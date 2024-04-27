«РБ Лейпциг» разгромил «Боруссию» Дортмунд

1714232186

вчера, 18:36

«РБ Лейпциг» крупно обыграл «Боруссию» Дортмунд в матче 31-го тура Бундеслиги (4:1).

Джейдон Санчо обеспечил гостям преимущество на 20-й минуте. Лоис Опенда на 23-й сравнял счет. Беньямин Шешко вывел хозяев поля вперед на 45+2-й. Мохамед Симакан отличился на 46-й, а на 80-й отметился Кристоф Баумгартнер.

После поединка «быки» идут на 4-м месте (62 балла), «шмели» расположились на 5-й строчке (57 очков).