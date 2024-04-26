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Гвардиола: «Никогда не говорю о рефери ни до игры, ни во время, ни после»

вчера, 19:38

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил о нежелании обсуждать работу арбитров.

Я иду на матч и никогда не знаю, кто будет работать на игре. Когда я вижу их лица, то думаю: «О, я его помню». Никогда не говорю о рефери ни до игры, ни во время, ни после – никогда.

Может произойти ошибка, и мы огорчаемся, а когда она в нашу пользу – это удача. Но я не трачу свое время зря. Я должен быть разумным и выбирать, на что конкретно тратить время. Я не трачу ни секунды на мысли об арбитрах, особенно когда мы проигрываем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:43
именно так выглядит мудрость футбольного тренера !
VvediteNowiyLogin
VvediteNowiyLogin ответ Loki Sigurd (раскрыть)
сегодня в 00:43
Напомни всем нам))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:04
тренеру нельзя подавать дурной пример
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:04
и дает скрытый совет начинающим тренерам: если так пылко споришь судьей, значит ты поплыл. в результате плывет и твоя команда
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Nyyrikki (раскрыть)
вчера в 22:02
Гвардиола понимает, что Хави-тренер с такими темпами сбора красных карточек догонит Рамоса))
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 21:57
Вот таким скрытным образом он дает советы Хави.
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 21:56
Пеп, должно быть, забыл свое прошлое.
drug01
drug01
вчера в 21:39
Правильно надо верить в свои силы и не ждать поддержки со стороны судей...
balalay
balalay ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:51
мастерам нырять все равно как ты играешь
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:43
Как же надо не любить опоссумов ...чтоб даже говорить о них табу...
allemz
allemz ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:22
Он просто Хави подколол)
Futurista
Futurista
вчера в 20:18, ред.
О рефери может и нет...но с рефери как "Здравствуйте")...

"Хосеп Гвардиола после матча с «Боруссией» поспорил с судьей и получил ЖК"...
lotsman
lotsman
вчера в 20:04
Вот правильное решение. Не надо на судью глядеть, играть надо так, чтобы никакой судья не мог испортить игру.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:56
истинный каталонец
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