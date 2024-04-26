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В РФС рассчитывают, что сборная сыграет в отборе на ЧМ-2030

вчера, 14:22

Исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной в период отстранения от официальных международных матчей. Сообщается, что национальная команда должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

Также данная концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, регулярно выступающих в РПЛ. С этой целью предлагается совместно с лигами рассмотреть варианты совершенствования системы профессиональных соревнований, а также разработать меры по стимулированию использования молодых российских футболистов во внутренних турнирах.

В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА. По ходу реализации данных планов необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА. Помимо товарищеских матчей, предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.

Сообщается, что главный тренер национальной сборной совместно со спортивным директором или старшим тренером молодёжной сборной должны курировать всю вертикаль сборных. В структуре РФС подразумевается создание профильного центра, который будет взаимодействовать со всей вертикалью сборных, а также с субъектами профессионального футбола в части сопровождения подготовки футболистов в академиях. При этом для унификации сбора и повышения качества данных предлагается создать единый национальный стандарт.

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Источник: rfs.ru Фото: Официальный сайт РФС
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:14
Это круче чем на кофейной жиже!))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 20:02, ред.
За С.А.Есенина два плюса. Бывают же в жизни совпадения, порой диву даёшься. Сегодня смотрел "Новые приключения неуловимых или корона Российской империи" ( в 20-й раз ), в котором герой В.Ивашова, находясь в эмиграции в Париже, в русском кабаре исполнял песню на стихи поэта, которые вы озвучили.
Спасибо.
nubom
nubom
вчера в 19:58
"В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА" -

Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.
Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий.
Xeniumv387
Xeniumv387
вчера в 18:00
На PlayStation если только
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:56
Как раз в год долгожданного триумфа Барселоны в Лиге чемпионов!!!
Названы пoбедители Лиги чемпионов в ближaйшие 12 лет по версии CHATGPT:
2024 год – «Реал».
2025 год – «Манчестер Сити».
2026 год – «Бавария».
2027 год – «ПСЖ». А здесь троллинг CHATGPTа.
2028 год – «Реал». И милость.
2029 год – «Ливерпуль».
2030 год – «Барселона»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2031 год – «Челси».
2032 год – «Барселона».
2033 год – «Реал».
2034 год – «Арсенал». Стоп-кадр!!!
2035 год – «Манчестер Юнайтед».
Храневец
Храневец
вчера в 16:32
Мечтать не вредно ,вредно не мечтать !!!!!
adekvat
adekvat
вчера в 16:31
Еле дочитал, хорошо хоть формул в подтверждение не было.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:30, ред.
С трудом дочитал до конца очередную сказку "Тысячи и одной ночи". Позавидуешь эпистолярному жанру тех, кто в Исполкоме РФС её сочинял..
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 15:17
«в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы» - чавооо ?? кавооо? Кроме 2008 и 2018 и вспомнить хорошего мало , как говорится « и палка раз в 10 лет стреляет» хахах
Hoahin
Hoahin ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 15:00
Ничего страшного, про Дзагоева всю его карьеру писали что он перспективный молодой футболист, даже когда ему под 30 был
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:50
Всё будет решаться на поле, но увы не на футбольном.
Так, что к 2030 году мы точно вернёмся!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:43
На основании чего эти расчеты?
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:35
К 2030 году молодые дарования могут уже и перезреть, учитывая что у нас и в 22-23 года игроки могут числится в подающих надежды))
Гость
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