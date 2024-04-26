«Спартак» обратился в ЭСК и КДК после матча с ЦСКА

«Спартак» после матча с ЦСКА в РПЛ (0:0) обратился в ЭСК и КДК РФС. Об этом сообщил руководитель пресс‑службы клуба Дмитрий Зеленов.
Мы обратились в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА:
1) Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади.
2) Грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка.
3) Желтая карточка Дуарте, из‑за которой он может пропустить следующий матч.
Также по дисквалификации Дуарте обратились в КДК.
( Казарцев мог и не видеть нарушения), ну а остальные претензии пустые для общего колличества.
( Казарцев мог и не видеть нарушения), ну а остальные претензии пустые для общего колличества.