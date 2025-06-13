 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2024/2025

«Ювентус» объявил о продлении контракта с главным тренером Тудором

Сортировать
Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:37
Как-то надежд на него нет,но будем смотреть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:29
Мужики.
А отдельная ссылка на матчи клубного чемпа в Штатах будет в колонке "ТУРНИРЫ"? Неплохо бы сделать для удобства.

С ув., Петля.
m8chuha3ab9b
m8chuha3ab9b
вчера в 18:02
Стоит пожелать Тудору самых высоких достижений с командой.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:10
Теперь осталось на деле доказать что не зря продлили
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:46
Нашли друг друга - Старая Сеньора и Тудором!
Совет да работа!)
протон
протон
вчера в 16:45
Верю, что Игор приведет Юве к успеху.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 