Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать победу над «Фулхэмом»

«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» (2:0) в матче 32-го тура АПЛ.
На 36-й минуте Рио Нгумоха вывел «Ливерпуль» вперёд. На 40-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество «красных».
«Ливерпуль» идёт на 5-м месте (52 очка), «Фулхэм» занимает 11-е место (44 очка).
На Город Ливерпуль поныне!
Там кроме "Битлс", Клуб известный есть!
Играть он должен лучше всех отныне!!!
узнал о Битлах и влюбился в их песни! (лет в 13-14 цать!) Потом,
естественно узнал о Клубе,игре,традициях,достижениях! Закончу их
девизом :" Витя, ты никогда не будешь один,Бро!"
Увы, к сожалению- это очень похоже на правду. Если б я мог, сам бы вышел на поле, в защиту Слота и его Команды...........................................................
ковер версию "Help!" ливерпульской группы "The Beatles" ,что в
переводе на русский "Чем смог ,тем помог".....
Зато понравился Вирц. Kак только он находится в центре поля, сразу игра приобретает смысловую направленность. И атаку разогнать Вирц может и выдать королевский разрезающий пас на партнера!!! Но как только он пасется в штрафной соперника всё портится, не его это позиция. Ну и конечно красавчик Рио- просто циркач, техник виртуоз!!! Вот, кто обострял свой полу фланг и кто замучил оборону Фулхема!!!
Не понравился Мамардашвили. На выходах очень слаб и нерешителен, страх в глазах и отсутствие игровой практики. Пару раз неплохо сыграл на линии, но в целом видно, что не готов. Собослаи хорош и в обороне и в центре поля. Прессинг Ливерпуля неплох, но много отбирает сил у команды, что не всегда позволяло Ливеру своевременно возвращаться в оборону. Ну и замены Слота во 2-м тайме говорили о том, что тренер уже видел предстоящую ответку с душителем...
Несколько раз спрашивал себя: может ли такой Ливерпуль пройти ПСЖ, и каждый раз положительного ответа не находил... Ну а сейчас, от всей души поздравлю Ливерпуль с победой, и пусть команда развеет мои сомнения в предстоящей игре с французами!!!!!!!
