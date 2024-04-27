Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Гол Ляпорта помог клубу «Аль-Наср» обыграть «Аль-Халедж»

вчера, 23:12
Аль-ХаледжЛоготип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)0 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Халедж» уступил клубу «Аль-Наср» в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии (0:1).

Гол забил Эмерик Ляпорт на 68-й минуте.

После матча «Аль-Халедж» идет на 11-м месте (35 очков), «Аль-Наср» расположился на 2-й строчке (71 пункт).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ахмат» разгромил «Пари НН» в матче Премьер-Лиги
Сегодня, 15:56
«Интер» в большинстве выиграл у «Торино»
Сегодня, 15:26
Дубль Месси помог «Интер Майами» крупно обыграть «Нью-Инглэнд Революшн»
Сегодня, 08:28
«Атлетико» выиграл у «Атлетика» в матче Ла Лиги
Сегодня, 00:15
«Астон Вилла» и «Челси» сыграли вничью
Сегодня, 00:08
ПСЖ смог спастись в матче с «Гавром»
Сегодня, 00:00
Все комментарии
6rv6eewwaw9s
6rv6eewwaw9s
сегодня в 05:09
Ляпорт помог,а у Рона засуха
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:44
Мне кажется ему все равно)) Лучше проиграть, но главное, чтоб гелевый забил))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:33
с победой, Шишани))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 