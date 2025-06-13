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В ЦСКА разочарованы решением CAS по делу Влашича и «Вест Хэма»

вчера, 17:50

ЦСКА прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал «Вест Хэм» выплатить компенсацию московскому клубу за переход полузащитника Николы Влашича в 2021 году.

ПФК ЦСКА получил решение Спортивного арбитражного суда по делу Николы Влашича и «Вест Хэма».

В ПФК ЦСКА крайне разочарованы вынесенным решением и убеждены, что оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение не вызывает ничего кроме категорического непонимания и по сути является бессрочной рассрочкой для английского клуба.

С одной стороны, CAS вроде бы и обязал «Вест Хэм» заплатить нам в течение 45 дней, но с другой — не заставил «Вест Хэм» принять все доступные меры к получению лицензии OFSI (подразделение британского Минфина, отвечающее за исполнение санкций). И если «Вест Хэм» так и не получит разрешение на выплату, то должно быть реализовано второе условие — отмена санкционного режима. И это при том, что ПФК ЦСКА не находится под британскими санкциями, о чём мы неоднократно сообщали уважаемым арбитрам.

Нельзя не отметить явные двойные стандарты. Ранее в споре между нашим клубом и «Херенвеном» CAS обязал ПФК ЦСКА выплатить голландскому клубу полную сумму и неустойку с даты возникновения обязанности по оплате. При этом в деле между «Вест Хэмом» и ПФК ЦСКА было вынесено фактически диаметрально противоположное решение.

Более того, был проигнорирован и факт полного погашения долга «Вест Хэма» перед «Спартаком» — суд почему-то назвал этот кейс нерелевантным и не имеющим отношения к делу. Мы можем понять «Вест Хэм», которому проще заплатить условный миллион, чем 20, но понять действия CAS возможным не представляется.

Мы изначально были готовы ко всем сложностям, навязанным политическим давлением. Однако решение Спортивного арбитражного суда не просто разочаровывает само по себе, а заставляет задуматься в принципе о возможности получения объективности в текущей геополитической ситуации.

ПФК ЦСКА не принимает решение CAS и изучает возможность перенести дело в Федеральный трибунал Швейцарии.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:39
В данном случае на лицо, так называемый, кидок со стороны "Вест Хэма", а решение Спортивного Арбитражного Суда носит чисто политический характер. И абсолютно нет никакого форс-мажора, зато есть фарс исполняемый представителями английского клуба и выступающих на их стороне арбитрами.
Дело в том, что ответчик(Вест Хэм) не предоставил в суде перечень юридических и физических лиц связанных с ПФК ЦСКА, находящихся под санкциями в отношении которых требуется наличие лицензии на которую, в свою очередь ссылаются английские юристы. Более того с приведёнными армейскими доводами согласна само OFSI (подразделение британского Минфина, отвечающее за исполнение санкций), потому как ПФК ЦСКА не находится под британскими санкциями, о чём мы неоднократно сообщали уважаемым арбитрам, в связи с чем наши юристы теперь попробуют найти способ решения данной проблемы у же в другом судебном органе.
Болейте за своих, а не против чужих!
баск
баск
вчера в 22:24
Странное недовольство некоторых корифеев..

Платежи по любым международным сделкам осуществляются на основании
соответствующих контрактов.
Неотъемлемой частью любого международного контракта- является его раздел, описывающий форс-мажорные обстоятельства.

То есть обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению
своих обязательств сторонами и находящиеся вне контроля сторон.
Обычными условиями форс-мажора являются:

1.в*йна; 2.стихийные бедствия; 3.массовые беспорядки; 4.действия и решения властных органов.
Стороны имеют право задерживать исполнение своих обязательств в течение всего периода действий форс-мажорных обстоятельств.

Эти правила международной торговли возникли не вчера, им много лет, придуманы они не CASом и не ВестХэмом.
Введение финансовых санкций, препятствующих расчётам- это и есть 4ый
пункт естественного перечня форс-мажоров.

Поэтому, пока санкции соответствующие санкции в Британии не будут сняты, платежей можно не ждать.
Теоретически, при налчии некоей личной доброй воли, ВестХэм может и найти обходные пути рассчитаться, но они будут неофициальными и он не обязан ими заниматься.

Так что ничего иезуитского CAS не сделал, он просто выполнил закон.
Dinamo
Dinamo
вчера в 21:34
Свой гнев ЦСКА надо направить не к СAS, a к тем, кто эту CASу заварил.
Хотя по их мнению армейцам должна нравиться эта движуха.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:10
Вот и ответ тем, кто ждёт скорой отмены на недопуск наших футбольных команд от клубов до Сборной к международным футбольным турнирам.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:12
Ну незнаю, опять 0 трансферов, вместо Гуриапы, будет нулевой чумазый. пока найдут тренера, наступит сезон, и тренер будет делать перестановки поздние. мало обнадёживающий будет сезон
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:46
Вокруг армейцев одни склоки
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:12
CAS погрозил пальчиком Вест Хэму и показал ЦСКА фигу в кармане.
Что и следовало ожидать . Не будем наивными, жизнь продолжается, а с англосаксами надо быть аккуратнее.
ABir
ABir
вчера в 18:32
Это вам не российский суд, самый гуманный суд в мире.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:04
ЦСКА не стоит огорчаться, наступят лучшие времена.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:01
А чего ещё ждал ЦСКА от этого суда в нынешних условиях политической обстановки. Хоть решение вынесено в пользу российского клуба, оно носит формальный характер. Вест Хэм ничего не потеряет. Пока Остров побеждает но я верю, что наступит наше время. Англия останется в прошлом...
jwrkm2h6tn9s
jwrkm2h6tn9s
вчера в 17:56
От их разочарования деньги не вернутся.
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