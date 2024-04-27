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Личка высказался о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»

вчера, 23:43

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий касательно возможного ухода нападающего Константина Тюкавина из команды.

У нас есть хороший пример с Арсеном Захаряном, который ушел в «Реал Сосьедад» и играет в Лиге чемпионов. Если у Тюкавина и у «Динамо» летом появится хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него возникнет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 15:48
Марцел Личка- мужик открытый, и кроме того европейский, отчего вполне лояльно относится к околофутбольной журналистской индустрии
и с удовольствием с ней общается.

Но он далеко не дурак, и потому сказал ровно столько, чтобы удовлетворить задавшего вопрос, и в то же время ничего не сказать.
Дело даже не в "если", а просто в том, какой смысл вкладывать в словосочетание "хорошее предложение из Европы".

Из евро-топклубов "хорошее предложение", а это с точки зрения ФК Динамо лямов 20-25, летом вряд ли последует, да и не дорос ещё Костик до их уровня, там он прочно сядет на лавку или отправится гулять по арендам, что полезным
способом развивать карьеру в его случае не является.

Клубы-доги из лиг евро-топ5 ему однозначно не нужны.
А в средних клубах, даже если кто-то из них и выступит с подобным предложением, ещё придётся выигрывать конкуренцию и далеко не факт,
что это удастся, зато велик риск навредить карьере.

Никуда он этим летом не уйдёт, для такого шага пока нет предмета.
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 15:25
Согласен, но не во всем. Да, конечно- футбол коллективное творчество, но, без отдельных, ярких личностей- футбол не существует. Можно много вспомнить игроков прошлого, которые делали футбол ярче, а главное- делали это индивидуально, независимо от партнеров. Тюкавин- не личность, во всяком случае, пока. Нет у него лидерских качеств, способностей... В Европе, таких как он- сотни.

Во всем остальном- согласен на все 100%!!!
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:18, ред.
Гол везде гол.Просто надо попасть по воротам осмысленно(или удачно),лишив вратаря соперника спасти ворота.А ты говоришь о создании голевого момента,что чаще всего труд коллективный,и только великие (немногие) личности были и созидателями и исполнителями "приговора".А насчёт того,что это не материал для лепки великого футболиста,можно согласиться...хотя бы потому,что эмпирическим путём ему попытаться доказать это вряд ли появится возможность.В том числе(а не только по политическим и организационным причинам)и потому,что современные западные тренеры не склонны воспринимать поступившего к ним игрока как сформировавшуюся личность,и часто начинают этот материал подгонять под свою схему,или пытаются переквалифицировать.А в данном случае-это типичный "наконечник копья".А кто сказал,что эта специализация в футболе не может быть востребована???
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 15:03
Это я образно сказал. Я не верю, в его большое футбольное будущее. Почему? Я привел достаточно факторов, которые, в полной мере объясняют ситуацию...
Забивать в ПЛ России, на сегодняшний день- не показатель классности игрока.
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:57
А чего сразу его на Мальту ссылать? Как будто нет двух десятков клубов даже в топ-3,где Тюкавин не растворится.Я о том и говорю,что у нас "футбольная Европа"-это топ-5,а европейский клуб-первая двадцатка этой же топ-5. А там 90 клубов.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 14:41
Твоя личная симпатия к Тюкавину не позволяет тебе объективно оценивать ситуацию. Всё, что ты перечислил- ничтожно мало для отъезда в приличный европейский клуб. В Грецию, на Мальту и тп., возможно. Не так давно, ты сравнил его с Г.Мюллером, по манере игры. До сих пор понять не могу, откуда ты взял такие сравнения... Сейчас, вообще, невозможно никого ни с кем сравнивать, только по одной причине- российский футбол быстро деградирует, а отсутствие полноценных европейских матчей на высоком уровне, как раньше- ускоряет эту деградацию...
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:03
Вот иногда смотрю "Монако" и удивляюсь дуболомости,особенно защиты.Сейчас ещё ничего,а вот что творили негры год-полтора назад,это ужас...
Так что надо всегда начинать с двух решённых вопросов :
1.Что есть такое "футбольная Европа"?
2.Что есть такое конкретный клуб,невзирая на классические представления о ТОП-5.

Совсем недавно клубная Франция со скрипом выиграла у нас это почётное место в хвосте пятёрки.
Интерес
Интерес
сегодня в 13:57
Где вы будете оба,зависит от последних матчей.Так что не опережай события.
Gotlib
Gotlib
сегодня в 10:58
Лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:32
Я думаю этого маловато для Европы. Для РПЛ терпимо,но не для Европы. Могу ошибиться
Сп62
Сп62
сегодня в 10:11
Capral
Имеет чувство гола, терзает защиту постоянными перемещениями по линии овсайда, хорошо освобождается от опеки, имеет хорошую стартовую скорость. Мои наблюдения.
alexamit
alexamit
сегодня в 09:23
Плохая новость для Динамо.Там больше никто забивать не может.
6t47tj7csgwr
6t47tj7csgwr
сегодня в 08:21
Так три года будет уходить.
pumjny2a5qu3
pumjny2a5qu3
сегодня в 07:18
За хорошие деньги можно и продать.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:51
Пусть уходит, незаменимых нет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:03
Началось, если, а вдруг, может быть и т.д ... !??))
adekvat
adekvat
сегодня в 05:18
Да где там Захарян играет, на замены иногда выходит. Из развития возможно язык учат да итолько.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:46
В условные Ференцвароши он и сам не пойдёт....а в топ-5 игроков подобного уровня в неделю по 3 парома привозят на просмотр....
Capral
Capral
сегодня в 00:45
Ох, не знаю, не знаю. Как по мне- слишком много авансов Тюкавину. Его переход в Европу, конечно может состояться, вопроc- куда, именно? Если детально, по самому Тюкавину, то ничего гениального в нем нет. Он- типичный позиционщик, большую часть игры простаивающий на месте. Очень зависимый нападающий, играющий, исключительно на свободных зонах и вне опеки защитников соперника. Ни высокой скоростью, ни отточенной техникой не обладает. Супер поставленного удара у него нет, разогнать атаку не может, а самое главное- не обладает футбольным интеллектом, как футболист очень простой... Правда, неплохо играет головой, но опять же- когда нет рядом соперников. Его результативность в нынешнем сезоне, во многом обусловлена низким качеством российского футбола. В отсутствии еврокубков, трудно сказать однозначно, будет ли отъезд Тюкавина в Европу успешным. Пока, разговоры, о его возможном европейском вояже- только разговоры. Захарян тоже мечтал уехать, но до сих пор, пока, ничего не добился...
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