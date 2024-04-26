«Спартак» обратился в ЭСК и КДК после матча с ЦСКА

«Спартак» после матча с ЦСКА в РПЛ (0:0) обратился в ЭСК и КДК РФС . Об этом сообщил руководитель пресс‑службы клуба Дмитрий Зеленов.

Мы обратились в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА :

1) Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади.

2) Грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка.

3) Желтая карточка Дуарте, из‑за которой он может пропустить следующий матч.