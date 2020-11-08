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Арсенал - Астон Вилла
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Астон Вилла

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    Голы
    25’ 0:1(А) Сака Бакайо
    72’ 0:2 Уоткинс Олли
    ассистент Баркли Росс
    75’ 0:3 Уоткинс Олли
    ассистент Грилиш Джек
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Себальос Даниэль Партей Томас 46’
    Пепе Николя Виллиан 65’
    Нкетиа Эдвард Ляказетт Александр 65’
    88’ Эль-Гази Анвар Хассан Махмуд
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 15
    		2 Удары в створ 6
    		11 Фолы 13
    		3 Угловые 8
    		1 Офсайды 1
    		58% Владение мячом 42%
    		3 Cэйвы 2
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:19
    Вот это да! Астон Вилла молодцы! С заслуженной победой! Должны попасть в зону еврокубков по итогам сезона! Это конечно, если их хватит на длинный сезон. А Арсеналу нужно извлечь урок из этой игры и вернуться после игр сборных ещё сильнее!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    Заслуженных мб
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 00:54
    Да там три пенальти поставили
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    В Испании теперь тоже, посмотри на "Реал")
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 00:50
    Согласен, это дикий ор). Они походу на себе ощущают всю ту боль, которую приносит Озил доя клуб на шальные $
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 00:47
    Апл радует нас любая команда может выйграть
    bublikyo
    bublikyo
    сегодня в 00:32
    Новая гроза авторитетов
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 00:21
    Мне смешно, потому что в официальном Твиттере фаны обвиняют руководство, что оно убрало Озила, и поэтому нет результатов. Поржал бы, если бы там еще Озил по полю ползал... Такие фаны заслуживают таких результатов.
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 00:20
    Астон Вилла - весёлый коллектив. Выиграть у Ливера 7-2 (забив 3 или 4 гола с рикошета), позднее влететь Лидсу 0-3, а потом вынести Арсенал 3-0...Очень не удобная команда для топов, теперь интересно посмотреть их матчи против Сити и Челси.
    А по самой игре - лично на мой взгляд Арсенал продемонстрировал полнейшее безволие - вроде и атаковали иногда, но лично я не увидел Характера команды и заряженности на борьбу... =((
    Виллиан, Беллерин, Пепе и ещё пару человек - просто "пассажиры" как для команды которая хочет бороться за высокие места... Удивила пачка моментов когда Грилиш тащит мяч а вся оборона "пушкарей" пятится от него назад, пока он уже не войдёт в штрафную... =)) у Вилланов кроме Грилиша были хороши и Уоткинс и Баркли... Счёт конечно диковатый, но сказать что он "не по игре" я не могу... На что Арсенал наиграл - то и получил... =((
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    Но в глубине души тебе все равно больно... признай это)
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 00:18
    Ну так Вилла и начала сезон, не как последняя команда, а вот Арсеналу нужно постараться, чтоб вернуться в топ-4
    BDA81
    BDA81
    сегодня в 00:16
    Вау!!! Вот это Вилла ,браво)))
    youtomee
    youtomee
    сегодня в 00:14
    Арсенал с отрицательной разностью в середине таблицы, ничего нового в этом сезоне в общем ждать не стоит
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 00:10
    Астон Вилле понравилось унижать топчиков в АПЛ. Кто следующий на очереди?:D
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:10
    ох и сезончик
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:56
    Рад только за Эми, молодец, пошел на повышение)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:55
    Классно в моменте с последним голом никчемный веган бежал за Грилишем сзади, как будто на соревнованиях по бегу, где главным призом путешествие в Сирию с обзорным посещением горячих точек) Испанский ноль.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 23:54, ред.
    гляньте как низко Грилиш спустил гетры, сукин сын издевается уже, олды вкурсе этой фишки.
    Это называется " я тут на поле батька и ща научу вас футболу детишки" Каков дерзец.
    Медив
    Медив ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 23:53
    По-этому Челси и предлагал ему контракт на один год. Двадцать хороших игр - это почти половина сезона
    Martini_1987
    Martini_1987
    вчера в 23:53
    Ну шо, кто там че кукарекал, не 7:2 конечно, но вынимайте сами теперь 😁
    Mustained
    Mustained
    вчера в 23:52
    Эми ушёл на повышение)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:52
    Лол, чувствую, я тоже, как Nazi, скоро буду тупо заходить поржать над тем, как быстро можно убить топ-клуб.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 23:51
    пошла порка, омг
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    вчера в 23:50
    0-3 Арсенал поплыл
    shlifen
    shlifen
    вчера в 23:50
    В этом сезоне, как погляжу, Астон Вилла стала очень "колючей" командой... Офигеть уже 0-3
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Медив (раскрыть)
    вчера в 23:50
    Ну, на уровне с остальной командой, на самом деле.
    Все тухлые, Виллиан не хочет выделяться
    Медив
    Медив
    вчера в 23:49
    Баркли - молоток. Челси грамотно усилил половину подвала АПЛ арендованными игроками в этом сезоне
    aNOOBis
    aNOOBis ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 23:48
    В общем, когда в следующий раз кто-либо будет рассказывать про прогресс Арсенала при Артете, плюньте в лицо этому балоболу ;-)
    dzvinka
    dzvinka ответ Медив (раскрыть)
    вчера в 23:48, ред.
    как ты и говорил, последние 10 игр окончания контракта и первые 10 игр начала следующего... 10 игр уже кончилось судя по всему))) ахахаха
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 23:47
    воу воу
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