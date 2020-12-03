В 1 Баркас Василиос Голов пропущено: 4 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 35 Аэр Кристофер Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 51 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 93 Лаксальт Диего Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 30 Фримпонг Джереми Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 44 Эльхамед Хатем Отборы: 6 Всего навесов: 4 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 6 Биттон Нир Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 8 Браун Скотт Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 78

П 17 Кристи Райан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 86

П 42 МакГрегор Каллум Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 18 Рогич Том Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 67

Н 22 Эдуар Одсонн Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 65 Азар Коннор

В 29 Бэйн Скотт

З 2 Жюлльен Кристофер

З 3 Тайлер Грег

З 57 Уэлш Стивен

П 21 Нтчам Оливье Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 23

П 12 Соро Исмаила Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12

П 52 Хендерсон Эван

Н 10 Айети Альбиан