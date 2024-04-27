Личка высказался о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» дал комментарий касательно возможного ухода нападающего из команды.

У нас есть хороший пример с Арсеном Захаряном, который ушел в «Реал Сосьедад» и играет в Лиге чемпионов. Если у Тюкавина и у «Динамо» летом появится хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него возникнет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу.