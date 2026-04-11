Ещё два клуба РПЛ, кроме «Зенита», проявляют интерес к Дмитрию Воробьёву

Сразу несколько клубов РПЛ хотят подписать нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва.
Кроме «Зенита», интерес к трансферу форварда проявляют ЦСКА и «Спартак». Обе команды готов форсировать переговоры о переходе футболиста.
Отмечается, что приоритетом для Воробьёва является остаться в «Локомотиве». Однако «железнодорожники» всё ещё не сделали нападающему предложение о новом контракте.
Не нужен очередной игрок, которого деньгами испортит Зенит... поэтому или Спартак или ЦСКА и Краснодар )
