Личка высказался о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий касательно возможного ухода нападающего Константина Тюкавина из команды.
У нас есть хороший пример с Арсеном Захаряном, который ушел в «Реал Сосьедад» и играет в Лиге чемпионов. Если у Тюкавина и у «Динамо» летом появится хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него возникнет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу.
и с удовольствием с ней общается.
Но он далеко не дурак, и потому сказал ровно столько, чтобы удовлетворить задавшего вопрос, и в то же время ничего не сказать.
Дело даже не в "если", а просто в том, какой смысл вкладывать в словосочетание "хорошее предложение из Европы".
Из евро-топклубов "хорошее предложение", а это с точки зрения ФК Динамо лямов 20-25, летом вряд ли последует, да и не дорос ещё Костик до их уровня, там он прочно сядет на лавку или отправится гулять по арендам, что полезным
способом развивать карьеру в его случае не является.
Клубы-доги из лиг евро-топ5 ему однозначно не нужны.
А в средних клубах, даже если кто-то из них и выступит с подобным предложением, ещё придётся выигрывать конкуренцию и далеко не факт,
что это удастся, зато велик риск навредить карьере.
Никуда он этим летом не уйдёт, для такого шага пока нет предмета.
и с удовольствием с ней общается.
Но он далеко не дурак, и потому сказал ровно столько, чтобы удовлетворить задавшего вопрос, и в то же время ничего не сказать.
Дело даже не в "если", а просто в том, какой смысл вкладывать в словосочетание "хорошее предложение из Европы".
Из евро-топклубов "хорошее предложение", а это с точки зрения ФК Динамо лямов 20-25, летом вряд ли последует, да и не дорос ещё Костик до их уровня, там он прочно сядет на лавку или отправится гулять по арендам, что полезным
способом развивать карьеру в его случае не является.
Клубы-доги из лиг евро-топ5 ему однозначно не нужны.
А в средних клубах, даже если кто-то из них и выступит с подобным предложением, ещё придётся выигрывать конкуренцию и далеко не факт,
что это удастся, зато велик риск навредить карьере.
Никуда он этим летом не уйдёт, для такого шага пока нет предмета.
Во всем остальном- согласен на все 100%!!!
Во всем остальном- согласен на все 100%!!!
Забивать в ПЛ России, на сегодняшний день- не показатель классности игрока.
Забивать в ПЛ России, на сегодняшний день- не показатель классности игрока.
Так что надо всегда начинать с двух решённых вопросов :
1.Что есть такое "футбольная Европа"?
2.Что есть такое конкретный клуб,невзирая на классические представления о ТОП-5.
Совсем недавно клубная Франция со скрипом выиграла у нас это почётное место в хвосте пятёрки.
Так что надо всегда начинать с двух решённых вопросов :
1.Что есть такое "футбольная Европа"?
2.Что есть такое конкретный клуб,невзирая на классические представления о ТОП-5.
Совсем недавно клубная Франция со скрипом выиграла у нас это почётное место в хвосте пятёрки.
Имеет чувство гола, терзает защиту постоянными перемещениями по линии овсайда, хорошо освобождается от опеки, имеет хорошую стартовую скорость. Мои наблюдения.
Имеет чувство гола, терзает защиту постоянными перемещениями по линии овсайда, хорошо освобождается от опеки, имеет хорошую стартовую скорость. Мои наблюдения.