«Арсенал» уступил «Борнмуту» в игре Английской Премьер-Лиги

«Арсенал» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 32-го тура АПЛ (1:2).
На 17-й минуте гости открыли счёт — голом отметился Крупи. Лондонская команда отыгралась на 35-й усилиями Виктора Дьёкереша, реализовавшего пенальти. Алекс Скотт на 74-й забил второй мяч «вишен».
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии (70 очков). «Борнмут» занимает 9-е место (45 баллов).
Ну и английские фанаты Арсенала - это, конечно, нечто... Как команда побеждает - так сразу комментарии, что Сака лучше Месси, Салиба лучше пикового Мальдини и т.д. Как команда проигрывает - просто всей толпой ушли со стадиона до конца матча. Просто позорище
Ну и английские фанаты Арсенала - это, конечно, нечто... Как команда побеждает - так сразу комментарии, что Сака лучше Месси, Салиба лучше пикового Мальдини и т.д. Как команда проигрывает - просто всей толпой ушли со стадиона до конца матча. Просто позорище