В РФС рассчитывают, что сборная сыграет в отборе на ЧМ-2030

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вчера, 14:22

Исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной в период отстранения от официальных международных матчей. Сообщается, что национальная команда должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

Также данная концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, регулярно выступающих в РПЛ . С этой целью предлагается совместно с лигами рассмотреть варианты совершенствования системы профессиональных соревнований, а также разработать меры по стимулированию использования молодых российских футболистов во внутренних турнирах.

В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА . По ходу реализации данных планов необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА . Помимо товарищеских матчей, предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.