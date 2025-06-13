Президент марокканского клуба связывался с агентом Роналду

Президент «Видада» из Касабланки Хишам Айт-Менна прокомментировал источнику слухи о возможном переходе в марокканский клуб нападающего «Аль-Насра» для участия в Клубном чемпионате мира, который пройдёт этим летом в США .

Криштиану Роналду не приехал бы за деньгами, потому что они ему не нужны. Я не знаю, как распространился слух. Но это правда, что я связался с одним из его друзей-агентов три с половиной или четыре месяца назад и спросил: «Не хотел бы он сыграть на Клубном чемпионате мира?» Он ответил: «Слушай, я так не думаю». Я думаю, что ФИФА также была заинтересована в привлечении игроков, которые играют в Саудовской Аравии. Чтобы придать больший ажиотаж этому турниру, который является первым (в новом формате с 32 участниками — прим.ред.).

Никаких реальных переговоров по этому игроку никогда не было. Мы бы хотели заполучить его, но в финансовом отношении не смогли бы заплатить ту цену, которую он стоит. Если только он не проявил бы интереса.