Защитник «Барселоны» Мартин перенесёт операцию из-за вывиха пальца

Защитник «Барселоны» Жерар Мартин во вторник перенесёт операцию в связи с вывихом пальца правой руки. Она пройдёт под наблюдением медицинской службы клуба.
В сезоне 2024/25 игрок провёл в составе каталонской команды 42 матча во всех турнирах и отметился одним голом.
Лично я не стал бы лепит столько клонов , так как спортивного соперничества тут нет от слова совсем! Значит нет для меня и удовлетворения!
Лично я не стал бы лепит столько клонов , так как спортивного соперничества тут нет от слова совсем! Значит нет для меня и удовлетворения!
Вот мы тут поднимает шумиху, спорим, стараемся набрать группу без призов, для того, что бы обрезать "стрелков фермеров" от всех остальных игроков, а по факту получаем вот что...в гр. без призов вступают те, кто по сути и не мешает играть остальным)))
Вот мы тут поднимает шумиху, спорим, стараемся набрать группу без призов, для того, что бы обрезать "стрелков фермеров" от всех остальных игроков, а по факту получаем вот что...в гр. без призов вступают те, кто по сути и не мешает играть остальным)))
Ну, это скорее эго и простое желание подн@ср@ть остальным, лично я больше ничего не могу предположить ничего другого....
Есть еще одна мыслишка, но боюсь озвучив ее меня закинут в бан)))
Ну, это скорее эго и простое желание подн@ср@ть остальным, лично я больше ничего не могу предположить ничего другого....
Есть еще одна мыслишка, но боюсь озвучив ее меня закинут в бан)))
Очки начисляются вне зависимости от входа на сайт. Можно не входить на сайт до 29 числа и у вас всё равно будет 58000 очков.
Очки начисляются вне зависимости от входа на сайт. Можно не входить на сайт до 29 числа и у вас всё равно будет 58000 очков.
П.С. И отныне я буду отвечать только тем, у кого в мыслях нет лжи по отношению ко мне. Понятно, что это открытое пространство, вы можете написать все, что хотите, например, что банан круглый, но от этого банан круглым не станет, даже если 6 или 8 человек согласятся, что банан круглый.
П.С. И отныне я буду отвечать только тем, у кого в мыслях нет лжи по отношению ко мне. Понятно, что это открытое пространство, вы можете написать все, что хотите, например, что банан круглый, но от этого банан круглым не станет, даже если 6 или 8 человек согласятся, что банан круглый.
Хочу спросить у вас, как специалистов этого конкурса: а в чём интерес играть сотней или двумя аккаунтов? Основной профиль понимаю - приз в виде ВИПа, уменьшения времени ожидания при написании комментариев и т.п.. Но при победе "сто пятого" твина в коллекции разве всё это важно, коли им кроме участия в КП не пользуешься? Для себя вижу только две причины: собрать как можно больше дома футболок от Соккера, или же просто жажда ставок и побед при этом, ведь азартные игры, как ни крути, зависимость не менее сильная, чем какая-либо другая.
Заранее благодарю за ответы и всем желаю приятной игры!
Хочу спросить у вас, как специалистов этого конкурса: а в чём интерес играть сотней или двумя аккаунтов? Основной профиль понимаю - приз в виде ВИПа, уменьшения времени ожидания при написании комментариев и т.п.. Но при победе "сто пятого" твина в коллекции разве всё это важно, коли им кроме участия в КП не пользуешься? Для себя вижу только две причины: собрать как можно больше дома футболок от Соккера, или же просто жажда ставок и побед при этом, ведь азартные игры, как ни крути, зависимость не менее сильная, чем какая-либо другая.
Заранее благодарю за ответы и всем желаю приятной игры!