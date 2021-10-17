ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-10-17
2021-07-23
2021-07-24
2021-07-25
2021-07-26
2021-07-30
2021-07-31
2021-08-01
2021-08-02
2021-08-06
2021-08-07
2021-08-08
2021-08-09
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-16
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-26
2021-08-27
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-13
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-20
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-25
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29
2021-12-03
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2022-02-25
2022-03-04
2022-03-11
2022-03-18
2022-04-01
2022-04-08
2022-04-15
2022-04-22
2022-04-29
2022-05-06
2022-05-13
2022-05-21
Краснодар - Уфа
Урал - ЦСКА
Крылья Советов - Нижний Новгород
Химки - Ахмат

Протокол матча Краснодар против Уфа

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
Краснодар
1 : 1
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 84.8 - 8.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 0.8
Средний возраст: 26.4 - 26.6
Средний рост: 182.1 - 180.5
Легионеров: 8 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 5-3-2
Уфа
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 11 тур
Стадион Стадион ФК "Краснодар" +12 +17, Облачно с прояснениями
Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
90:00
Краснодар
Уфа
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.415.217.18
Фонбет 1.37 5.15 7.70
Мелбет 1.35 5.54 9.08
1XBET 1.38 5.40 9.20
BetBoom 1.37 5.46 8.44
    Еще
     
    58' Спайич Урош (5)
     
    60' Спайич Урош (5) уходит с поля, Сорокин Егор (2) вышел на поле
     
    62' Сорокин Егор (2)
     
    69' Классон Виктор (16) уходит с поля, Ильин Владимир (29) вышел на поле
     
    70' Черников Александр (53) уходит с поля, Кривцов Никита (88) вышел на поле
     
    2
    85' (1:1) Крыховяк Гжегож (3)
    85' Рамирес Кристиан (6) уходит с поля, Стоцкий Дмитрий (89) вышел на поле
     
    9' (0:1) Агаларов Гамид (9) (Кротов Вячеслав (57))
     
    29' Агаларов Гамид (9) уходит с поля, Урунов Остон (17) вышел на поле
     
    46' Алиев Азер (7) уходит с поля, Плиев Константин (3) вышел на поле
     
    69' Голубев Артем (22) уходит с поля, Фищенко Руслан (6) вышел на поле
     
    75' Камилов Владислав (29)
     
    77' Кротов Вячеслав (57) уходит с поля, Иванов Олег (19) вышел на поле
     
    90+1' Мрзляк Филип (24)
    Голы
    9’ 0:1 Агаларов Гамид
    ассистент Кротов Вячеслав
    Крыховяк Гжегож 1:1(П) 85’
    Наказания
    Спайич Урош 58’
    Сорокин Егор 62’
    75’ Камилов Владислав
    90+1’ Мрзляк Филип
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    29’ Урунов Остон Агаларов Гамид
    46’ Плиев Константин Алиев Азер
    Сорокин Егор Спайич Урош 60’
    Ильин Владимир Классон Виктор 69’
    69’ Фищенко Руслан Голубев Артем
    Кривцов Никита Черников Александр 70’
    77’ Иванов Олег Кротов Вячеслав
    Стоцкий Дмитрий Рамирес Кристиан 85’
    Статистика
    		 27 Удары по воротам 8
    		6 Удары в створ 1
    		12 Фолы 11
    		10 Угловые 0
    		1 Офсайды 2
    		68% Владение мячом 32%
    		0 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 2
    Сортировать
    Все комментарии
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:11
    очень грамотно умеет работать Уфа
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:44, ред.
    Уфа оказалась крепким орешком для быков.....
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:43
    Бычки и тёлочки,не волнуйтесь-привычный Витя вернулся,кажется! "Уфа" -его любимый клуб,ждите теперь оттуда трансфера.Всё как всегда ,включая замену на 85-й минуте при проигрыше.Сразу вспоминается знаменательный матч ЦСКА на своём поле,когда в матче с любимым клубом при счёте 0-0 он на 89 минуте вместо нападающего выпустил защитника. Даже я сдуру пророчил 4-1...Так что Витя-неудачливый,обиженный и перепуганный,вернулся,похоже...
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Элементарно не хватает техники! Если нет таланта, нужно усердно тренироваться!!! А невезение тут ни при чём!
    Краснодар Могучий
    Краснодар Могучий
    вчера в 21:33
    Не понимаю все тут что вам не понятно тупо договорняк....что крайне разочаровывает...или вы думаете Краснодар действительно не умеет играть в короткий пас через центр Краснодар который не заметил Сочи ))ну да ну да...Зенит проиграл Арсеналу у Краса ничья с Уфой...короче с победой букмекеров)).... или вам просто так со всех утюгов орут про ставки...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:21
    В первую хочу поздравить болельщиков Уфы с достойной ничьей. А вот Краснодар разочаровал своей однообразной игрой, бессмысленные навесы и не понятные удары с тридцати пяти - сорока метров , это выглядело как безысходность игроков Краснодара, которые вообще не понимали и не знали что им делать в штрафной Уфы. А ведь по отдельности каждый игрок Краснодара по своим качествам и оснащению почти на голову высше игроков Уфы. Выстроенная хорошая слаженная оборона ,без особого надрыва и паники справлялась с атакой Быков, которые насили характер анархии или броуновского движения. Ганчаренко так ничего нового после ухода Мусаева и не смог поставить в игре Краснодара, невидно никаких изменений в смене главного тренера. А ведь состав игроков Краснодара по своему потенциалу может вполне быть конкурентным в борьбе за чемпионство. Незнаю долго ещё будет экспериментировать Ганчаренко, а Галицкий терпеть это всё, но точно можно сказать что такой футбол ⚽️ и положение команды в турнирной таблицы не устраивает болельщиков Быков. Ну а Агаларова хочу поздравить с девятым мячом и пожелать ему дальнейших Успехов и конечно же крепкого здоровья !!!
    Всем Добра !!!
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:18
    Матч между командами Краснодар и Уфа оставил двойное чувство. Во-первых удивила игра Уфы как игроки команды были настроены на этот матч что позволила команде уже в первой контратаке забить гол на 9 минуте матча отличился Агаларов на данный момент лучший бомбардир чемпионата. Но к сожалению после полученной травмы его уже в первом тайме пришлось заменить на Урунова, как бы развивались события дальше если остался на поле Агаларов сказать сложно, но футболисты Уфы достойно держались до конца матча пока хозяева не сровняли счёт в конце матча с пенальти. Но больше всего разочаровала игра хозяев, которая имея в своем составе таких качественных футболистов играли так как будто встретились в первый раз на поле, потеряли свою яркость и привлекательность командной игры. Это прежде всего вина тренера команды который не смог настроить футболистов на этот матч против аутсайдера чемпионата. Но в любом случаи нужно признать достойную игру команды Уфа которая заканчивала игру без своего бомбардира Агаларова и смогла не проиграть своему мастеровитому сопернику команде Краснодар. Удачи
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:14
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      вчера в 21:13
      Что такое не везет и как с этим бороться...
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 21:11
      Мягко говоря "Краснодар" провел не ахти какой матч. И ладно этот пропущенный быстрый гол в контратаке, который правда довольно надолго отправил "быков" в состояние нокдауна, сама игра разочаровывала. Сбились по большей части на бомбардировку штрафной соперника постоянными навесами, эффективность которых была нулевая. На фланг-навес, на фланг-навес-угловой и.т.д. Это было бы понятно, если команда проигрывала и оставалось минут пять играть, но практически всю игру... Ну а "Уфа" отыграла дисциплинированно, надежно в обороне, плюс забили в итоге наверное добились вполне приемлего результата. Агаларову здоровья. Как обычно личное мнение.
      Ayawrik
      Ayawrik
      вчера в 21:09
      быки чучелы
      cska1948
      cska1948
      вчера в 21:04
      Уфа, молодцы! Сражались отчаянно и вполне заслужили победу, но случайный пенальти всё испортил,
      Vik_ont25
      Vik_ont25
      вчера в 21:01
      "Краснодар", и шо это було?
      particular
      particular
      вчера в 21:01
      Весь атакующий потенциал Краснодара оказался нивелирован и усреднён одним Агаларовым 😉
      Артур Дыханов 1
      Артур Дыханов 1
      вчера в 21:00
      А Краснодар умеет что-нибудь в атаке, кроме навесов, не подскажете?
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      вчера в 20:29
      Всё в стиле Гончаренко, доминировать и проигрывать...
      Alean
      Alean
      вчера в 19:59
      Ого, даже жёлтую за то что Агаларова сломали не дали
      Absinthe2
      Absinthe2
      вчера в 19:22
      Агаларов продолжает клепать голы, а в сборную вызывается Заболотный
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 19:21
      Уфа всегда были неудобным соперником для быков, счёт не удивляет и даже если Краснодар проиграет.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 19:14
      Хорошее начало.Только вот рано,теперь их будут убивать.Вот если бы на 89 минуте,при счёте 0-0...
      Союзник противников
      Союзник противников ответ particular (раскрыть)
      вчера в 19:10
      "Уфа" на всё забила,
      и каждый ей забьёт;
      а наша-то кобыла
      упорно прёт вперёд!
      particular
      particular
      вчера в 19:08
      Уфе все забивают. И Краснодар забьёт 😉
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен победа хозяев или ничья
      вчера в 18:57
      Краснодар набрал отличный ход, Уфа уверенно занимает последнее место. Думаю, быки воспользуются осечкой некоторых лидеров и подберётся к ним вплотную.
      А ещё мне хочется прервать сегодняшнюю череду пролётов в КП...
      Ironigor
      Ironigor Точный счет 4:1
      вчера в 18:39
      Я думаю в этом противостоянии более чем явным фаворитом является команда хозяев поля Краснодар. Сегодня в этой встречи хозяева поля имея в своём составе столько классных игроков должны забивать три и более голов. ТБ 2.50.
      Gahi
      Gahi Тотал больше в 1-м тайме - 1.5
      вчера в 18:31
      В матче между командами Краснодар и Уфа главным фаворитом матча является команда хозяев. Победа которой позволит подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата, с таким составов команда Краснодар обязана бороться за призовое место. Прогноз на этот матч победа хозяев. Удачи
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 18:24
      Кто "Уфе" отгрузит тачку,тот герой на водокачке. 4-1.
      David Young
      David Young
      вчера в 11:57
      Победа Краснодара.
      ДАША Д
      ДАША Д победа хозяев
      вчера в 07:08
      Дома Краснодар грозен, но неудачная игра на выезде не позволяет им быть среди лидеров. В этой игре Краснодар должен брать свои три очка, уровень игроков Уфы всё же немного пониже.
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин победа хозяев
      вчера в 05:44
      Почему такой прогноз? Краснодарцы набрали неплохой ход и ведут борьбу за еврокубки. Уфимцы, в свою очередь, ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Учитывая, что матч состоится в Краснодаре, думаю хозяева должны уверенно победить.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100