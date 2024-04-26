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Дюков: «Переговоры с УЕФА находятся на паузе»

вчера, 18:11

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о текущем статусе переговоров с УЕФА.

Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА принял решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U17, мы сделаем какой-то шаг вперед к нашему возвращению в турниры под эгидой УЕФА. Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует.

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