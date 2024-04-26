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«Спартак» обратился в ЭСК и КДК после матча с ЦСКА

вчера, 18:28
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«Спартак» после матча с ЦСКА в РПЛ (0:0) обратился в ЭСК и КДК РФС. Об этом сообщил руководитель пресс‑службы клуба Дмитрий Зеленов.

Мы обратились в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА:

1) Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади.

2) Грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка.

3) Желтая карточка Дуарте, из‑за которой он может пропустить следующий матч.

Также по дисквалификации Дуарте обратились в КДК.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:48
По первым двум эпизодам мне бы тожа хотелось услышать ответ. Но ведь отвертятся...
isamsn
isamsn
сегодня в 12:22
По Мойзесу на 90 минуте претензия обективна и ВАР должен был вмешатся и пригласить судью на просмотр момента. ЭСК должен дать оценку судьям ВАР.
( Казарцев мог и не видеть нарушения), ну а остальные претензии пустые для общего колличества.
cska1948
cska1948 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 09:26
И точно с такой же вероятностью болельщики СпаМа утверждали, что игры рукой не было. И вы один из первых.
112910415
112910415
сегодня в 05:48
нельзя же ничего изменить-то
Red blu
Red blu
сегодня в 00:24
А за ошибки судьи в пользу СпаМа скромно промолчали!
Интерес
Интерес
вчера в 22:15
Не смотрел,но согласен со всеми сторонами.Похоже,правильно,что не смотрел,хотя для этого были весомые обстоятельства.
ABir
ABir
вчера в 22:14
Одно можно сказать точно, если бы так рукой в своей штрафной сыграл игрок Спартака, то пенальти бы назначили с вероятностью 200%.
nik9373
nik9373 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:52
Дед, ты точно этот матч смотрел? Во-первых, не Чалова, а Зделара и, во-вторых, не в штрафной, а до неё и, в-третьих, игра в мяч. Может и Мойзесу красную не заметил?
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:48
Понятно, что решения ЭСК никоим образом не влияют на результат матча. Разве что их решение может оказать влияние на дальнейшею судьбу судей.
c7pn3zbq44ud
c7pn3zbq44ud
вчера в 20:43
Нужно было еще и на судью подать жалобу, весь матч цска помогал.
r4r54xa67cza
r4r54xa67cza
вчера в 20:40
Основания для обращения более чем веские.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:28
А что изменит решение ЭСК? Дадут красную ? Ясно нет. Хотя она была. Мало ли судьи ошибаются, но ВАР должен был исправить.
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:14
А это уже наша головная боль, а не СпаМа.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:13
По Мойзесу у ЭСК может быть мнение отличное от того, которое возобладало в игре. По мне, так там КК, но дождёмся решения ЭСК.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:52
Бесполезное действие !)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:51
А про снос Чалова в штрафной СпаМа естественно умолчали )))).
lotsman
lotsman
вчера в 19:43
Про Угальде бы постеснялись говорить. Там нырок был.
Capral
Capral
вчера в 19:18
Спорных моментов было много, но обсуждать сейчас нет смысла. Просто, не надо было судью такого неквалифицированного ставить, не было бы сейчас претензий. А так, что с Казарцева взять.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:01
можно попробовать авось прокатит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:56
Ответ будет ожидаемый. Все было правильно. Как обычно
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