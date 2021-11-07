В 1 Алиссон Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 94

З 4 ван Дейк Вирджил Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 94

З 32 Матип Жоэль Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 80 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 94

З 26 Робертсон Эндрю Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 94

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 69

П 3 Фабиньо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 80

П 14 Хендерсон Джордан Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 94

Н 20 Жота Диого Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 76

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 62 Келлехер Куимхин

З 5 Конате Ибрахима

З 76 Уильямс Неко

З 47 Филлипс Натаниэль

З 21 Цимикас Константинос

П 6 Алькантара Тьяго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 25

П 80 Мортон Тайлер

Н 18 Минамино Такуми Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 14

Н 27 Ориги Дивок Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 18

Пропускают

(П) - Травма бедра

Не играл с 30.10.21 , с ним 19 из 22 очков в нац. чемпионате Кейта Наби (П) - Травма бедра

(П) - Мышечная травма

Не играл с 24.10.21 , с ним 13 из 22 очков в нац. чемпионате Милнер Джеймс (П) - Мышечная травма

(Н) - Травма бедра

Не играл с 03.11.21 , с ним 16 из 22 очков в нац. чемпионате Фирмино Роберто (Н) - Травма бедра