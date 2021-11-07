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Завершить напряженный период из семи матчей в течение 22 дней в трех соревнованиях без поражений - великолепный подвиг - автогол вратаря Ливерпуля, отрывной гол Пабло Форнальса и 3-й гол Курта Зумы в Вест Хэме были достаточны, чтобы «Хаммерс» вышли вперед.
Дивок Ориги поздно забил гол за «Ливерпуль», но «Вест Хэм» заслужил три очка за потрясающую демонстрацию характера, в результате чего они нанесли первое поражение гостям в Премьер-лиге в этом сезоне и завершили беспроигрышную серию «Ливерпуля» из 25 игр до этого.
Тренер Дэвид Мойес описал «красных» как команду с самой хорошей формой в мировом футболе до начала матча, но после раннего шторма именно «Вест Хэм» пролил первую кровь.
После того, как ранние остановки нарушили ритм игры, именно «Ливерпуль» набрал темп - и доминировал во владении мячом - перед перерывом, но еще одно впечатляющее усилие арьергарда ограничивало их шансы.
У Джоты было лучше всего, когда он, удачно расположив мяч, забил мяч головой на вершину сетки Лукаша Фабиански, но партнерство центральных защитников Зума и Доусон, казалось, заставило их задуматься обо всем, поскольку гости работали под разными углами, чтобы выполнить бросок.
Чтобы победить их, нужно было что-то особенное - и Трент Александер-Арнольд из Ливерпуля обеспечил это за несколько минут до перерыва, выполнив точный 25-ярдовый штрафной удар через стену в верхний угол после того, как Салах сместил мяч.
Но все равно Вест Хэм заслужил. Жаль, что моя команда проиграла, хотя это урок.
Завершить напряженный период из семи матчей в течение 22 дней в трех соревнованиях без поражений - великолепный подвиг - автогол вратаря Ливерпуля, отрывной гол Пабло Форнальса и 3-й гол Курта Зумы в Вест Хэме были достаточны, чтобы «Хаммерс» вышли вперед.
Дивок Ориги поздно забил гол за «Ливерпуль», но «Вест Хэм» заслужил три очка за потрясающую демонстрацию характера, в результате чего они нанесли первое поражение гостям в Премьер-лиге в этом сезоне и завершили беспроигрышную серию «Ливерпуля» из 25 игр до этого.
Тренер Дэвид Мойес описал «красных» как команду с самой хорошей формой в мировом футболе до начала матча, но после раннего шторма именно «Вест Хэм» пролил первую кровь.
После того, как ранние остановки нарушили ритм игры, именно «Ливерпуль» набрал темп - и доминировал во владении мячом - перед перерывом, но еще одно впечатляющее усилие арьергарда ограничивало их шансы.
У Джоты было лучше всего, когда он, удачно расположив мяч, забил мяч головой на вершину сетки Лукаша Фабиански, но партнерство центральных защитников Зума и Доусон, казалось, заставило их задуматься обо всем, поскольку гости работали под разными углами, чтобы выполнить бросок.
Чтобы победить их, нужно было что-то особенное - и Трент Александер-Арнольд из Ливерпуля обеспечил это за несколько минут до перерыва, выполнив точный 25-ярдовый штрафной удар через стену в верхний угол после того, как Салах сместил мяч.
Но все равно Вест Хэм заслужил. Жаль, что моя команда проиграла, хотя это урок.