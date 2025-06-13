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Бывший тренер команды Кокорина сообщил, что общался с топ-клубами России

вчера, 18:52

Белорусский тренер Алексей Шпилевский высказался на тему своего будущего.

Ранее появилась информация, что специалист может возглавить «Пари НН».

Пока сложно что-то сказать о моём будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА, и с «Динамо», и с «Пари НН». На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры.

Является ли Россия приоритетом? Для меня страна в вопросе продолжения не так важна, как хороший проект. Пусть он будет хоть в Индии, при всём уважении. Посмотрим, что будет в течение нескольких дней или недель.

После окончания прошлого сезона Шпилевский покинул кипрский «Арис», за который играет российский нападающий Александр Кокорин.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:52
Без работы не останется,клубов много.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:29
А интересно Шпилевский внёс в своё резюме такой пункт - "Тренировал Кокорина"...)
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 20:33
В ЦСКА такую мерзость не возьмут , еще и с таким возрастом. пусть идет в рестлинг, стульями драться ему не привыкать, да и после тех слов Сашечку не один уважаемый клуб не возьмет
drug01
drug01
вчера в 19:42
Сейчас работа тренера очень сложна и место найти не просто
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:18
А ведь на самом деле нежегородская картоха очень вкусная, наверно поэтому белорусских тренеров так туда и тянет))
ykp4bqasn82f
ykp4bqasn82f
вчера в 18:58
Можно подумать что это величайший тренер и он нарасхват.
Гость
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