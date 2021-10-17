В 39 Сафонов Матвей Голов пропущено: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 6 Рамирес Кристиан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 85

З 5 Спайич Урош Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 61

З 52 Вильена Тонни Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 75 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 7 Кабелла Реми Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 16 Точные навесы: 3 Пасы: 40 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 31 Кайо Пантелеао Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 61 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 16 Классон Виктор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 70

П 3 Крыховяк Гжегож Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 74 Сперцян Эдуард Ударов всего: 3 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 53 Черников Александр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 70

Н 9 Кордоба Джон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Городов Евгений

З 86 Корнюшин Даниил

З 2 Сорокин Егор Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 29

П 88 Кривцов Никита Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 20

П 89 Стоцкий Дмитрий Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 10