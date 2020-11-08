|Арсенал
|0:3
|Астон Вилла
|
0 : 3
завершен
вчера, 22:15
|
Стадион Эмирейтс
|25’
|0:1(А)
|Сака Бакайо
|72’
|0:2
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Уоткинс Олли
ассистент Баркли Росс
|75’
|0:3
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Уоткинс Олли
ассистент Грилиш Джек
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Себальос Даниэль
|Партей Томас
|46’
|Пепе Николя
|Виллиан
|65’
|Нкетиа Эдвард
|Ляказетт Александр
|65’
|88’
|Эль-Гази Анвар
|Хассан Махмуд
|
|13
|Удары по воротам
|15
|
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|2
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|1
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|3
|Cэйвы
|2
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А по самой игре - лично на мой взгляд Арсенал продемонстрировал полнейшее безволие - вроде и атаковали иногда, но лично я не увидел Характера команды и заряженности на борьбу... =((
Виллиан, Беллерин, Пепе и ещё пару человек - просто "пассажиры" как для команды которая хочет бороться за высокие места... Удивила пачка моментов когда Грилиш тащит мяч а вся оборона "пушкарей" пятится от него назад, пока он уже не войдёт в штрафную... =)) у Вилланов кроме Грилиша были хороши и Уоткинс и Баркли... Счёт конечно диковатый, но сказать что он "не по игре" я не могу... На что Арсенал наиграл - то и получил... =((
А по самой игре - лично на мой взгляд Арсенал продемонстрировал полнейшее безволие - вроде и атаковали иногда, но лично я не увидел Характера команды и заряженности на борьбу... =((
Виллиан, Беллерин, Пепе и ещё пару человек - просто "пассажиры" как для команды которая хочет бороться за высокие места... Удивила пачка моментов когда Грилиш тащит мяч а вся оборона "пушкарей" пятится от него назад, пока он уже не войдёт в штрафную... =)) у Вилланов кроме Грилиша были хороши и Уоткинс и Баркли... Счёт конечно диковатый, но сказать что он "не по игре" я не могу... На что Арсенал наиграл - то и получил... =((
Это называется " я тут на поле батька и ща научу вас футболу детишки" Каков дерзец.
Это называется " я тут на поле батька и ща научу вас футболу детишки" Каков дерзец.
Все тухлые, Виллиан не хочет выделяться
Все тухлые, Виллиан не хочет выделяться