Бывший тренер команды Кокорина сообщил, что общался с топ-клубами России

Белорусский тренер высказался на тему своего будущего.

Ранее появилась информация, что специалист может возглавить «Пари НН».

Пока сложно что-то сказать о моём будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА , и с «Динамо», и с «Пари НН». На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры.

Является ли Россия приоритетом? Для меня страна в вопросе продолжения не так важна, как хороший проект. Пусть он будет хоть в Индии, при всём уважении. Посмотрим, что будет в течение нескольких дней или недель.