«РБ Лейпциг» разгромил «Боруссию» Дортмунд

«РБ Лейпциг» крупно обыграл «Боруссию» Дортмунд в матче 31-го тура Бундеслиги (4:1).
Джейдон Санчо обеспечил гостям преимущество на 20-й минуте. Лоис Опенда на 23-й сравнял счет. Беньямин Шешко вывел хозяев поля вперед на 45+2-й. Мохамед Симакан отличился на 46-й, а на 80-й отметился Кристоф Баумгартнер.
После поединка «быки» идут на 4-м месте (62 балла), «шмели» расположились на 5-й строчке (57 очков).
Вы совершенно правы, теперь, у Дортмунда, только одна дорога- к победе в ЛЧ!!! Собственно, другой цели, у любой команды быть не может, если перед ней, маячат "уши" заветного трофея!!! Не знаю, насколько, по силам, немцам пройти ПСЖ, не имею представления о силе французов, но то, что Дортмунд костьми ляжет- я уверен. Для Дортмунда, так же как и для Баварии, очень важно не проиграть крупно на выезде, поскольку, дома, оба немецкие клубы играют сильней, чем в гостях. Загадывать, о повторении финала 2013 не буду, могу лишь помечтать...
Вы совершенно правы, теперь, у Дортмунда, только одна дорога- к победе в ЛЧ!!! Собственно, другой цели, у любой команды быть не может, если перед ней, маячат "уши" заветного трофея!!! Не знаю, насколько, по силам, немцам пройти ПСЖ, не имею представления о силе французов, но то, что Дортмунд костьми ляжет- я уверен. Для Дортмунда, так же как и для Баварии, очень важно не проиграть крупно на выезде, поскольку, дома, оба немецкие клубы играют сильней, чем в гостях. Загадывать, о повторении финала 2013 не буду, могу лишь помечтать...
они важней всего.
а 5 место в бундеслиге есть лигочемпионское по новому формату.
они важней всего.
а 5 место в бундеслиге есть лигочемпионское по новому формату.