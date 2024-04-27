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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2023/2024

«Альмерия» покинула Ла Лигу

вчера, 20:18

«Альмерия» вылетела из Примеры.

Это произошло после поражения команды в матче с «Хетафе» (1:3).

Коллектив замыкает таблицу Ла Лиги, имея в активе 14 очков.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:17
Думаю что на следующий год вернется... хорошую игру показывают..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:10
жаль.
владелец один из самых богатых людей КСА.
но из за ФФП вынуждены ограничит себя в трансферном рынке))
d2zmy29fe497
d2zmy29fe497
вчера в 20:48
Очень жаль Альмерию.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:33
Альмерия - "первая ласточка" вылетела...)
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