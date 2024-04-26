Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТехнологии в футболеШвеция. Аллсвенскан 2024

Клубы Швеции выступили против VAR

вчера, 19:54

Президент Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт, сообщил, что в чемпионате Швеции не будет использоваться технология VAR, поскольку ранее 18 ведущих клубов страны выступили против данного новшества.

Мы уважаем это мнение. Именно поэтому мы не выдвигали предложений по VAR на предыдущем совете представителей команд. В ближайшем будущем этого тоже не ожидается.

Отмечается, что против VAR настроены болельщики, а в Швеции клубы на 51% принадлежат фанатам.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с reuters.com Фото: Сайт aikstats.se
Глава Ла Лиги отреагировал на критику отсутствия системы определения голов
22 апреля
Клубы АПЛ проголосовали за введение новой технологии определения офсайда
11 апреля
Нейросеть назвала победителей Первой лиги по 2103 год
10 апреля Фото
Искусственный интеллект назвал победителей Лиги чемпионов до 2103 года
09 апреля
Суперкомпьютер предсказал будущего чемпиона Англии
06 апреля Фото
ОфициальноОбъявлены претенденты на звание лучшего игрока АПЛ по итогам марта
04 апреля Фото
Сортировать
Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 10:11
Они против вар мы молодцы болелы их слушают. Мы против фан уйди на нас плюют.......
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:13
Вот это молодцы, уважаю!!
Сп62
Сп62
сегодня в 07:52
Если у них такой же ВАР, как у нас, то они правы.
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 06:41
У нас работает этот VAR и что это даёт? Судьи как хотят так и судят сами. Казарцев не даст соврать,ему и VAR не нужен.
112910415
112910415
сегодня в 05:42
мнение болельщиков надо уважать !
Александр Векшин
Александр Векшин
вчера в 22:56
...не думали шведы, что не только в хоккее, где каждый мм движения шайбы отслеживается видео камерами, а и в футболе не забалуешь...!
2zg63uezf8s4
2zg63uezf8s4
вчера в 22:48
Хоть кто-то открыто выступил против, желающие их поддержать думаю ещё найдутся
n38zmbg3s3hn
n38zmbg3s3hn
вчера в 22:43
Раз так решили, то значит доверяют своим судьям.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ DaslerU (раскрыть)
вчера в 21:55
тоже верно.
бускетс на волне мемов навечно))
но самый невыносимый , имхо , был симулянт Филиппо Индзаги.
и Пепе, когда играл за Реал.
DaslerU
DaslerU ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:46
Симуляция - это тоже часть шоу. Поэтому VAR в пекло.
Интерес
Интерес
вчера в 21:16
Хоть кто-то умным оказался.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:36
понимаю шведских болельщиков))
раньше мы постоянно срывались на одного только главного арбитра.
теперь пускать стрелы ненависти в ВАР - бездушную машину.
людям нравится футбол с ошибками судей и агрессией игроков.
ВАР хорош в борьбе с симуляцией.
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:36
Возможно финансовая составляющая сыграла роль, что не могут обеспечить
Да и привыкать к новому не сильно хотят
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
Вот она, Великая и неповторимая- Фаина Георгиевна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А Вы, знаете, Маэстро, что только две актрисы советского кино вошли в десятку лучших актеров мирового кинематографа за 100 лет, это Ф.Раневская и Л.Орлова. Спасибо, Дружище, что еще раз, освежили память- незабываемыми моментами из счастливого прошлого и неподражаемыми актерами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:33
ВАР нужен
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:24
Ничего, бывает.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:23
Спасибо. Самое важное было под картинкой, где-то за горизонтом, поэтому просмотрел.
Loki Sigurd
Loki Sigurd ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:22, ред.
Реклама мешает читателям, она делит новость на две части, и не все это замечают.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 20:18
Понятное дело, потомки викингов против VAR, им больше подходит VARVAR.
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:17
О причине сказано. Вот она: "Отмечается, что против VAR настроены болельщики, а в Швеции клубы на 51% принадлежат фанатам."
Читать информацию надо до конца.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:16
Технология VAR = это зло для современного футбола...
Futurista
Futurista
вчера в 20:13
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 