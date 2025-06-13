Контракт Карпина с «Динамо» предусматривает приоритет работы в сборной

В службе коммуникаций РФС прокомментировали источнику назначение главного тренера сборной России Валерия Карпина рулевым московского «Динамо».
РФС согласовал работу Валерия Карпина в «Динамо». Вчера мы получили соответствующий запрос от клуба, на который со стороны РФС был дан положительный ответ. Как мы говорили ранее, на данном этапе РФС не возражает против совмещения тренером работы в сборной и клубе. При этом контракт Валерия Карпина с клубом предусматривает приоритет его работы в национальной команде России.
Подписываюсь под каждой запятой и полностью разделяю твоё мнение!!!!!!!)))
Подписываюсь под каждой запятой и полностью разделяю твоё мнение!!!!!!!)))
P.S. И ты же видел открытие ОИ в Париже.... дальше не буду продолжать(((
P.S. И ты же видел открытие ОИ в Париже.... дальше не буду продолжать(((
Вероятно- эта приоритетность только формальность, условность, но даже если так, то очень примитивная.
Вероятно- эта приоритетность только формальность, условность, но даже если так, то очень примитивная.