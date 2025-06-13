Бывший тренер «Шальке» может возглавить ЦСКА

Бывший тренер «Шальке» и «Униона» Карел Герартс может возглавить ЦСКА.
По данным источника, бельгийский специалист является одним из кандидатов на должности наставника «армейцев».
Сейчас 43-летний тренер находится в статусе свободного агента. Он покинул «Шальке» в 2024 году.
Играл за сборную Бельгии, Шальке 04 не дал вылететь из 2-й Бундеслиги!
Можно сказать успешный, кризисный ТОП тренер!)
Дайте ему пару лет и он приведет ЦСКА к золоту пердива!))
Играл за сборную Бельгии, Шальке 04 не дал вылететь из 2-й Бундеслиги!
Можно сказать успешный, кризисный ТОП тренер!)
Дайте ему пару лет и он приведет ЦСКА к золоту пердива!))