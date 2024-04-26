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Агент Дркушича: «Игроки „Сочи“ действительно чем-то отравились»

вчера, 15:45
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, сообщил, что его клиенту было очень плохо перед матчем 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

Перед игрой с «Ахматом» игроки «Сочи» действительно чем-то отравились, 6-7 человек не могли играть. Ваня был в их числе. Ему было очень плохо, его стошнило 4-5 раз перед матчем, но он всё равно вышел на поле, пытался играть. Но в конце его заменили, он не мог продолжать, у него просто не было энергии.

Сегодня он уже чувствует себя немного лучше, но до конца пока так и не восстановился. Он истощен, у него нет сил. Думаю, следующие несколько дней команда будет просто восстанавливаться после отравления.

Ранее агент Никиты Бурмистрова рассказал, что игроки «Сочи» отравились в Грозном.

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что оснований для переноса матча не было.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 18:08
Это карма, не фиг было над юнцами Ростова глумиться
s5y7g6t6ymqv
s5y7g6t6ymqv
вчера в 17:09
Поскольку вылетят, игроки решили подстраховаться.
112910415
112910415
вчера в 16:57
в те края лучше со своей пищей ... (
Вещий
Вещий
вчера в 16:12
А нечего было чебуреки на вокзале покупать...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ qq9f9quy2547 (раскрыть)
вчера в 15:59
Учитывая местоположение, нельзя.
qq9f9quy2547
qq9f9quy2547
вчера в 15:47
Много разговоров вокруг этого отравления, неужели нельзя выяснить чем они отправились и где
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:47
В таком состаяние играть невозможно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:47
Отравились, проиграли, теперь уже ничего не вернёшь...
Гость
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