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Вест Хэм - Ливерпуль
Арсенал - Уотфорд
Эвертон - Тоттенхэм
Лидс - Лестер Сити

Протокол матча Вест Хэм против Ливерпуль

Вест Хэм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон) 3:2 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Вест Хэм
3 : 2
завершен
вчера, 19:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 243 - 601
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.2
Средний возраст: 27.5 - 28
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 11 тур
Стадион Лондон Стэдиум
Вест Хэм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон) 3:2 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
94:24
Вест Хэм
Ливерпуль
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.704.131.76
Фонбет 4.30 4.10 1.75
BetBoom 4.43 4.13 1.77
 
22' Огбонна Анжело (21) уходит с поля, Доусон Крейг (15) вышел на поле
 
45+7' Соучек Томаш (28)
 
67' (2:1) Форнальс Пабло (8) (Боуэн Джаррод (20))
 
74' (3:1) Зума Курт (4) (Боуэн Джаррод (20))
 
84' Боуэн Джаррод (20) уходит с поля, Цоуфал Владимир (5) вышел на поле
 
86' Бенрахма Мохамед (22) уходит с поля, Масуаку Артур (26) вышел на поле
 
4' (1:0) Автогол Алиссон (1)
 
41' (1:1) Александер-Арнольд Трент (66) (Салах Мохамед (11))
 
55' Александер-Арнольд Трент (66)
 
69' Окслейд-Чемберлен Алекс (15) уходит с поля, Алькантара Тьяго (6) вышел на поле
 
76' Жота Диого (20) уходит с поля, Ориги Дивок (27) вышел на поле
 
80' Фабиньо (3) уходит с поля, Минамино Такуми (18) вышел на поле
 
83' (3:2) Ориги Дивок (27) (Александер-Арнольд Трент (66))
Голы
Алиссон 1:0(А) 4’
41’ 1:1 Александер-Арнольд Трент
ассистент Салах Мохамед
Форнальс Пабло
ассистент Боуэн Джаррод 		2:1 67’
Зума Курт
ассистент Боуэн Джаррод 		3:1 74’
83’ 3:2 Ориги Дивок
ассистент Александер-Арнольд Трент
Наказания
Соучек Томаш 45+7’
55’ Александер-Арнольд Трент
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Доусон Крейг Огбонна Анжело 22’
69’ Алькантара Тьяго Окслейд-Чемберлен Алекс
76’ Ориги Дивок Жота Диого
80’ Минамино Такуми Фабиньо
Цоуфал Владимир Боуэн Джаррод 84’
Масуаку Артур Бенрахма Мохамед 86’
Статистика
 7 Удары по воротам 16
3 Удары в створ 5
11 Фолы 6
3 Угловые 2
2 Офсайды 0
31% Владение мячом 69%
2 Cэйвы 1
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
сегодня в 07:18
Привыкает полировать лавку 😉
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 02:03
Разница апл и лиги приколов, Влашич был лидером цска, а сейчас просто числится в вест хеме
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 01:59
Крал хотя бы в заявку попал, а где Влашка?
Grande e saggio
Grande e saggio
сегодня в 00:50
Отлично. С первым поражением. Дальше больше. Пусть лондонские клубы за чемпионство поборются.
Bon Scott 2
Bon Scott 2
вчера в 23:42
Ливерная отбивная
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:28
Тут скорее не Вест Хэм переиграл, а Ливерпуль сыграл плохо. Моменты были как минимум сыграть в ничью.
Вклинились в верхнюю часть таблицы, освободив место для МЮ Криштиану под ЛЕ, потому что так надо было.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:56
«Вест Хэм Юнайтед» обогнал «Ливерпуля» и поднялся на третье место в таблице Премьер-лиги, одержав впечатляющую победу со счетом 3:2 на шумном лондонском стадионе.

Завершить напряженный период из семи матчей в течение 22 дней в трех соревнованиях без поражений - великолепный подвиг - автогол вратаря Ливерпуля, отрывной гол Пабло Форнальса и 3-й гол Курта Зумы в Вест Хэме были достаточны, чтобы «Хаммерс» вышли вперед.

Дивок Ориги поздно забил гол за «Ливерпуль», но «Вест Хэм» заслужил три очка за потрясающую демонстрацию характера, в результате чего они нанесли первое поражение гостям в Премьер-лиге в этом сезоне и завершили беспроигрышную серию «Ливерпуля» из 25 игр до этого.

Тренер Дэвид Мойес описал «красных» как команду с самой хорошей формой в мировом футболе до начала матча, но после раннего шторма именно «Вест Хэм» пролил первую кровь.

После того, как ранние остановки нарушили ритм игры, именно «Ливерпуль» набрал темп - и доминировал во владении мячом - перед перерывом, но еще одно впечатляющее усилие арьергарда ограничивало их шансы.

У Джоты было лучше всего, когда он, удачно расположив мяч, забил мяч головой на вершину сетки Лукаша Фабиански, но партнерство центральных защитников Зума и Доусон, казалось, заставило их задуматься обо всем, поскольку гости работали под разными углами, чтобы выполнить бросок.

Чтобы победить их, нужно было что-то особенное - и Трент Александер-Арнольд из Ливерпуля обеспечил это за несколько минут до перерыва, выполнив точный 25-ярдовый штрафной удар через стену в верхний угол после того, как Салах сместил мяч.

Но все равно Вест Хэм заслужил. Жаль, что моя команда проиграла, хотя это урок.
Bensurr
Bensurr ответ Антиштемп (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Тур полно сюрпризов Норвич выйграл, Челси сыграл в ничью с Бернли, Вх победил Ливерпуль, Арсенал обыграл Уотфорд, в Апл любая команда может выйграть.
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:53
Ливерпуль в каждом матче забивает по два мяча это хорошо, но вот надо что-то делать с обороной, Ван Дейк после травмы уже не тот, Арнольд хоть и голевые раздает но в обороне ужасен.
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:47
Вест Хэм победил по праву
FERIS
FERIS
вчера в 22:39
Молотобойцев с победой!
rparamonov
rparamonov
вчера в 22:16
Молотня жгёт в этом сезоне - приятно смотреть. Вот вам и сбитые лётчики в тренерах. P.S. Мало сказать, что недавно я был удивлён - я был в а@уе когда узнал, что Головин проигнорировал приглашение Мойеса. Гнить тебе Саша во французском лягушатнике.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:11
Вест Хэм !!! С победой! Молодцы!
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 22:09
56ы бл..
Imrebellion
Imrebellion ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 22:07
Ниче се претензии, а по восторгам людей Салах феерит каждый матч и забивает все полумоменты)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:55, ред.
Это АПЛ детка, тут каждый, каждого люля кебабит!!! Это ещё в игру не зашёл Ньюкасл, тогда будет ещё веселее!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:54
Вот это Вест Хэм даёт. Ливерпуль никак не смог пробить эту оборону в третий раз. Ливерпулю не хватает такого форварда, как Бензема, Холанд и т.д. Клоппу нужно будет придумать что-нибудь. Возможно, что это спад начинается в мерсисайдском клубе. А это может позволить Челси и Манчестер Сити оторваться от Ливерпуля. А Вест Хэм неожиданно идёт на четвёртом месте английской премьер лиги. Попадание в Лигу Чемпионов УЕФА будет большим достижением для лондонцев. Представьте, если они оставят за бортом Лиги Чемпионов УЕФА таких клубов, как Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм и Лестер Сити. Но делать какие-то выводы ещё очень рано. Так что, как говорится: если доживём, то увидим!
протон
протон
вчера в 21:53
Симпатичная у молотобойцев команда последние полтора года!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 21:50
Сами виноваты, такой ужасной игры в защите давно не помню. Плюс Алисон привез. Единственный положительный момент, что проигрывая 1-3 не бросили играть, и смогли сократить счет. А Хаммерс молодцы, поздравляю с победой, вы ее заслужили.
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 21:48
Что самое забавное в след туре Арсенал может нас обогнать, Арсенал над которым смеялись и прочили борьбу за середину. Заруба ожидается.
Брулин
Брулин
вчера в 21:44
Мойес удивляет, конечно. Казалось бы, дядя уже был отовсюду списан, а гляди ж ты, что с Вест Хэмом творит
BDA81
BDA81 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:43
Ну не всё же вам нас по полю постоянно раскатывать ))) Мы вас последний раз обыгрывали где лет 8 назад , а так пару ничей , да и овоська голов в наши ворота обычно ))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Мысыктар (раскрыть)
вчера в 21:43
Буксовать будут все и Сити и Ливерпуль и Челси,но пожалуй это три фаворита АПЛ.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 21:43
С такой игрой ЛФК нужно беспокоиться а Артете, нежели о лысике-пепочке и немецком рэпере.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:42
заслуженная победа ВХ.
Мойес тренирует стандарты, а у дяди Юры 15 минут раз в неделю и нормас - и так сойдет.
у Ориги 2 удара за 15 минут, оба в створ, один из них гол.
У Салаха реализация при выходах 1х1 ниже. Почему не дать сыграть Ориги в основе, с какого х*я Мане и Салах железные основные?! Ориги может головой играть.. почему не выпускать его форвардом в матчах против команд с низким блоком... я не говорю что он прям лучше, но почему бы не попробывать? Хотя бы тайм?! Нет, зачем, будем катать по 30 минут мяч вокруг штрафной... ладе чувства небыло что ща забьют или чет такое... Тьяго? отправте этот шлак обратно в Баварию. Так еще и Трент со стандарта забил, 100 лет уже не забивал, но теперь то вообще бегать будет только когда мяч надо взять для пробития штрафного или угла. Посмотрите на него и на Мане во время 3 пропущеного... п***ц, цари х**ле, катнули Мю 5-0 и Атлетико, с ВХ можно не играть, зачем - уже ж выиграли все турниры.
azkan
azkan
вчера в 21:42
ВХЮ с победой! Не видел матч, но видать очень собранно играли молотки.
И очень рад за Зуму! Молодец!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:42
ну прям таки трагедия... Мойес молотком ударил по игрокам ВХЮ ,вот они теперь такие упёртые. Надолго ли их хватит,время покажет,но то что довольно крепкая команда - однозначно. Ну и ещё Алиссон вспомнил своего главного учителя по Роме - Щесного.
particular
particular
вчера в 21:41
Глядя на РПЛ, команды решили добавить драматизма в матч, который вполне мог обойтись без этого :))
BDA81
BDA81 ответ L. F. С. (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
денег нет , а когда были брали всяких инвалидов. не думаю что зимой будут хорошие покупки. как бы зимой самим своих лидеров удержать.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:39
С победой, Вест-хэм! Заслуженно выиграли!
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