гол забил Эмерик Ляпорт на 68-й минуте.
После матча «Аль-Халедж» идет на 11-м месте (35 очков), «Аль-Наср» расположился на 2-й строчке (71 пункт).