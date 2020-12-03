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4 : 2
завершен
03 декабря 2020, 20:55
четверг
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Стадион Джузеппе Меацца
|7’
|0:1
|Рогич Том
|14’
|0:2
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Эдуар Одсонн
ассистент Кристи Райан
|Чалханоглу Хакан
|1:2
|24’
|Кастильехо Самуэль
|2:2
|26’
|Хауге Йенс
|3:2
|50’
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Диас Браим
ассистент Хауге Йенс
|4:2
|82’
|23’
|Кристи Райан
|67’
|Рогич Том
|75’
|Браун Скотт
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Романьоли Алессио
|Кьер Симон
|11’
|Тонали Сандро
|Крунич Раде
|46’
|Беннасер Исмаэль
|Кессье Франк
|61’
|Диас Браим
|Чалханоглу Хакан
|61’
|67’
|Нтчам Оливье
|Рогич Том
|78’
|Соро Исмаила
|Браун Скотт
|Коломбо Лоренцо
|Ребич Анте
|83’
|86’
|Климала Патрик
|Кристи Райан
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|14
|Удары по воротам
|14
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|6
|Удары в створ
|6
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|8
|Фолы
|11
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|6
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|1
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|4
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|3
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