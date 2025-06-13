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Президент марокканского клуба связывался с агентом Роналду

вчера, 21:15

Президент «Видада» из Касабланки Хишам Айт-Менна прокомментировал источнику слухи о возможном переходе в марокканский клуб нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду для участия в Клубном чемпионате мира, который пройдёт этим летом в США.

Криштиану Роналду не приехал бы за деньгами, потому что они ему не нужны. Я не знаю, как распространился слух. Но это правда, что я связался с одним из его друзей-агентов три с половиной или четыре месяца назад и спросил: «Не хотел бы он сыграть на Клубном чемпионате мира?» Он ответил: «Слушай, я так не думаю». Я думаю, что ФИФА также была заинтересована в привлечении игроков, которые играют в Саудовской Аравии. Чтобы придать больший ажиотаж этому турниру, который является первым (в новом формате с 32 участниками — прим.ред.).

Никаких реальных переговоров по этому игроку никогда не было. Мы бы хотели заполучить его, но в финансовом отношении не смогли бы заплатить ту цену, которую он стоит. Если только он не проявил бы интереса.

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Все комментарии
агентСмит
агентСмит
сегодня в 04:27
Рон не любит проигрывать. Поэтому перейти он мог бы только в клуб имеющий шансы на победу.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:19
Да и правельно что Рон отказался, Видад играет против Ман Сити и Ювентус ясно что он аутсайдер и из групы не выйдет.❌ Смысла нет переходить в такой слабый клуб. Рон выбрал со средоточится на сборной и не прогодал, выйграл с Португалией турнир забив в полу финале Германии ⚽ а в финале Испании ⚽. Сейчас надо полно ценно отдохнуть 🌴а потом готовится к новому сезону с Аль-Насром.
112910415
112910415
вчера в 23:34
Мечты, мечты...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:18
К Роналду выстраивается очередь
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:00
Билет в Марокко уже заказан!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:53
А Рону это надо интересно?
drug01
drug01
вчера в 21:48
А зачем ему этот интерес?
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