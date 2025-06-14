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«Бетис» презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26

сегодня, 00:55

«Бетис» и Hummel представили домашнюю форму команды на сезон 2025/26.

Новый дизайн имеет существенные изменения по сравнению с предыдущими вариантами. Зелёный цвет снова стал ярко выраженным, особенно на задней части футболки, а спереди представлены традиционные зелёные и белые вертикальные полосы, на этот раз они более широкие, чем в прошлых вариантах.

Дизайн дополнен вышитыми элементами в ретро-стиле — гербом клуба и логотипом Hummel, что создаёт ностальгическую связь с несколькими поколениями болельщиков, — подчёркивает пресс-служба команды.

На внутренней стороне воротника футболки есть фраза «Verde, verde como el equipo de mi ciudad» («Зелёный, зелёный, как команда моего города») — это дань уважения песне «Verde, verde» («Зелёный, зелёный») певицы из Севильи Марии Хименес. Также «Бетис» возвращает чёрные шорты, а носки останутся полностью зелёными.

Комплект представлен в эмоциональном видео с участием пяти самых знаковых игроков в истории клуба: Хосе Рамона Эснаолы, Хулио Карденосы, Рафаэля Гордильо, Рубена Кастро и Хоакина Санчеса. Также отмечены ныне покойные Рохелио Соса и Луис дель Соль.

«Бетис» презентовал домашнюю форму на сезон 2025/26

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 11:18
Видео на YouTube - что бы открыть VPN нужен ( сам в этом не чего не понимаю - помогает молодое поколение).
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:44
У мну вопрос один:

"Где на форме, в каком месте, отображается Огурец?" (с маленьким хвостиком))
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:42
Петрова нет, некому зачекинить портрэт новой формы!))
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 04:38
Видел форму в ВК, неплохо смотрится!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:33
У меня не получилось открыть видео
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:05
Интересная презентация , видео навивает ностальгические мотивы.
протон
протон
сегодня в 01:01
А где фотография формы?
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