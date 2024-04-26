Стало известно имя нового главного тренера «Факела»

Новым главным тренером «Факела» станет Игорь Черевченко. Контракт будет подписан до конца сезона. В тренерский штаб Черевченко войдёт Валерий Климов.
Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Истиклол», который он покинул в феврале 2024 года. Также Черевченко возглавлял «Локомотив», «Балтику», «Арсенал» и «Химки». «Железнодорожников» он приводил к победе в Кубке России, а вместе с «Истиклолом» выигрывал Кубок и чемпионат Таджикистана.
тренер с именем, как говорится !
очевидно, что Ташуева вызвали и уволили !
а семейные обстоятельства выдумали по ходу ...
тренер с именем, как говорится !
очевидно, что Ташуева вызвали и уволили !
а семейные обстоятельства выдумали по ходу ...
Одно хочу пожелать: не вспоминать больше недошварца. Всё остальное-получится!!!
Одно хочу пожелать: не вспоминать больше недошварца. Всё остальное-получится!!!