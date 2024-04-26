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Тен Хаг запретил журналистам задавать вопросы

вчера, 16:53
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

На пресс-конференции, посвящённой матчу «Манчестер Юнайтед» — «Бернли», главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг запретил задавать вопросы журналистам из The Sun, Manchester Evenings News и The Mirror.

Эти СМИ распространяли информацию об увольнении голландского специалиста по окончании сезона.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:38, ред.
Вроде них есть протокол.
Гвардиола об этом говорил в первый сезон в МС когда у Гвардиолы не все складывалось гладко и Пеп тяжело отвечал на вопросы журналистов и сказал что если не протокол, то не отвечал бы на вопросы (что-то в этом роде).
112910415
112910415
вчера в 17:52
завязать им рты !
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:50
Обиделся бедолага,как девочка!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:47
Я запрещаю вам задавать мне вопросы(с) Стэтхем тоже лысый.
в Индии были сектанты-душители Тхаги. Англичане всех тхагов уничтожили.
А может, не всех? вдруг Тен Хаг Пешка «e» длинная рука мести))))
Санчо запретил, Роналду запретил, Де Хеа запретил.
Теперь бан английским журналистам. Круто!
Осталось запретит соперникам МЮ забивать голы.
Душитель.
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 17:43
Потому что идиоты задают одни и те же вопросы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:39
Может они просто спрашивали каким шампунем лучше пользоваться?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:56
Это их работа, Зачем запрещать?
Гость
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