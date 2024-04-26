Стало известно имя нового главного тренера «Факела»

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вчера, 13:51

Новым главным тренером «Факела» станет . Контракт будет подписан до конца сезона. В тренерский штаб Черевченко войдёт Валерий Климов.

Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Истиклол», который он покинул в феврале 2024 года. Также Черевченко возглавлял «Локомотив», «Балтику», «Арсенал» и «Химки». «Железнодорожников» он приводил к победе в Кубке России, а вместе с «Истиклолом» выигрывал Кубок и чемпионат Таджикистана.