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Стало известно имя нового главного тренера «Факела»

вчера, 13:51

Новым главным тренером «Факела» станет Игорь Черевченко. Контракт будет подписан до конца сезона. В тренерский штаб Черевченко войдёт Валерий Климов.

Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Истиклол», который он покинул в феврале 2024 года. Также Черевченко возглавлял «Локомотив», «Балтику», «Арсенал» и «Химки». «Железнодорожников» он приводил к победе в Кубке России, а вместе с «Истиклолом» выигрывал Кубок и чемпионат Таджикистана.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ dfm65mzj45mk (раскрыть)
вчера в 16:11
Черевченко- толковый тренер, понимающий футбол и умеющий его ставить команде. Достаточно вспомнить, как он работал в Туле и громил российских топов. Для достижения высоких целей нужен не только тренерский талант, но и крепкий состав. Футбол Черевченко- интересный, быстрый, агрессивный, за ним приятно наблюдать.
dfm65mzj45mk
dfm65mzj45mk
вчера в 15:52
Черевченко нигде ничего не добился, тоже будет и с Факелом.
112910415
112910415
вчера в 14:18
итак, новый тренер появился мгновенно,
тренер с именем, как говорится !
очевидно, что Ташуева вызвали и уволили !
а семейные обстоятельства выдумали по ходу ...
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:12
- Четвёртый тренер за сезон... Ох и не к добру всё это. Может пора команду "перетряхнуть"?
Capral
Capral
вчера в 14:06
Толковый тренер! Удачи ему!!!
Одно хочу пожелать: не вспоминать больше недошварца. Всё остальное-получится!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:00
Факелу удачи, а вместе с ним и Червиченко)
Гость
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