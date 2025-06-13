Скромный шведский клуб добился изменений в офсайдных правилах

Международный совет футбольных ассоциаций внёс изменения в правило о положении «вне игры» после обращений шведского клуба «Торнс».
Команда третьей лиги в 2023 году выпустила забавный ролик, в котором обратила внимание на лазейку в формулировке офсайдных правил. Они гласят, что в момент паса учитывается «первая точка контакта». Это означает, что в теории можно держать мяч на ноге, а затем закинуть его за спину защитникам.
Также с юмором клуб рассказал об этом в соцсетях. В итоге даже было отправлено видео в IFAB, на что последовал ответ. В результате завязалась длительная переписка. Сначала законодательный орган отклонял запрос, но настойчивость скромного клуба заставила признать, что это «занятно», и согласиться на пересмотр формулировки. Спустя полтора года поправки действительно были внесены.
«Торнс» выступает в городке с населением 1200 человек.
Зенит долго указывал на это в матче со Спартаком, пытаясь доказать, что гол в их ворота был забит из вне игры.
Если брать первую точку касания ноги и мяча во время паса, то игрок Спартака не был во вне игры, а если рассмотривать когда мяч отсоеденился от ноги, то вне игры уже было.
Доли секунд, но так многое решает.
Вот он пример, который возможно оставил Зенит без чемпионства.
Зенит долго указывал на это в матче со Спартаком, пытаясь доказать, что гол в их ворота был забит из вне игры.
Если брать первую точку касания ноги и мяча во время паса, то игрок Спартака не был во вне игры, а если рассмотривать когда мяч отсоеденился от ноги, то вне игры уже было.
Доли секунд, но так многое решает.
Вот он пример, который возможно оставил Зенит без чемпионства.