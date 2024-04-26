Агент Дркушича: «Игроки „Сочи“ действительно чем-то отравились»

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» , сообщил, что его клиенту было очень плохо перед матчем 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

Перед игрой с «Ахматом» игроки «Сочи» действительно чем-то отравились, 6-7 человек не могли играть. Ваня был в их числе. Ему было очень плохо, его стошнило 4-5 раз перед матчем, но он всё равно вышел на поле, пытался играть. Но в конце его заменили, он не мог продолжать, у него просто не было энергии.

Сегодня он уже чувствует себя немного лучше, но до конца пока так и не восстановился. Он истощен, у него нет сил. Думаю, следующие несколько дней команда будет просто восстанавливаться после отравления.