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2 : 2
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Олимпико
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Корреа Хоакин
ассистент Альберто Луис
|1:0
|12’
|15’
|1:1
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Вормер Рууд
ассистент Ланг Ноа
|Иммобиле Чиро
|2:1(П)
|27’
|76’
|2:2
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Ванакен Ханс
ассистент Вормер Рууд
|2’
|Соболь Эдуард
|Худт Уэсли
|36’
|39’
|Соболь Эдуард
|Марушич Адам
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|42’
|Дели Симон
|Ланг Ноа
|Раду Штефан
|Худт Уэсли
|46’
|Кайседо Фелипе
|Иммобиле Чиро
|75’
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|75’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Альберто Луис
|75’
|77’
|Ритс Матс
|Баланта Эдер
|84’
|Бремпт Игнас
|Мата Клинтон
|84’
|Окереке Давид
|Диатта Крепин
|Перейра Андреас
|Корреа Хоакин
|86’
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|15
|Удары по воротам
|8
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|8
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|15
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|2
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|1
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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