Бывший тренер команды Кокорина сообщил, что общался с топ-клубами России

Белорусский тренер Алексей Шпилевский высказался на тему своего будущего.
Ранее появилась информация, что специалист может возглавить «Пари НН».
Пока сложно что-то сказать о моём будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА, и с «Динамо», и с «Пари НН». На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры.
Является ли Россия приоритетом? Для меня страна в вопросе продолжения не так важна, как хороший проект. Пусть он будет хоть в Индии, при всём уважении. Посмотрим, что будет в течение нескольких дней или недель.
После окончания прошлого сезона Шпилевский покинул кипрский «Арис», за который играет российский нападающий Александр Кокорин.