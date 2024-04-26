Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Алаев о матче «Ахмат» — «Сочи»: «Оснований для переноса не было»

вчера, 14:43
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что оснований для переноса матча 21-го тура между «Ахматом» и «Сочи» не было. Несколько игроков сочинской команды отравились незадолго до начала встречи.

Я мог согласовать, мог инициировать, но вот поступает письмо, а госпитализации нет. Футболисты находятся в номерах, кто-то плохо себя чувствует. В итоге шли консультации с клубом. Они приняли волевое решение играть. Надо отдать должное футболистам, что отдали все силы. Но в данной ситуации, на мой взгляд, ситуация не являлась форс-мажором и причиной переноса.

Матч состоялся, 20 человек было в заявке. Давайте по-другому рассудим: такие же случаи бывают часто, что кто-то заболевает. Бывает всякое, но каждый раз тогда переносить по просьбе клуба? К сожалению, я считаю, что это неправильно. Чётко прописано, что такое форс-мажор.

Для меня был форс-мажором снег второго декабря. Ещё раз повторюсь, что мне искренне жаль. Я не знаю, что случилось. Желаю, чтобы они как можно скорее выздоровели и продолжили борьбу. Но моё мнение, которое может кому-то не понравиться, — оснований для переноса не было.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рэшфорд заявил о травле в интернете
Вчера, 11:40
Двое игроков АПЛ задержаны по подозрению в изнасиловании
23 апреля
В Колумбии фанат кинул нож в футболиста
23 апреля Видео
Вратарь «Тигрес» получил дисквалификацию за использование лазерной указки
19 апреля
Фанаты «Барселоны» забросали автобус своей команды
16 апреля
Дом начальника команды «Оренбурга» почти полностью затопило из-за паводка
16 апреля
Сортировать
Все комментарии
НарваФанат
НарваФанат
вчера в 22:36
Мутная история.... И оправдания дешевые..
112910415
112910415
вчера в 17:04
причины, конечно, были, но ...
Аксинья
Аксинья ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:16
Зима она такая, приходит неожиданно, иногда даже в декабре))
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:45
Раздувают из мухи слона... Небылицы придумывают...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:41
Вывод: ездить со своей полевой кухней и поваром...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:55
"Чётко прописано, что такое форс-мажор. Для меня был форс-мажором снег второго декабря."

Ладно, не буду дальше комментировать ситуацию с отравлением.

Тут всё куда печальнее, оказывается, для главы РПЛ снег в декабре - форс-мажор)
jeehda3ggq87
jeehda3ggq87
вчера в 14:53
Не кому рассудить,у каждого своя правда
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:48
Действительно, причин для переноса не было.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 