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Защитник «Барселоны» Мартин перенесёт операцию из-за вывиха пальца

сегодня, 01:26

Защитник «Барселоны» Жерар Мартин во вторник перенесёт операцию в связи с вывихом пальца правой руки. Она пройдёт под наблюдением медицинской службы клуба.

В сезоне 2024/25 игрок провёл в составе каталонской команды 42 матча во всех турнирах и отметился одним голом.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:52
Ну это так мелочи! Скоро будет здоров
STVA 1
STVA 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 08:29, ред.
Приветствую Вас! Думаю потешить свое самолюбие и конечно же желание подн@ср@ть остальным как сказал A.S.A ! Потом обставиться призами дома , развалившись в кресле думать какой я крутой и сделал "лохов"))))))
Лично я не стал бы лепит столько клонов , так как спортивного соперничества тут нет от слова совсем! Значит нет для меня и удовлетворения!
69Haya96
69Haya96 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 07:59
Добрый день! Спасибо за ответ.
A.S.A
A.S.A ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 07:56
Доброе утро!
Вот мы тут поднимает шумиху, спорим, стараемся набрать группу без призов, для того, что бы обрезать "стрелков фермеров" от всех остальных игроков, а по факту получаем вот что...в гр. без призов вступают те, кто по сути и не мешает играть остальным)))
A.S.A
A.S.A ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 07:52
Приветствую Вас!
Ну, это скорее эго и простое желание подн@ср@ть остальным, лично я больше ничего не могу предположить ничего другого....
Есть еще одна мыслишка, но боюсь озвучив ее меня закинут в бан)))
1 984
1 984 ответ 69Haya96 (раскрыть)
сегодня в 07:50
Добрый день!
Очки начисляются вне зависимости от входа на сайт. Можно не входить на сайт до 29 числа и у вас всё равно будет 58000 очков.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:30
Пожелаю Жерару скорейшего восстановления после операции!
69Haya96
69Haya96
сегодня в 07:11
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 07:04
    Мелочь, а не приятно
    протон
    протон
    сегодня в 03:49, ред.
    Тенденция на ставках по 1000 очков она более выгодная и простая чем 370 или 570. легкий математический расчет алгоритмов для победы и управлять клонами легче по 1000. Не думаю (Точный счет 5:1 98 1000 98000) чисто случайно с одного аккаунта. Ранее помню были у К.Ф.Х. логотипы клуба массово от клуба Ливерпуль и Оренбурга затем исчезли, и появились англоязычные ники и в каждой группе они есть десятками все работают. Нужно ограничить действия снижением кефов до минимальности, вместо 400 по 50 а лучше по 0. Какая может быть интрига в КП когда такая ситуация? Нужно, что-то решать. А в чем заключается весь спортивный интерес? Только в равной борьбе.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    сегодня в 03:48
    Доброго утра.

    Хочу спросить у вас, как специалистов этого конкурса: а в чём интерес играть сотней или двумя аккаунтов? Основной профиль понимаю - приз в виде ВИПа, уменьшения времени ожидания при написании комментариев и т.п.. Но при победе "сто пятого" твина в коллекции разве всё это важно, коли им кроме участия в КП не пользуешься? Для себя вижу только две причины: собрать как можно больше дома футболок от Соккера, или же просто жажда ставок и побед при этом, ведь азартные игры, как ни крути, зависимость не менее сильная, чем какая-либо другая.

    Заранее благодарю за ответы и всем желаю приятной игры!
    протон
    протон
    сегодня в 01:34
    Запомнился как в матчах с Интером привёз 5 голов. Перфоманс уровня Кариуса
    Гость
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