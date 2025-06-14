Защитник «Барселоны» Мартин перенесёт операцию из-за вывиха пальца

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сегодня, 01:26

Защитник «Барселоны» во вторник перенесёт операцию в связи с вывихом пальца правой руки. Она пройдёт под наблюдением медицинской службы клуба.

В сезоне 2024/25 игрок провёл в составе каталонской команды 42 матча во всех турнирах и отметился одним голом.