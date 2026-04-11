«Арсенал» уступил «Борнмуту» в игре Английской Премьер-Лиги

сегодня, 16:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Арсенал» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 32-го тура АПЛ (1:2).

На 17-й минуте гости открыли счёт — голом отметился Крупи. Лондонская команда отыгралась на 35-й усилиями Виктора Дьёкереша, реализовавшего пенальти. Алекс Скотт на 74-й забил второй мяч «вишен».

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии (70 очков). «Борнмут» занимает 9-е место (45 баллов).

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России
Сегодня, 15:59
«Реал» и «Жирона» сыграли вничью
Вчера, 23:59
«Рома» обыграла «Пизу» в матче Серии А
Вчера, 23:45
«Монако» без Головина крупно уступил «Парижу»
Вчера, 22:03
«Барселона» в меньшинстве проиграла «Атлетико» в первом матче 1/4 ЛЧ
08 апреля
Гол Хвичи помог ПСЖ одержать победу над «Ливерпулем» в 1/4 финала ЛЧ
08 апреля
adekvat
сегодня в 18:58
Арсенал решил отказаться от чемпионства судя по концовке чемпионата.
Karkaz
сегодня в 18:57
Вот будет смех, если Арсенал сольёт чемп) А всё к этому идёт, сейчас Сити воспрянет духом)
the_bond
сегодня в 18:56
Две ошибки Салибы, два гола)
the_bond ответ denis-727
сегодня в 18:55
А еще у нас игра с Ньюкасл
Alex_67
сегодня в 18:49
Типичный финишный Арсенал последних лет.
denis-727 ответ Ruslik1982
сегодня в 18:26, ред.
Какие 9 очков ??? Давайте посчитаем. У сити на 2 игры больше, это +6 очков, следующая игра с полумертвым Арсеналом, это ещё +3 очка. Итого - поровну.
Летучий-Голландец.
сегодня в 18:08
Прям день Сурка!
Весной у них походу коленки начинают трястись
d4fvd7ph94f3
сегодня в 18:01
Арсенал походе поставил на тотализатор.
Брулин
сегодня в 17:46
Типичный весенний Арсенал при Артете.Сколько до этого было слито матчей по весне,которые ни при каких обстоятельствах нельзя было проигрывать.Командное движение чуть быстрее улиточного
Ruslik1982
сегодня в 17:35
Арсенал может войти в историю, слив чемпионство в конце сезона с отрывом в 9 очков.
aNOOBis ответ Али Самаркандский
сегодня в 17:19
Андрей, перелогинься :-D
Capral ответ shur
сегодня в 17:18
+1000000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Точно)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
shur ответ Capral
сегодня в 17:10
...чтоб Я так жил!
shur ответ kovalev-barin
сегодня в 17:09
...хорошая мысля Товарищ-Барин! Вот бы вчера,пустой Бернабеу,
и только Мбаппе и Вини учатся,как голевые реализововать!!!
Capral
сегодня в 16:53
Яша.
Если спортсмены будут так болезненно реагировать на все неудачи, то с них ничего не останется.))) Тем более, ответка в Лондоне, первый выездной матч победный, а в АПЛ, Арсенал по-прежнему лидируют, с не плохим очковым запасом. Так что, не вижу трагедии.....................................
Болот Сарбанов
сегодня в 16:47
Как всегда, чем ближе финиш, тем больше поджилки трясутся. Не ужели опять уступят чемпионство.
25процентный клоун
сегодня в 16:43, ред.
На руку Спортингу. Психологически сломлен канониры. И времени на перезагрузку нет.
Удачи им против Сити
Артета счастлив в Арсенале, но может только до весны
Grizly88
сегодня в 16:42
Ну если в очной встрече Сити накажет Арсенал это минус титул
пират Елизаветы
сегодня в 16:42
МанСити много раз играет поддавки))) умоляя канонирам оставаться на первом месте
Nenash
сегодня в 16:38
🤭..
Grizly88
сегодня в 16:37
Арсенал сдает надо будет им в конце на зубах вырывать победы
Валерыч
сегодня в 16:36
Очень жаль...Так и чемпионство могут упустить в очередной раз пушкари...
kovalev-barin
сегодня в 16:35
Борнмут - с абсолютно заслуженной победой, смотрелись в разы лучше. Как Дьокереш транжирит моменты - это просто кошмар.

Ну и английские фанаты Арсенала - это, конечно, нечто... Как команда побеждает - так сразу комментарии, что Сака лучше Месси, Салиба лучше пикового Мальдини и т.д. Как команда проигрывает - просто всей толпой ушли со стадиона до конца матча. Просто позорище
v8vxmvcbbg59
сегодня в 16:34
Этих трех очков на финише и не хватит
Али Самаркандский
сегодня в 16:29
Прогнозируемо.Арсенал без Аршавина это ноль.
