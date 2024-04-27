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«РБ Лейпциг» разгромил «Боруссию» Дортмунд

вчера, 18:36
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг4 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«РБ Лейпциг» крупно обыграл «Боруссию» Дортмунд в матче 31-го тура Бундеслиги (4:1).

Джейдон Санчо обеспечил гостям преимущество на 20-й минуте. Лоис Опенда на 23-й сравнял счет. Беньямин Шешко вывел хозяев поля вперед на 45+2-й. Мохамед Симакан отличился на 46-й, а на 80-й отметился Кристоф Баумгартнер.

После поединка «быки» идут на 4-м месте (62 балла), «шмели» расположились на 5-й строчке (57 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:54
Павел, точно также думали и о Баварии. Точно также думали и про Стяуа, в далеком 1986г., перед финалом румынов с Барсой. Не лучшего мнения были и о греках, в 2004-м, на ЧЕ и тд. и тп. Вместе с тем, я не утверждаю, что Дортмунд пройдет ПСЖ. Более того, у меня имеются сомнения на этот счет, и, также, я полностью согласен с Вами в том, что соперники у немцев были простые. Но, есть одно "но"- Атлетико в Примере и Атлетико в ЛЧ- две разные команды, поэтому, я не стал бы умолять достоинств Боруссии, при всех, безусловных её проблемах.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:42
Они могут лечь чем угодно, это не изменит того, что им пока что просто нереально везло, два полумёртвых соперника, которых они неубедительно (на везении АТМ, а ПСВ на минимальном преимуществе) прошли. В ответке ужасно сыграл Облак ещё (это его нормальное состояние уже - на уровне Гойло, он уже в принципе не хороший голкипер). Учитывая их защиту, любая приличная команда сделает с ними неприличное.
Capral
Capral ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 21:19
Приветствую, Дмитрий!!!
Вы совершенно правы, теперь, у Дортмунда, только одна дорога- к победе в ЛЧ!!! Собственно, другой цели, у любой команды быть не может, если перед ней, маячат "уши" заветного трофея!!! Не знаю, насколько, по силам, немцам пройти ПСЖ, не имею представления о силе французов, но то, что Дортмунд костьми ляжет- я уверен. Для Дортмунда, так же как и для Баварии, очень важно не проиграть крупно на выезде, поскольку, дома, оба немецкие клубы играют сильней, чем в гостях. Загадывать, о повторении финала 2013 не буду, могу лишь помечтать...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:06
Здравствуйте, Виктор! Похоже, Дортмунд пролетает мимо топ 4 в Бундеслиге. Это значит, что для того, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне, надо выиграть "ушастый" трофей в этом. Звучит немного фантастично, но будет интересно посмотреть на такой исход.
Loki Sigurd
Loki Sigurd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:07
Максимум 3:1, не ожидал 4:1.
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:25
Скорее это подготовка к полуфиналу ЛЧ от Боруссии и наибольшая мотивация на 4-е лигочемпионское место у Лейпцига
112910415
112910415
вчера в 19:18
Боруссии сейчас не до пустяков !
Capral
Capral
вчера в 19:16
М.Розе- однозначно талант. Но понятно, что мыслями- Дортмунд весь в ЛЧ. Такой шанс- в шаге до финала, какой там, может быть Ляйпциг...
lotsman
lotsman
вчера в 19:10
Вообще то не ожидал от Боруссии такого провала.
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:57
Надо всегда верить в его силу!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:44
боруссии надо готовится к матчам лиги чемпионов.
они важней всего.
а 5 место в бундеслиге есть лигочемпионское по новому формату.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 18:40
И это полуфиналист ЛЧ? Пфф, при всем неуважении к ПСЖ, пожалуй рискну предположить, что для парижан это будет легкая прогулка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:38
Такого разгрома конечно я не ожидал.
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