Стал известен соперник «Тоттенхэма» в первом матче под руководством Франка

«Тоттенхэм» объявил о том, что проведёт контрольный матч с «Лутон Таун». Игра пройдёт на стадионе «Кенилворт Роуд» 26 июля.
Это будет первая игра лондонцев под руководством нового главного тренера Томаса Франка.
Также команда в рамках подготовки к новому сезону сыграет с «Арсеналом» (31 июля), «Ньюкасл Юнайтед» (3 августа) и «Баварией» (7 августа).
Плюс, что не устраивало, это большое количество травм именно на тренировке, шпоры одни из лидеров по количеству травм. Загонял их там знатно Постекоглу. Так нельзя. Главное что бы Леви не скупился, раз уж подписали хорошего тренера, нужны усиления под ЛЧ.
Плюс, что не устраивало, это большое количество травм именно на тренировке, шпоры одни из лидеров по количеству травм. Загонял их там знатно Постекоглу. Так нельзя. Главное что бы Леви не скупился, раз уж подписали хорошего тренера, нужны усиления под ЛЧ.