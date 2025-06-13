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Бывший тренер «Шальке» может возглавить ЦСКА

вчера, 15:18

Бывший тренер «Шальке» и «Униона» Карел Герартс может возглавить ЦСКА.

По данным источника, бельгийский специалист является одним из кандидатов на должности наставника «армейцев».

Сейчас 43-летний тренер находится в статусе свободного агента. Он покинул «Шальке» в 2024 году.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 23:23
Все это я прекрасно знаю. Более того, могу сказать, что лучший кандидат это Владимир Ивич. Но он пока не дает ответа.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
Знаете, Анатолий...
Что такое аббревиатура ЦСКА???
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ
АРМИИ!!!
Поэтому, с Вами согласен в одном - у команды должен быть РОССИЙСКИЙ, а лучше - РУССКИЙ тренер!
А, вот, то, что именно "коренной армеец"...
Не соглашусь.
Вы, наверное, помните, как в Спартак в 1977 году пришёл "КОРЕННОЙ ДИНАМОВЕЦ" Константин Иванович Бесков, и ЧЕМ ЭТО всё закончилось.
Поэтому я за то, чтобы и ЦСКА, и Динамо, и Спартак тренировал просто ТАЛАНТЛИВЫЙ РУССКИЙ ТРЕНЕР С ХАРАКТЕРОМ.
Характером победителя!
Вот тогда, уверен, всё будет хорошо.

P.S. А Семака в Зените оставить: он ещё не до конца команду развалил.
Пусть и дальше старается... )
Red blu
Red blu ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
По последней информации от Квятковского Клуб за минувшую неделю проработал множество вариантов, общался с известными специалистами из Португалии, Испании, Италии и других стран. У кого-то были явно завышенные финансовые требования, кто-то не готов рассматривать предложения из России, от кого-то после первого общения армейцы отказывались сами. Клуб, в частности, выходил на Лучано Спаллетти, Франческо Фариоли, Сержиу Консейсау, Паулу Бенту и других специалистов.
Помимо Герартса, остаются еще несколько кандидатов. Между тем, бельгиец в общении показался наиболее гибким специалистом. По состоянию на сегодняшний вечер его можно назвать фаворитом, однако работа по новому главному тренеру продолжается, и не факт, что именно на бельгийце армейцы остановят свой выбор. При этом в ближайшее время с Герартсом планируется очная встреча.

Ждём результатов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 21:22
А зачем? Он когда то тренировал молодежку ЦСКА, потом ушел. А Леща Березуцкий непрерывно в системе клуба уже более 5 лет. Надо попробовать самостоятельно поработать. Он человек серьезный и порядочный. если почувствует , что трудновато, честно об этом скажет до начала сезона. Но я думаю, что до зимы этого не будет. Если не случится какой либо явный провал, форс-мажор, но это маловероятно..
Red blu
Red blu ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:17
А ещё есть Ролан Гусев. Можно было бы и его.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:39, ред.
Читаю, читаю...
Все комменты прочитал...

Насколько я понял, этот Герартс - У-У-У-Х какой "Шпециалист"...
А зачем тогда его на высоком уровне обсуждают?
Или принципы "хоть кто-нибудь, тока - иностранец" - главные принципы РПЛ на сегодняшний день???
В таком случае подойдёт ещё и карьеркин.

А что?
Хоть и *** в тренерском деле, но на тренерской скамейке Спартака присутствовал два года с хвостиком.
Опять же - красиво голы празднует: можно видеоряд составить неплохой...
Неужели в ЦСКА тоже "заразились" желанием хоть как-нибудь, хоть назло ИГРЕ и РЕЗУЛЬТАТАМ, но ещё больше "оевропеиться"?
Vilar
Vilar
вчера в 19:27
Вот освободился Филиппо Индзаги, пробуйте перекупить. Вдруг получится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:10
Я уже писал. Пока и.о. будет Леша Березуцкий. По видимому до зимы. А там видно будет.
Red blu
Red blu ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:51
Ну так поделись, тем что знаешь. Кто у нас будет главным.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:49
Я что то пропустил? Когда объявили что Леша Березуцкий стал и.о главного тренера.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 18:48
Могу только сказать, что я знаю не меньше и подостовернее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
вчера в 18:47
Алексей Березуцкий уже является и.о. главного тренера.
Red blu
Red blu ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:47
Так я и не утверждаю что все уже сраслось и будет у нас бельгиец, а рассказываю что пишут те кто хоть что то знает.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:44
Березуцкие уже руководили ЦСКА и заняли 5 место, так что если и сделают Лёшу Березуцкого главным, то это только в самый последний момент, когда все иностранцы откажутся ехать в нашу страну.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 18:44
Могу только напомнить для чего существуют журналисты. особенно Карпов!. Больше мне сказать нечего.
Red blu
Red blu ответ uf4sdnjuk6b8 (раскрыть)
вчера в 18:40
До этого возглавлял бельгийский Юнион, с которым взял серебряные медали 2022/23.
В том же году Юнион дошел до четвертьфинала ЛЕ,
Так что только время покажет, если конечно он будет главным тренером ЦСКА.
Red blu
Red blu ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:38
Пишет журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. а
журналист «Чемпионата» Андрей Панков в своем телеграм-канале отметил: «С тренером уже проведены переговоры. Насколько знаю, кто-то из руководителей клуба сейчас находится в Европе, где пытается закрыть сделку по назначению Герартса».
uf4sdnjuk6b8
uf4sdnjuk6b8
вчера в 18:05
В Шальке ничего не добился, а в цска и подавно ничего.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 17:47
Российскую высшую школу тренеров срочно распускать. На хрена она нужна, разве что для того, чтобы её выпускники тренировали клубы второй и третьей лиг. Давно известно, и не только в футболе, что наличие диплома о высшем образовании не свидетельствует о большом будущем его обладателя. Что - то я не слышал, чтобы у лучших тренеров мира, фамилии которых на слуху, где - нибудь в прикроватной тумбочке пылился или на стене в одной из комнат висел в рамочке под стеклом какой - то обязательный Диплом об окончании ВУЗа. Или я что - то пропустил либо отстал от жизни ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:30
Надо брать!
Играл за сборную Бельгии, Шальке 04 не дал вылететь из 2-й Бундеслиги!
Можно сказать успешный, кризисный ТОП тренер!)
Дайте ему пару лет и он приведет ЦСКА к золоту пердива!))
adekvat
adekvat ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:24
От своих толку нет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:21
Это то что нужно - отличный специалист, зачастую без осечек выводит команды на новые рубежи...))
То , что надо армейскому клубу!))
lotsman
lotsman
вчера в 17:01
А в ЦСКА знают об этом? Их успели предупредить?)
g9ah98r5r4kt
g9ah98r5r4kt
вчера в 16:50
Своего Игнашевича не замечают
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
вчера в 16:44
У нас есть тренер. Леша Березуцкий. И свой и в теме клуба
dbyqfr5739tr
dbyqfr5739tr
вчера в 16:03
Тренер уровня Кареры, зачем он нужен?
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 15:54
До 22 числа надо найти тренера.
Уже 12 июля игра за Суперкубок с Краснодаром.
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 15:47
Не верится
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 15:45
А на каком заборе написан, что он "близок" :?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:44
Если я правильно понял. В прошлом году он успешно опустил Шальке во вторую лигу, где она в этом сезоне заняла 14 место. И его хотят пригласить в ЦСКА ? Либо это чушь, либо происки конкурентов. У нас своих таких десятка полтора очереди ждут.
Гость
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