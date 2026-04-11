Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

«Нам не нужно чудо». Флик высказался об ответном матче ЛЧ против «Атлетико»

вчера, 22:47
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона14.04.2026 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Во вторник мы хотим поехать в Мадрид и провести отличный матч против них. Для болельщиков я могу сказать: «Нам не нужно чудо. Нам просто нужно сыграть в свою игру. В среду мы были лучшей командой». Всё возможно. Мы будем бороться за болельщиков.

Напомним, что в первом матче «Барселона» дома проиграла «Атлетико» со счётом 0:2.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
Futurista
вчера в 23:58
Нужен чудесный судья)...
Lionel Messi-10
вчера в 23:24
Лично я согласен, что Барса была лучше в первой игре, но удаление , ужасная реализация и автобус в штрафной Атлетико сыграли главную роль.
Но это всего лишь отговорки , таких примеров пруд пруди
Так что нужно хотя бы достойно сыграть, а там посмотрим , не все потеряно.
И кстати удача точно понадобится)
5m88ybw422d2
вчера в 23:17
На его месте от чуда не надо отказываться
Маг_тм
вчера в 23:10
Если Атм сядет в окопах, вполне могу запихнуть 2 мяча. Матрасники очень удобный соперник для Барсы
Capral
вчера в 23:04
Ну если в среду вы были лучшей командой- почему проиграли? Терпеть не могу громкие слова, неподкрепленные фактами...
shur
вчера в 22:57
...они так много между собой играют, что прогноз может быть любым!!!
25процентный клоун
вчера в 22:51
Слишком самоуверенно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 