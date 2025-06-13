Скромный шведский клуб добился изменений в офсайдных правилах

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вчера, 19:44

Международный совет футбольных ассоциаций внёс изменения в правило о положении «вне игры» после обращений шведского клуба «Торнс».

Команда третьей лиги в 2023 году выпустила забавный ролик, в котором обратила внимание на лазейку в формулировке офсайдных правил. Они гласят, что в момент паса учитывается «первая точка контакта». Это означает, что в теории можно держать мяч на ноге, а затем закинуть его за спину защитникам.

Также с юмором клуб рассказал об этом в соцсетях. В итоге даже было отправлено видео в IFAB , на что последовал ответ. В результате завязалась длительная переписка. Сначала законодательный орган отклонял запрос, но настойчивость скромного клуба заставила признать, что это «занятно», и согласиться на пересмотр формулировки. Спустя полтора года поправки действительно были внесены.

«Торнс» выступает в городке с населением 1200 человек.