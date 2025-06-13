«Ювентус» объявил о продлении контракта с главным тренером Тудором

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Игором Тудором.
Новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2027 года (с опцией продления на ещё один сезон).
Пресс-служба «Ювентуса» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Игором Тудором.
Новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2027 года (с опцией продления на ещё один сезон).
А отдельная ссылка на матчи клубного чемпа в Штатах будет в колонке "ТУРНИРЫ"? Неплохо бы сделать для удобства.
С ув., Петля.
А отдельная ссылка на матчи клубного чемпа в Штатах будет в колонке "ТУРНИРЫ"? Неплохо бы сделать для удобства.
С ув., Петля.
Совет да работа!)
Совет да работа!)