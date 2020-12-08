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Челси - Краснодар
Ренн - Севилья
Барселона - Ювентус
Динамо - Ференцварош
Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Брюгге

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Лига ставок 1.81 4.00 4.60
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    12' (1:0) Корреа Хоакин (11) (Альберто Луис (10))
     
    27' (2:1) Иммобиле Чиро (17)
     
    36' Худт Уэсли (14)
     
    46' Худт Уэсли (14) уходит с поля, Раду Штефан (26) вышел на поле
     
    3
    75' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Кайседо Фелипе (20) вышел на поле
    75' Лейва Лукас (6) уходит с поля, Эскаланте Гонсало (18) вышел на поле
    75' Альберто Луис (10) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) вышел на поле
     
    86' Корреа Хоакин (11) уходит с поля, Перейра Андреас (7) вышел на поле
     
    90' Марушич Адам (77)
     
    2' Соболь Эдуард (2)
     
    15' (1:1) Вормер Рууд (25) (Ланг Ноа (10))
     
    39' Соболь Эдуард (2)
     
    42' Ланг Ноа (10) уходит с поля, Дели Симон (17) вышел на поле
     
    76' (2:2) Ванакен Ханс (20) (Вормер Рууд (25))
     
    77' Баланта Эдер (3) уходит с поля, Ритс Матс (26) вышел на поле
     
    2
    84' Мата Клинтон (77) уходит с поля, Бремпт Игнас (28) вышел на поле
    84' Диатта Крепин (11) уходит с поля, Окереке Давид (21) вышел на поле
    Голы
    Корреа Хоакин
    ассистент Альберто Луис     		1:0 12’
    15’ 1:1 Вормер Рууд
    ассистент Ланг Ноа
    Иммобиле Чиро 2:1(П) 27’
    76’ 2:2 Ванакен Ханс
    ассистент Вормер Рууд
    Наказания
    2’ Соболь Эдуард
    Худт Уэсли 36’
    39’ Соболь Эдуард
    Марушич Адам 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    42’ Дели Симон Ланг Ноа
    Раду Штефан Худт Уэсли 46’
    Кайседо Фелипе Иммобиле Чиро 75’
    Эскаланте Гонсало Лейва Лукас 75’
    Акпа Акпро Жан-Даниэль Альберто Луис 75’
    77’ Ритс Матс Баланта Эдер
    84’ Бремпт Игнас Мата Клинтон
    84’ Окереке Давид Диатта Крепин
    Перейра Андреас Корреа Хоакин 86’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 8
    		8 Удары в створ 3
    		12 Фолы 15
    		2 Угловые 4
    		1 Офсайды 1
    		51% Владение мячом 49%
    		1 Cэйвы 6
    		2 Предупреждения 2
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Klaus-S
    Klaus-S ответ Уничтожитель Бомбящего (раскрыть)
    сегодня в 00:02
    Всё может быть .)
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 23:52
    Брюгге хороши. Если бы не удаление, то наверное прошли бы дальше. Вдесятером бились до конца.
    Уничтожитель Бомбящего
    Уничтожитель Бомбящего ответ Тео Джонс (раскрыть)
    вчера в 23:11
    Прошёл тот, кто заслужил. Итальянцы к слову ни разу не проиграли. А то что играть при 2:0 бросили это бывает.
    матос
    матос
    вчера в 23:04
    Молодцы.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 22:57
    Жаль бельгийцев, именно они заслужили выход в ЛЧ. Возили Лацио вдесятером как котят, немного реализация подвела увы.
    winston.smith.1995
    winston.smith.1995
    вчера в 22:56
    Весьма симпатичный футбол демонстрировали бельгийцы сегодня и на протяжении всего группового этапа. Бойцы из Брюгге ещё проявят себя в еврокубковой весне. Удачи команде и не растерять те страсть и запал, что показывают сейчас. Вот такой футбол по душе фанатам этого вида спорта! Молодцы!
    Artemon9
    Artemon9
    вчера в 22:51
    Пронесло орлов. С чем их поздравляю. В целом прошли групповой турнир без поражений, а значит сыграли удачно.
    Уничтожитель Бомбящего
    Уничтожитель Бомбящего ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Вперёд к ЛЕ)
    Уничтожитель Бомбящего
    Уничтожитель Бомбящего
    вчера в 22:50
    Лацики фраернулись и позволили бельгийцам вернутся, видимо понимали, что первое место им не занять, ведь БД играет с Зенитом, а Зенит это гарантированные 3 очка)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:50
    Смотрел только концовку, и там брюгге был близок к победе и это в меньшинстве.
    Nick Ch
    Nick Ch
    вчера в 22:48
    Респект бельгийцам! Красавцы просто! Самоотдача, уровень и всё без дурных газпромовских денег
    Juve14
    Juve14
    вчера в 22:45
    Рановато основных поменяли, особенно Иммобиле, пропустили и не перегнать уже, поражение или ничья
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:42
    Вперёд Брюгге
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 22:42
    Брюгге как бьются!
    Уничтожитель Бомбящего
    Уничтожитель Бомбящего ответ Klaus-S (раскрыть)
    вчера в 22:38
    не удивлюсь если ливерпуль побьет рекорд барселоны и проиграет например 9:2.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    вчера в 21:39
    Эх Соболь, боюсь интрига тут исчезла
    Борг
    Борг
    вчера в 21:27
    Быстро тут взялись за дело
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:17
    Вот это заруба
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    вчера в 21:14
    Походу Брюгге победит.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 20:32
    Для того, чтобы оказаться в плей-офф Лиги чемпионов, «Лацио» необходимо как минимум не проиграть на своём поле «Брюгге». Существует вероятность, при которой ничья обеспечит «орлам» итоговое первое место в квартете.ВЕРЮ В ЧУДО ИММОБИЛЕ и ЕГО КОМАНДЫ!!!БУДУ БОЛЕТЬ ЗА ЛАЦИО!!!
    Georgy Cherdantsev
    Georgy Cherdantsev
    вчера в 19:04
    Думаю, Лацио пока не готов к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов и дрогнет в решающий момент. У этой команды отсутствует опыт и класс для игры в столь важных матчах. Хозяев устраивает ничья. Индзаги прекрасно это понимает и попытается сыграть от обороны, за что бельгийцы его накажут. Брюгге - это крепкий европейский середняк и вполне способен дать бой римлянам. Игра пойдет равная с небольшим количеством опасных моментов, напряжение будет нарастать с каждой минутой и чем ближе конец матча, тем больше Лацио будет жаться к своим воротам, а Брюгге усиливать давление на них. Навал на последних минутах принесет гостям успех и выход в плей-офф Лиги Чемпионов. 0:1
    vas197474
    vas197474
    вчера в 12:01
    Лацио играет дома и чтобы завершить ЛЧ на мажорной ноте выиграет
    ОПС
    ОПС
    вчера в 09:39
    П1.
    Klaus-S
    Klaus-S
    вчера в 09:23
    Не удивлюсь если Брюгге победит Лацио.
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 05:32
    ничья
    1bear
    1bear
    вчера в 03:07
    гости не проиграют...
    alex krees
    alex krees
    вчера в 01:56
    Лацио - победа
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