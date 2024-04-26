Исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной в период отстранения от официальных международных матчей. Сообщается, что национальная команда должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.
Также данная концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, регулярно выступающих в РПЛ. С этой целью предлагается совместно с лигами рассмотреть варианты совершенствования системы профессиональных соревнований, а также разработать меры по стимулированию использования молодых российских футболистов во внутренних турнирах.
В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА. По ходу реализации данных планов необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА. Помимо товарищеских матчей, предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.
Сообщается, что главный тренер национальной сборной совместно со спортивным директором или старшим тренером молодёжной сборной должны курировать всю вертикаль сборных. В структуре РФС подразумевается создание профильного центра, который будет взаимодействовать со всей вертикалью сборных, а также с субъектами профессионального футбола в части сопровождения подготовки футболистов в академиях. При этом для унификации сбора и повышения качества данных предлагается создать единый национальный стандарт.
Спасибо.
Спасибо.
Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.
Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий.
Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.
Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий.
Названы пoбедители Лиги чемпионов в ближaйшие 12 лет по версии CHATGPT:
2024 год – «Реал».
2025 год – «Манчестер Сити».
2026 год – «Бавария».
2027 год – «ПСЖ». А здесь троллинг CHATGPTа.
2028 год – «Реал». И милость.
2029 год – «Ливерпуль».
2030 год – «Барселона»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2031 год – «Челси».
2032 год – «Барселона».
2033 год – «Реал».
2034 год – «Арсенал». Стоп-кадр!!!
2035 год – «Манчестер Юнайтед».
Названы пoбедители Лиги чемпионов в ближaйшие 12 лет по версии CHATGPT:
2024 год – «Реал».
2025 год – «Манчестер Сити».
2026 год – «Бавария».
2027 год – «ПСЖ». А здесь троллинг CHATGPTа.
2028 год – «Реал». И милость.
2029 год – «Ливерпуль».
2030 год – «Барселона»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2031 год – «Челси».
2032 год – «Барселона».
2033 год – «Реал».
2034 год – «Арсенал». Стоп-кадр!!!
2035 год – «Манчестер Юнайтед».
Так, что к 2030 году мы точно вернёмся!!!
Так, что к 2030 году мы точно вернёмся!!!