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«Севилья» назвала соперника по матчу Трофея Антонио Пуэрты

сегодня, 00:31

Соперником «Севильи» по матчу Трофея Антонио Пуэрты станет «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.

Игра пройдёт 4 августа на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Турнир посвящён памяти бывшего защитника клуба из Андалусии, который умер в 2007 году. Впервые он был разыгран в 2008-м, в двух случаях из тринадцати победителями становились соперники «нервионцев» — «Гранада» в 2010-м и «Бока Хуниорс» в 2016-м.

В рамках предсезонной подготовки «Севилья» также сыграет с «Сандерлендом» 19 июля, «Шальке-04» 26 июля и «Тулузой» 10 августа.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:38
Клуб из СА имеет шансы взять трофей
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:39
В России нужно проводить больше подобных турниров, а Кубку вернуть старую формулу
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:33
Побольше турниров - хороших и разных ...)
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