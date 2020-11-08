В 26 Мартинес Дамиан Эмилиано Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

З 4 Конса Эзри Фолов заработано: 1 Выносы: 6 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

З 5 Мингс Тайрон Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

З 18 Таргетт Мэтт Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

П 20 Баркли Росс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 94

П 10 Грилиш Джек Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

З 2 Кэш Мэтти Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 94

П 6 Луис Дуглас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

П 7 МакГинн Джон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

П 17 Хассан Махмуд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 6 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 88

Н 11 Уоткинс Олли Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 12 Стир Джед

З 27 Аль-Мохамади Ахмед

З 3 Тэйлор Нил

П 19 Накамба Марвелус

П 14 Хурихейн Конор

П 21 Эль-Гази Анвар Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 6