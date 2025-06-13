Бывший тренер «Шальке» может возглавить ЦСКА

1749817114

вчера, 15:18

Бывший тренер «Шальке» и «Униона» может возглавить ЦСКА .

По данным источника, бельгийский специалист является одним из кандидатов на должности наставника «армейцев».

Сейчас 43-летний тренер находится в статусе свободного агента. Он покинул «Шальке» в 2024 году.