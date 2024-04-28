«Астон Вилла» и «Челси» сыграли вничью

В матче 35-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси» была зафиксирована ничья (2:2).
Марк Кукурелья своим автоголом на 4-й минуте вывел хозяев поля вперед. Удвоил преимущество команды Морган Роджерс на 42-й. Нони Мадуеке на 62-й отыграл один из мячей, а Конор Галлахер на 81-й сравнял счет.
После поединка «львы» идут на 4-м месте (67 очков), «синие» занимают 9-ю позицию (48 очков).
Галахер красивый гол положил!
Но и Мадуеке хорош, заменил Палмера в нужное время. А Палмер пропустил игру и сбился с шага. Надеюсь в следующих матчах забьет свои голы и заработает золотую бутсу. Заслужил!
С красивой ничьей Челси!
И АВ удачи в борьбе за четвертое место! Но в этой игре они проиграли.
Галахер красивый гол положил!
Но и Мадуеке хорош, заменил Палмера в нужное время. А Палмер пропустил игру и сбился с шага. Надеюсь в следующих матчах забьет свои голы и заработает золотую бутсу. Заслужил!
С красивой ничьей Челси!
И АВ удачи в борьбе за четвертое место! Но в этой игре они проиграли.
синие имели тотальное преимущество, супергол Дисаси, жаль отменил судья.
проклятый ВАР, из АПЛ сделал неженку.
но и защита Челси проходной двор, столько денег Боули потратил бестолку.
Если положить мешки с картошкой в штрафной Челси вместо защитников,
и то больше толку будет.
Но футбол был на высоте. Такая безумная развязка.
Такого матча Шанхай Слуцкого выдал в мегадраме с Шанхай Порт.
1:1 на последних минутах и мог побеждать, если бы не офсайд.
Как и Челси.
Верните человеческий футбол, тот, с ошибками арбитров!
синие имели тотальное преимущество, супергол Дисаси, жаль отменил судья.
проклятый ВАР, из АПЛ сделал неженку.
но и защита Челси проходной двор, столько денег Боули потратил бестолку.
Если положить мешки с картошкой в штрафной Челси вместо защитников,
и то больше толку будет.
Но футбол был на высоте. Такая безумная развязка.
Такого матча Шанхай Слуцкого выдал в мегадраме с Шанхай Порт.
1:1 на последних минутах и мог побеждать, если бы не офсайд.
Как и Челси.
Верните человеческий футбол, тот, с ошибками арбитров!
Надо было заменить хотя бы середине второго тайма. ВЫпустил бы Джорджа, Вашингтона или того же Касадеи.... И то сыграли бы лучше!
По моему Мудрик должен посидеть на скамейке и научится настроится на матчи. Мне кажется он боится ошибиться, от того и теряется. Мысли короче не там. Момент у него был, ну бей слета сразу, вместо этого просто потерял мяч и начал контратаку АВ.
Надо было заменить хотя бы середине второго тайма. ВЫпустил бы Джорджа, Вашингтона или того же Касадеи.... И то сыграли бы лучше!
По моему Мудрик должен посидеть на скамейке и научится настроится на матчи. Мне кажется он боится ошибиться, от того и теряется. Мысли короче не там. Момент у него был, ну бей слета сразу, вместо этого просто потерял мяч и начал контратаку АВ.