«Альмерия» покинула Ла Лигу

«Альмерия» вылетела из Примеры.
Это произошло после поражения команды в матче с «Хетафе» (1:3).
Коллектив замыкает таблицу Ла Лиги, имея в активе 14 очков.
«Альмерия» вылетела из Примеры.
Это произошло после поражения команды в матче с «Хетафе» (1:3).
Коллектив замыкает таблицу Ла Лиги, имея в активе 14 очков.
владелец один из самых богатых людей КСА.
но из за ФФП вынуждены ограничит себя в трансферном рынке))
владелец один из самых богатых людей КСА.
но из за ФФП вынуждены ограничит себя в трансферном рынке))