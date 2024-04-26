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Алаев о расширении РПЛ: «Сейчас 16 команд – это оптимально»

вчера, 14:48

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что не видит возможностей для расширения лиги.

Я скажу, что говорил ранее. Я не вижу возможностей для расширения лиги сейчас. Считайте меня бюрократом, буквоедом, но есть регламент, и это спортивное соревнование. Ожесточённая борьба за выживание, никогда такой не было, и мне искренне жаль, кто покинет РПЛ, потому что все клубы достойны. Но это соревнование, и кто-то вылететь должен. Расширять лигу нужно заранее, до определённого момента, когда принимаются решения. Должна быть экономическая и логистическая модели. Должно быть взвешенное решение, потому что это меняет всю структуру футбола. Сейчас 16 команд – это оптимально.

В Первой лиге тоже идёт нешуточная борьба. Если бы там боролись клубы, на которые ходят по 10 тысяч человек, были бы современные стадионы и большая фанатская база, Волгоград, Владикавказ на новом стадионе, то, наверное, было бы правильно расширить лигу, если у нас такой набор клубов, которые соответствуют. Но, опять же, с большим уважением ко всем клубам лидирующим, но у не у всех есть свои стадионы и болельщики. Возникает вопрос: они могут получить право по спортивному принципу, но они дадут домашнюю историю и дадут двигаться лиге?

Ко мне никто не обращался по поводу расширения. Все позицию знают, и она не поменяется. Со мной на эту тему говорить бесполезно, потому что я стою до конца на спортивных принципах.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:02
нет причин для расширения, правда
lotsman
lotsman
вчера в 16:44
Этих команд вполне достаточно. Если расширять лигу, значит надо уплотнять календарь игр. Если сейчас весной и осенью играют на снегу, то увеличив лигу и не уплотнив календарь, без бульдозера на поле не выти будет.)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:48
На эти 16 команд смотреть тошно,а они ещё хотят добавить!
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 15:34
РПЛ не нужно много команд, достаточно того, что есть.
q7vhptgx9hyh
q7vhptgx9hyh ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:07
В точку!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:00
Всё правильно Александр , больше команд - больше проблем - а зачем?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:57
"Считайте меня буквоедом".

Только совсем далёкий от реальности человек может считать персонажа, который после 15 лет работы вице-президентом РФС не знал, что зимой играют красным мячом, и для которого снег в декабре - форс-мажор, буквоедом.

Некомпетентный клоун будет куда ближе к правде.
twxxj3gjeqy8
twxxj3gjeqy8
вчера в 14:51
Только Ахмат может протолкнуть расширение лиги до 18 команд, остальным не под силу.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:49
РПЛ нужно сокращать до 10-12 команд.
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