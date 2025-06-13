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Контракт Карпина с «Динамо» предусматривает приоритет работы в сборной

вчера, 23:42

В службе коммуникаций РФС прокомментировали источнику назначение главного тренера сборной России Валерия Карпина рулевым московского «Динамо».

РФС согласовал работу Валерия Карпина в «Динамо». Вчера мы получили соответствующий запрос от клуба, на который со стороны РФС был дан положительный ответ. Как мы говорили ранее, на данном этапе РФС не возражает против совмещения тренером работы в сборной и клубе. При этом контракт Валерия Карпина с клубом предусматривает приоритет его работы в национальной команде России.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:14
Вот именно - чистая формальность.
k5kp8wjw6tb2
k5kp8wjw6tb2
сегодня в 06:39
И это правильно. Подготовка к матчам с Буркина-Фасо - важнейшая из задач.
2zthgyy3ynp8
2zthgyy3ynp8
сегодня в 05:43
Вроде бы на двух стульях сидеть нельзя - противоречие какое-то.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:39
Ведь у сборной, такой плотный график, поиска спарринг - партнёров...)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:22
Доброй ночи, Володя!!!
Подписываюсь под каждой запятой и полностью разделяю твоё мнение!!!!!!!)))
112910415
112910415
сегодня в 01:20
Ну, посмотрим как будет
ABir
ABir
сегодня в 00:44
А в Динамо приоритетным будут считать контракт с клубом. Где больше зарплата, там и приоритет.
CCCP1922
CCCP1922 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Гастарбайтеры меня тоже раздражают
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:29
Почему-то меня это не удивляет...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:22
Виктор доброй ночи! Да плевать на немцев вместе с англосаксами и иже с ними! Это было понятно и раньше! Твержу и не только я что самое время наигрывать молодежь а не приглашать пенсионеров гастарбайтеров под тридцатник за бешеные деньги!
P.S. И ты же видел открытие ОИ в Париже.... дальше не буду продолжать(((
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:14
А зачем скажите мне Великому клубу приглашать неизвестных гастарбайтеров на должность ГТ?
Capral
Capral
сегодня в 00:03, ред.
Ну что значит приоритет в сборной? Он что, так загружен в национальной команде, что должен думать прежде всего о сборной? Или он готовит команду к ЧМ? Или перед играми с Гондурасом должен ночами не спать? Ничего же этого и близко нет. А может уже завтра сборная вернется к международным играм? По той информации, что я имею, Германия всеми силами будет препятствовать возвращению России, а если немцы против, то и Франция и Англия также разделят это мнение...
Вероятно- эта приоритетность только формальность, условность, но даже если так, то очень примитивная.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:57
Что значит приоритет работы в сборной? Что за контракт подписали Динамо и Карпин? Великий клуб перестал себя уважать? Какие заслуги есть у Валеры, которые можно так оценить? Эксперименты Карпина в сборной и Динамо, рано или поздно, придётся оценить объективно.
протон
протон
вчера в 23:50
И как можно нормально тренировать клуб, если приоритет это работа в сборной?
Гость
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