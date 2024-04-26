Дюков: «Переговоры с УЕФА находятся на паузе»

Президент РФС ответил на вопрос о текущем статусе переговоров с УЕФА .

Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА принял решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ , но это решение так и не было реализовано. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА . Если найдут техническое решение на следующий турнир U17, мы сделаем какой-то шаг вперед к нашему возвращению в турниры под эгидой УЕФА . Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует.