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Стал известен соперник «Тоттенхэма» в первом матче под руководством Франка

вчера, 23:59

«Тоттенхэм» объявил о том, что проведёт контрольный матч с «Лутон Таун». Игра пройдёт на стадионе «Кенилворт Роуд» 26 июля.

Это будет первая игра лондонцев под руководством нового главного тренера Томаса Франка.

Также команда в рамках подготовки к новому сезону сыграет с «Арсеналом» (31 июля), «Ньюкасл Юнайтед» (3 августа) и «Баварией» (7 августа).

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
Ну "Шляпники" держитесь!)
протон
протон
сегодня в 00:02
Конечно с Постекоглу взяли трофей долгожданный это здорово, хотя конечно повезло, что в финале был МЮ, у которого тоже много проблем. Качество футбола было конечно мягко говоря ужасное) А в АПЛ это просто вообще крах. Все антирекорды побили, 17 место. Это еще ладно, что Саутгемптон, Лестер и Ипсвич вылетели еще за туров эдак 8-10. А ведь в личных встречах шпоры не смогли обыграть тот же Лестер, проиграли Ипсвичу. Так что кто его знает что бы там было в концовке чемпионата, если бы была интрига за выживание. Могли и вылететь в Чемпионшип.
Плюс, что не устраивало, это большое количество травм именно на тренировке, шпоры одни из лидеров по количеству травм. Загонял их там знатно Постекоглу. Так нельзя. Главное что бы Леви не скупился, раз уж подписали хорошего тренера, нужны усиления под ЛЧ.
Гость
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