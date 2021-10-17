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ЛЧмания
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Всем Добра !!!
Всем Добра !!!
и каждый ей забьёт;
а наша-то кобыла
упорно прёт вперёд!
и каждый ей забьёт;
а наша-то кобыла
упорно прёт вперёд!
А ещё мне хочется прервать сегодняшнюю череду пролётов в КП...
А ещё мне хочется прервать сегодняшнюю череду пролётов в КП...