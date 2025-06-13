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Скромный шведский клуб добился изменений в офсайдных правилах

вчера, 19:44

Международный совет футбольных ассоциаций внёс изменения в правило о положении «вне игры» после обращений шведского клуба «Торнс».

Команда третьей лиги в 2023 году выпустила забавный ролик, в котором обратила внимание на лазейку в формулировке офсайдных правил. Они гласят, что в момент паса учитывается «первая точка контакта». Это означает, что в теории можно держать мяч на ноге, а затем закинуть его за спину защитникам.

Также с юмором клуб рассказал об этом в соцсетях. В итоге даже было отправлено видео в IFAB, на что последовал ответ. В результате завязалась длительная переписка. Сначала законодательный орган отклонял запрос, но настойчивость скромного клуба заставила признать, что это «занятно», и согласиться на пересмотр формулировки. Спустя полтора года поправки действительно были внесены.

«Торнс» выступает в городке с населением 1200 человек.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:50
Тебе как болельщику Зенита надо знать эту тему.
Зенит долго указывал на это в матче со Спартаком, пытаясь доказать, что гол в их ворота был забит из вне игры.
Если брать первую точку касания ноги и мяча во время паса, то игрок Спартака не был во вне игры, а если рассмотривать когда мяч отсоеденился от ноги, то вне игры уже было.
Доли секунд, но так многое решает.
Вот он пример, который возможно оставил Зенит без чемпионства.
агентСмит
агентСмит
сегодня в 00:57
Ничего не понятно. В чём была лазейка?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:01
Не въезжаю в смысл этой лазейки. И что изменилось?...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:08
Правила избавились от лазейки
протон
протон ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 19:59
А что Вам не понраву? Вы в прошлый месяц взяли группу спризами такой же практикой.
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:52
Вы хотели предложить своё? Я не против, пожалуйста. Но мне нравится тандем из числа К. Ф. Х.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:51
Вот уж воистину - "Капля камень точит"!)
Гость
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