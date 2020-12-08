В 88 Миньоле Симон Голов пропущено: 2 Выносы: 3 Спасений: 6 Пасы: 49 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 77 Мата Клинтон Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 84

З 5 Одилон Коссону Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 18 Рикка Федерико Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 3 Баланта Эдер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 77

П 20 Ванакен Ханс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 25 Вормер Рууд Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

Н 90 Де Кетелар Шарль Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 11 Диатта Крепин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 84

П 2 Соболь Эдуард Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 39

Н 10 Ланг Ноа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 42

Запасные игроки

В 22 Хорват Итан

З 28 Бремпт Игнас Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

З 17 Дели Симон Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 48

З 44 Мехеле Брандон

П 26 Ритс Матс Перехваты: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 13

Н 27 Баджи Юссуф

Н 42 Деннис Эммануэль

Н 21 Окереке Давид Всего навесов: 1 Пасы: 2 Минут сыграно: 11