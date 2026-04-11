Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать победу над «Фулхэмом»

сегодня, 21:22
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» (2:0) в матче 32-го тура АПЛ.

На 36-й минуте Рио Нгумоха вывел «Ливерпуль» вперёд. На 40-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество «красных».

«Ливерпуль» идёт на 5-м месте (52 очка), «Фулхэм» занимает 11-е место (44 очка).

Все новости
«Милан» дома разгромно проиграл «Удинезе»
Сегодня, 20:55
«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
Сегодня, 18:27
«Арсенал» уступил «Борнмуту» в игре Английской Премьер-Лиги
Сегодня, 16:24
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России
Сегодня, 15:59
«Реал» и «Жирона» сыграли вничью
Вчера, 23:59
«Рома» обыграла «Пизу» в матче Серии А
Вчера, 23:45
Grizly88
сегодня в 22:06
Игры как не было так и нет , не понятно чем занимаются игроки на поле тупо бегают
shur
сегодня в 22:04
Возложенна большая честь,
На Город Ливерпуль поныне!
Там кроме "Битлс", Клуб известный есть!
Играть он должен лучше всех отныне!!!
Capral
сегодня в 21:59
Спасибо, Братан, спасибо!!!!!!!)))))))
shur
сегодня в 21:58
...Ливепуль, это название просто города, Я услышал впервые,когда
узнал о Битлах и влюбился в их песни! (лет в 13-14 цать!) Потом,
естественно узнал о Клубе,игре,традициях,достижениях! Закончу их
девизом :" Витя, ты никогда не будешь один,Бро!"
Capral
сегодня в 21:52
Приветище, Дружище!!!
Увы, к сожалению- это очень похоже на правду. Если б я мог, сам бы вышел на поле, в защиту Слота и его Команды...........................................................
shur
сегодня в 21:49
....Минхерц,доброго вечерка! Дембеле накажет! Сейчас Он злится на себя из за упущенного в первой игре! Точно накажет...! (...это моё личное мнение , Париж собран как никогда!)
shur
сегодня в 21:46
...Дамы и господа! Леди и джентельмены! Мистер Мо исполнил
ковер версию "Help!" ливерпульской группы "The Beatles" ,что в
переводе на русский "Чем смог ,тем помог".....
Capral
сегодня в 21:40
В целом, Ливер понравился, если отталкиваться от статуса соперника. Но не хватает Ливеру оригинальных обостряющих ходов при завершении атак. Неплохо переходят от обороны к атаке, быстро добираются до штрафной соперника, а дальше следует упрощенность. Несмотря на гол, не понравился Салах. Старался, бегал, но свой фланг не обострял, много суеты и мало продуктивности.

Зато понравился Вирц. Kак только он находится в центре поля, сразу игра приобретает смысловую направленность. И атаку разогнать Вирц может и выдать королевский разрезающий пас на партнера!!! Но как только он пасется в штрафной соперника всё портится, не его это позиция. Ну и конечно красавчик Рио- просто циркач, техник виртуоз!!! Вот, кто обострял свой полу фланг и кто замучил оборону Фулхема!!!

Не понравился Мамардашвили. На выходах очень слаб и нерешителен, страх в глазах и отсутствие игровой практики. Пару раз неплохо сыграл на линии, но в целом видно, что не готов. Собослаи хорош и в обороне и в центре поля. Прессинг Ливерпуля неплох, но много отбирает сил у команды, что не всегда позволяло Ливеру своевременно возвращаться в оборону. Ну и замены Слота во 2-м тайме говорили о том, что тренер уже видел предстоящую ответку с душителем...

Несколько раз спрашивал себя: может ли такой Ливерпуль пройти ПСЖ, и каждый раз положительного ответа не находил... Ну а сейчас, от всей души поздравлю Ливерпуль с победой, и пусть команда развеет мои сомнения в предстоящей игре с французами!!!!!!!
YNWA
сегодня в 21:34
Потому что он старинький!
Grizly88
сегодня в 21:23
Почему именно гол Салахв
Гость
