Клубы Швеции выступили против VAR

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вчера, 19:54

Президент Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт, сообщил, что в чемпионате Швеции не будет использоваться технология VAR , поскольку ранее 18 ведущих клубов страны выступили против данного новшества.

Мы уважаем это мнение. Именно поэтому мы не выдвигали предложений по VAR на предыдущем совете представителей команд. В ближайшем будущем этого тоже не ожидается.