Гвардиола: «Никогда не говорю о рефери ни до игры, ни во время, ни после»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил о нежелании обсуждать работу арбитров.

Я иду на матч и никогда не знаю, кто будет работать на игре. Когда я вижу их лица, то думаю: «О, я его помню». Никогда не говорю о рефери ни до игры, ни во время, ни после – никогда.

Может произойти ошибка, и мы огорчаемся, а когда она в нашу пользу – это удача. Но я не трачу свое время зря. Я должен быть разумным и выбирать, на что конкретно тратить время. Я не трачу ни секунды на мысли об арбитрах, особенно когда мы проигрываем.