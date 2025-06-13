«Тоттенхэм» подал в суд на компанию совладельца «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 22:54

«Тоттенхэм» подал иск против Ineos Automotive, дочерней компании совладельца «Манчестер Юнайтед» , из-за досрочного прекращения спонсорского соглашения.

В 2022 году, ещё до прихода Ineos в МЮ , был подписан многомиллионный пятилетний контракт, по которому Ineos Grenadier стал «официальным поставщиком полноприводных автомобилей» для лондонского клуба. Рекламу спонсора можно было увидеть на стадионе «шпор».

В марте Daily Mail сообщил, что сотрудничество должно было завершиться досрочно после того, как состоялись «дружеские переговоры», в результате которых Ineos должен выплатить «шпорам» компенсацию, которая, как предполагалось, составит несколько миллионов.

Однако согласно последней информации, «Тоттенхэм» 12 июня подал в суд. Ineos Automotive в своём заявлении отметила, что у них есть право расторгнуть договор, чем они и воспользовались в декабре 2024 года.