Алаев дал комментарий на тему возможного изменения лимита на легионеров

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможных новшествах в лимите на легионеров.
На мой взгляд, в РПЛ надо оставить все, как есть. Это рабочий лимит, шарахаться не стоит.
Вовлечен ли я в эту историю в контексте ФНЛ как руководитель профильного комитета в РФС? Не вовлечен пока. Изменение лимита там — довольно спорная история. Насколько знаю, при нынешнем лимите квота иностранцев заполнена на 42%. Если бы она была заполнена на 90+ процентов, можно было бы рассмотреть изменения лимита. Сейчас не вижу необходимости. А по Второй лиге однозначная позиция — не нужны легионеры, надо растить своих футболистов. Тем более, есть система юношеских и молодежных лиг.