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«Астон Вилла» и «Челси» сыграли вничью

сегодня, 00:08
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче 35-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси» была зафиксирована ничья (2:2).

Марк Кукурелья своим автоголом на 4-й минуте вывел хозяев поля вперед. Удвоил преимущество команды Морган Роджерс на 42-й. Нони Мадуеке на 62-й отыграл один из мячей, а Конор Галлахер на 81-й сравнял счет.

После поединка «львы» идут на 4-м месте (67 очков), «синие» занимают 9-ю позицию (48 очков).

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Все комментарии
azkan
azkan ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 16:16
У нас в Ташкенте только Сетанта.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:44
А не подрезал ли судья у Челси победу?))
TheBoLt
TheBoLt ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 11:44
Судьи такие, да. Они как отнять победу, так и спасти потом могут, никогда не знаешь, когда ошибутся. Ничего, наберете еще очки) А где шла трансляция? Где вообще у нас смотреть АПЛ?
azkan
azkan ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 09:35
Вилла пусть скажут спасибо судье. Могли потерять и это очко.
А у шпор подряд игры с Арсеналом сегодня, которые никак не могут потерять очки, Челси - с принципиальными соперникам, будут играть только на победу и Ливерпуль, хоть и нет мотивации, но все же на Энфилде и потом шейхами почти, что чемпионами, если не потеряют очки.
И плюс игры с аутсайдерами борющимися за выживание. Они могут быть в десять раз опаснее вышеперечисленных клубов.
Так, что у Эмери больше шансов попасть в ЛЧ.
x5ktw8hn2cca
x5ktw8hn2cca
сегодня в 08:22
Челси сильно не везет.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:09
Мудрик…что ты такое??😂
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 08:04
Какой же ужасный Мудрик, на его фоне Кукуха топ игрок... Матч конечно выдали огненный, но судьи как всегда. Явные нарушения на Мадуэке не свистят, такие же фолы на игроках виллы свистят. Гол в конце отменяют, ведь там коснулись игрока, а он отскочил на метр как будто весит 30 кг, а мог бы просто жёстче поставить корпус и побороться, неженка. Но что есть, то есть. Нашли яйца и вышли на второй тайм побеждать. Чутка не хватило.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:30
Челси как забивает так и пропускает, результативные матчи выдает.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 06:59
Астон Вилла могла и победить, но не смогла.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:59
Астон Вилле может не хватить до ЛЧ именно этих двух очков.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:13
Непростительно для АВ терять очки, у Спор 3 игры в запасе, они могут легко обойти на финишной прямой Львов. Вперёд Львы!
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:46
Точно! Мудрик был самым худшим игроком у синих. Что его держал Почет?!
Надо было заменить хотя бы середине второго тайма. ВЫпустил бы Джорджа, Вашингтона или того же Касадеи.... И то сыграли бы лучше!
По моему Мудрик должен посидеть на скамейке и научится настроится на матчи. Мне кажется он боится ошибиться, от того и теряется. Мысли короче не там. Момент у него был, ну бей слета сразу, вместо этого просто потерял мяч и начал контратаку АВ.
sihafazatron
sihafazatron ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:29
Да Палмер сегодня был сам не свой, но худший Мудрик... Он всегда такой? Как не посмотрю игры Челси, так он просто бестолку бегает и теряет мяч.. Игрок уровня Зари
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:28
АВ - Челси супер матч выдали.
синие имели тотальное преимущество, супергол Дисаси, жаль отменил судья.
проклятый ВАР, из АПЛ сделал неженку.
но и защита Челси проходной двор, столько денег Боули потратил бестолку.
Если положить мешки с картошкой в штрафной Челси вместо защитников,
и то больше толку будет.
Но футбол был на высоте. Такая безумная развязка.
Такого матча Шанхай Слуцкого выдал в мегадраме с Шанхай Порт.
1:1 на последних минутах и мог побеждать, если бы не офсайд.
Как и Челси.
Верните человеческий футбол, тот, с ошибками арбитров!
sihafazatron
sihafazatron ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 00:27
Да вилла полностью переиграла мс, так никто не сыграл в этом сезоне!)
sihafazatron
sihafazatron ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 00:26
Решил силы сэкономить, впереди еврокубки ведь. Но пришлось заплатить за такую игру
azkan
azkan
сегодня в 00:20
Судья украл такую красивую победу у Челси! Сколько раз на Мадуеке были нарушения он молчал. Дугласу не дал явную вторую желтую. Короче двоечка ему!
Галахер красивый гол положил!
Но и Мадуеке хорош, заменил Палмера в нужное время. А Палмер пропустил игру и сбился с шага. Надеюсь в следующих матчах забьет свои голы и заработает золотую бутсу. Заслужил!
С красивой ничьей Челси!
И АВ удачи в борьбе за четвертое место! Но в этой игре они проиграли.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 00:19
Эх , Эмери...ну зачем пытаться удерживать 2-0 , когда столько открытых зон Челси оставляет , второй тайм вообще ужасный...
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 00:18
Астон Вилла как Астон Вилла, никогда не меняется.
Imrebellion
Imrebellion ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:12
не забываем как АВ единственная команда переигравшая МС по всем показателям. Ну и Челси 2 раза в чемпионате играл на равных с МС.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:09
А вообще забавно получается:
Арсенал-АВ 0:2
Арсенал-Челси 5:0
АВ-Челси 2:2))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:08
Повеселились команды!)) Гол Галлахера хорош!)
Пенсы молодцы, смогли перевернуть игру после такого первого тайма
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