«Бетис» презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26

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сегодня, 00:55

«Бетис» и Hummel представили домашнюю форму команды на сезон 2025/26.

Новый дизайн имеет существенные изменения по сравнению с предыдущими вариантами. Зелёный цвет снова стал ярко выраженным, особенно на задней части футболки, а спереди представлены традиционные зелёные и белые вертикальные полосы, на этот раз они более широкие, чем в прошлых вариантах.

Дизайн дополнен вышитыми элементами в ретро-стиле — гербом клуба и логотипом Hummel, что создаёт ностальгическую связь с несколькими поколениями болельщиков, — подчёркивает пресс-служба команды.

На внутренней стороне воротника футболки есть фраза «Verde, verde como el equipo de mi ciudad» («Зелёный, зелёный, как команда моего города») — это дань уважения песне «Verde, verde» («Зелёный, зелёный») певицы из Севильи Марии Хименес. Также «Бетис» возвращает чёрные шорты, а носки останутся полностью зелёными.

Комплект представлен в эмоциональном видео с участием пяти самых знаковых игроков в истории клуба: Хосе Рамона Эснаолы, Хулио Карденосы, Рафаэля Гордильо, Рубена Кастро и Хоакина Санчеса. Также отмечены ныне покойные Рохелио Соса и Луис дель Соль.