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2021-05-16
2021-05-23
Рома - Специа
Милан - Аталанта
Удинезе - Интер
Фиорентина - Кротоне

Текстовая онлайн трансляция матча Рома против Специа

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Мелбет 1.48 4.87 6.66
Лига ставок 1.51 5.00 6.40
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    17' (1:0) Майораль Борха (21) (Пеллегрини Лоренцо (7))
     
    52' (2:1) Майораль Борха (21) (Верету Жордан (17))
     
    55' (3:1) Карсдорп Рик (2) (Спинаццола Леонардо (37))
     
    67' Вильяр Гонсало (14) уходит с поля, Кристанте Бриан (4) вышел на поле
     
    81' Карсдорп Рик (2) уходит с поля, Перес Бруно (33) вышел на поле
     
    2
    87' Перес Бруно (33)
    87' Майораль Борха (21)
     
    89' Перес Карлес (31) уходит с поля, Диавара Амаду (42) вышел на поле
     
    2
    90+2' (4:3) Пеллегрини Лоренцо (7) (Перес Бруно (33))
    90+3' Пеллегрини Лоренцо (7)
     
    21' Чабот Жулиан (22)
     
    24' (1:1) Пикколи Роберто (91)
     
    33' Пикколи Роберто (91) уходит с поля, Галабинов Андрей (9) вышел на поле
     
    2
    58' Маджоре Джулио (25) уходит с поля, Акампора Дженнаро (4) вышел на поле
    58' Делль'Орко Кристиан (39) уходит с поля, Бастони Симоне (20) вышел на поле
     
    59' (3:2) Фариас Диего (17) (Галабинов Андрей (9))
     
    2
    80' Чабот Жулиан (22) уходит с поля, Эрлич Мартин (28) вышел на поле
    80' Гьяси Эмануэль (11) уходит с поля, Верде Даниэле (31) вышел на поле
     
    90' (3:3) Верде Даниэле (31) (Фариас Диего (17))
    Голы
    Майораль Борха
    ассистент Пеллегрини Лоренцо     		1:0 17’
    24’ 1:1 Пикколи Роберто
    Майораль Борха
    ассистент Верету Жордан     		2:1 52’
    Карсдорп Рик
    ассистент Спинаццола Леонардо     		3:1 55’
    59’ 3:2 Фариас Диего
    ассистент Галабинов Андрей
    90’ 3:3 Верде Даниэле
    ассистент Фариас Диего
    Пеллегрини Лоренцо
    ассистент Перес Бруно     		4:3 90+2’
    Наказания
    21’ Чабот Жулиан
    Перес Бруно 87’
    Майораль Борха 87’
    Пеллегрини Лоренцо 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    33’ Галабинов Андрей Пикколи Роберто
    58’ Бастони Симоне Делль'Орко Кристиан
    58’ Акампора Дженнаро Маджоре Джулио
    Кристанте Бриан Вильяр Гонсало 67’
    80’ Эрлич Мартин Чабот Жулиан
    80’ Верде Даниэле Гьяси Эмануэль
    Перес Бруно Карсдорп Рик 81’
    Диавара Амаду Перес Карлес 89’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 6
    		7 Удары в створ 3
    		12 Фолы 13
    		3 Угловые 1
    		2 Офсайды 4
    		48% Владение мячом 52%
    		0 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    sihafazatron
    sihafazatron
    23 января в 20:05
    хоть в этот раз замены посчитали))
    MaxRnD
    MaxRnD
    23 января в 19:33
    В Австралии сегодня был пинг-понг покруче 5-4
    Timeless
    Timeless
    23 января в 19:18
    Матч конечно жесть, должны были закрыть еще минут за 30 до конца. Но и так хорошо на фоне той жести, что сейчас в клубе происходит. Романистов с победой.

    пс
    видимо пока увольнение Фонсеки отменяется)
    На своей волне
    На своей волне
    23 января в 19:10
    Отвратительная оборона у Ромы. Это ещё после римского дерби стало понятно
    Сп62
    Сп62
    23 января в 19:06
    Сравнять счёт на 90ой минуте и так расслабиться. Обидно.
    Gahi
    Gahi
    23 января в 18:58
    Очень интересный матч подарили сегодня нам Рома и Специа которые встречались во второй раз на этой неделе, в первой игре за кубок в упорной борьбе победу одержала команда Специа со счётом 4-2, но и за нарушения количество замен Роме присудили техническое поражение 3-0, но от этого легче не стало Роме. И вот очередная игра в чемпионате должна была стать для Ромы, чтобы реабилитироваться за обидное поражения в кубке. Но Специа вновь проявила себя с самой хорошей стороны и навязала вновь борьбу, которая держала в напряжении весь матч закончившийся со счётом 4-3 в пользу Ромы, обилия голов в этом матче это радость для болельщиков. Специа вновь поперчила Рому которой с трудом удалось победить в этом матче. Спасибо командам за такую игру. Удачи
    Бот Прогнозов
    Бот Прогнозов
    23 января в 17:57
    специя и тут кусается
    zsb1961
    zsb1961
    23 января в 16:31
    П1
    1bear
    1bear
    23 января в 16:22
    может быть ничья?
    ОПС
    ОПС
    23 января в 11:30
    Рома победит.
    swed27
    swed27
    23 января в 09:08
    Римляне должны победить забив как минимум дважды
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