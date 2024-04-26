Клубы Швеции выступили против VAR

Президент Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт, сообщил, что в чемпионате Швеции не будет использоваться технология VAR, поскольку ранее 18 ведущих клубов страны выступили против данного новшества.
Мы уважаем это мнение. Именно поэтому мы не выдвигали предложений по VAR на предыдущем совете представителей команд. В ближайшем будущем этого тоже не ожидается.
Отмечается, что против VAR настроены болельщики, а в Швеции клубы на 51% принадлежат фанатам.
бускетс на волне мемов навечно))
но самый невыносимый , имхо , был симулянт Филиппо Индзаги.
и Пепе, когда играл за Реал.
бускетс на волне мемов навечно))
но самый невыносимый , имхо , был симулянт Филиппо Индзаги.
и Пепе, когда играл за Реал.
раньше мы постоянно срывались на одного только главного арбитра.
теперь пускать стрелы ненависти в ВАР - бездушную машину.
людям нравится футбол с ошибками судей и агрессией игроков.
ВАР хорош в борьбе с симуляцией.
раньше мы постоянно срывались на одного только главного арбитра.
теперь пускать стрелы ненависти в ВАР - бездушную машину.
людям нравится футбол с ошибками судей и агрессией игроков.
ВАР хорош в борьбе с симуляцией.
Да и привыкать к новому не сильно хотят
Да и привыкать к новому не сильно хотят
А Вы, знаете, Маэстро, что только две актрисы советского кино вошли в десятку лучших актеров мирового кинематографа за 100 лет, это Ф.Раневская и Л.Орлова. Спасибо, Дружище, что еще раз, освежили память- незабываемыми моментами из счастливого прошлого и неподражаемыми актерами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А Вы, знаете, Маэстро, что только две актрисы советского кино вошли в десятку лучших актеров мирового кинематографа за 100 лет, это Ф.Раневская и Л.Орлова. Спасибо, Дружище, что еще раз, освежили память- незабываемыми моментами из счастливого прошлого и неподражаемыми актерами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Читать информацию надо до конца.
Читать информацию надо до конца.