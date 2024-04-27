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Алаев дал комментарий на тему возможного изменения лимита на легионеров

вчера, 18:56

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможных новшествах в лимите на легионеров.

На мой взгляд, в РПЛ надо оставить все, как есть. Это рабочий лимит, шарахаться не стоит.

Вовлечен ли я в эту историю в контексте ФНЛ как руководитель профильного комитета в РФС? Не вовлечен пока. Изменение лимита там — довольно спорная история. Насколько знаю, при нынешнем лимите квота иностранцев заполнена на 42%. Если бы она была заполнена на 90+ процентов, можно было бы рассмотреть изменения лимита. Сейчас не вижу необходимости. А по Второй лиге однозначная позиция — не нужны легионеры, надо растить своих футболистов. Тем более, есть система юношеских и молодежных лиг.

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cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:51
Анатолий, абсолютно верно! Пока Зенит ходит в чемпионах ни о каких изменениях в лимите и речи не может быть.
lotsman
lotsman
вчера в 20:09
Лимит надо ужесточать. Надо увеличивать число российских игроков на поле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:45
Вопрос задан не по адресу. По поводу лимита все решает другой человек и зовут его Алексей Миллер. Если в этом сезоне Зенит не станет чемпионом, то на следующий сезон лимит будет 11 легионеров на поле и 5 на лавке. Остальные русские для заявки.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:35
Значит все останется на прежнем уровне.
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