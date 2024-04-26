Тебас высказался о конкуренции в Ла Лиге

Президент Ла Лиги ответил на вопрос об уровне конкуренции в чемпионате Испании.

Не боюсь ли, что в лиге после перехода Килиана Мбаппе усилится неравенство? Если исключить «Реал», то будет равенство. Посмотрим, к чему это приведет.

Считаю, что «Реал» проводит великолепный сезон. В прошлом розыгрыше больше всех очков взяла «Барселона», так что случается разное. Неизвестно, усилят ли новички свои команды. На это влияет множество факторов.

Я не переживаю об этом. Мне нравится, когда чемпионом становится команда, набравшая меньше 90 очков. В этом году, видимо, победитель заработает больше 90 очков, но остальным клубам добраться до этой отметки будет непросто, никто этого не добьется.

И я бы хотел напомнить о «Жироне». Важно говорить о такой команде, как «Жирона», в прошлом году – «Реал Сосьедад»... В еврокубки выходят не только топ-клубы.

«Реал» – это команда, которая должна бороться за титул, иначе возникнет другой вопрос: вас не беспокоит то, что «Реал» неконкурентоспособен в еврокубках? Всегда найдется повод для недовольства.