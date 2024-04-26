Тен Хаг запретил журналистам задавать вопросы

На пресс-конференции, посвящённой матчу «Манчестер Юнайтед» — «Бернли», главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг запретил задавать вопросы журналистам из The Sun, Manchester Evenings News и The Mirror.
Эти СМИ распространяли информацию об увольнении голландского специалиста по окончании сезона.
Гвардиола об этом говорил в первый сезон в МС когда у Гвардиолы не все складывалось гладко и Пеп тяжело отвечал на вопросы журналистов и сказал что если не протокол, то не отвечал бы на вопросы (что-то в этом роде).
Гвардиола об этом говорил в первый сезон в МС когда у Гвардиолы не все складывалось гладко и Пеп тяжело отвечал на вопросы журналистов и сказал что если не протокол, то не отвечал бы на вопросы (что-то в этом роде).
в Индии были сектанты-душители Тхаги. Англичане всех тхагов уничтожили.
А может, не всех? вдруг Тен Хаг Пешка «e» длинная рука мести))))
Санчо запретил, Роналду запретил, Де Хеа запретил.
Теперь бан английским журналистам. Круто!
Осталось запретит соперникам МЮ забивать голы.
Душитель.
в Индии были сектанты-душители Тхаги. Англичане всех тхагов уничтожили.
А может, не всех? вдруг Тен Хаг Пешка «e» длинная рука мести))))
Санчо запретил, Роналду запретил, Де Хеа запретил.
Теперь бан английским журналистам. Круто!
Осталось запретит соперникам МЮ забивать голы.
Душитель.