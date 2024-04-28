«Астон Вилла» и «Челси» сыграли вничью

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сегодня, 00:08

В матче 35-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси» была зафиксирована ничья (2:2).

Марк Кукурелья своим автоголом на 4-й минуте вывел хозяев поля вперед. Удвоил преимущество команды Морган Роджерс на 42-й. Нони Мадуеке на 62-й отыграл один из мячей, а Конор Галлахер на 81-й сравнял счет.

После поединка «львы» идут на 4-м месте (67 очков), «синие» занимают 9-ю позицию (48 очков).