Ещё два клуба РПЛ, кроме «Зенита», проявляют интерес к Дмитрию Воробьёву

сегодня, 17:43

Сразу несколько клубов РПЛ хотят подписать нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва.

Кроме «Зенита», интерес к трансферу форварда проявляют ЦСКА и «Спартак». Обе команды готов форсировать переговоры о переходе футболиста.

Отмечается, что приоритетом для Воробьёва является остаться в «Локомотиве». Однако «железнодорожники» всё ещё не сделали нападающему предложение о новом контракте.

Брулин
сегодня в 18:57
Может перейти, а может и не перейти. Инсайдеры которых мы заслужили.
25процентный клоун
сегодня в 18:35
Мне показалось он никакущий
MS SQL Server MVP
сегодня в 18:24
Пруцев а Локо, Воробьев в Спартак... скорее всего так и будет .


Не нужен очередной игрок, которого деньгами испортит Зенит... поэтому или Спартак или ЦСКА и Краснодар )
Capral
сегодня в 17:50
На мой взгляд, исходя из сегодняшней ситуации- армейцам он нужней, им нужен ЦН такого плана как Воробей. Ну а у Спартака- полная обойма, и как мне кажется, такой атаки как у КБ, вообще нет в ПЛ России!!! А то, что у Воробья в приоритете Локомотив, так это ерунда, сейчас в приоритете зарплата и интересы агента... И вообще, даже несмотря на нынешние меркантильные интересы и запросы, Воробьеву неплохо бы определиться с выбором Большого Клуба, коими, и Спартак, и ЦСКА- являлись всегда!!!!!!! Выбор за ним...
particular
сегодня в 17:46
Ну, фссёёё, - Димон теперь сон потеряет от взбалмошных волнений :)
