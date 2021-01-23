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4 : 3
завершен
23 января 2021, 17:00
суббота
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Стадион Олимпико
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Майораль Борха
ассистент Пеллегрини Лоренцо
|1:0
|17’
|24’
|1:1
|Пикколи Роберто
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Майораль Борха
ассистент Верету Жордан
|2:1
|52’
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Карсдорп Рик
ассистент Спинаццола Леонардо
|3:1
|55’
|59’
|3:2
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Фариас Диего
ассистент Галабинов Андрей
|90’
|3:3
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Верде Даниэле
ассистент Фариас Диего
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Пеллегрини Лоренцо
ассистент Перес Бруно
|4:3
|90+2’
|21’
|Чабот Жулиан
|Перес Бруно
|87’
|Майораль Борха
|87’
|Пеллегрини Лоренцо
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|33’
|Галабинов Андрей
|Пикколи Роберто
|58’
|Бастони Симоне
|Делль'Орко Кристиан
|58’
|Акампора Дженнаро
|Маджоре Джулио
|Кристанте Бриан
|Вильяр Гонсало
|67’
|80’
|Эрлич Мартин
|Чабот Жулиан
|80’
|Верде Даниэле
|Гьяси Эмануэль
|Перес Бруно
|Карсдорп Рик
|81’
|Диавара Амаду
|Перес Карлес
|89’
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|14
|Удары по воротам
|6
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|7
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|4
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|0
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|1
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пс
видимо пока увольнение Фонсеки отменяется)
пс
видимо пока увольнение Фонсеки отменяется)