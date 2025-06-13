Стал известен соперник «Тоттенхэма» в первом матче под руководством Франка

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вчера, 23:59

«Тоттенхэм» объявил о том, что проведёт контрольный матч с «Лутон Таун». Игра пройдёт на стадионе «Кенилворт Роуд» 26 июля.

Это будет первая игра лондонцев под руководством нового главного тренера .

Также команда в рамках подготовки к новому сезону сыграет с «Арсеналом» (31 июля), «Ньюкасл Юнайтед» (3 августа) и «Баварией» (7 августа).