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Вест Хэм - Манчестер Сити
Сток Сити - Брентфорд
Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион
Бернли - Тоттенхэм
Престон - Ливерпуль

Протокол матча Вест Хэм против Манчестер Сити

Вест Хэм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон) 0:0
5:3 		Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм
0 : 0
5 : 3 по пенальти
вчера, 21:45
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 2.2
Средний возраст: 27.8 - 27.8
Легионеров: 7 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 3
Манчестер Сити
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Стадион Лондон Стэдиум
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Вест Хэм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон) 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
90:04
Вест Хэм
Манчестер Сити
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.594.491.51
Фонбет 6.60 4.50 1.48
BetBoom 7.69 4.77 1.40
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    3
    62' Масуаку Артур (26) уходит с поля, Форнальс Пабло (8) вышел на поле
    62' Влашич Никола (11) уходит с поля, Бенрахма Мохамед (22) вышел на поле
    62' Ярмоленко Андрей (7) уходит с поля, Боуэн Джаррод (20) вышел на поле
     
    82' Лансини Мануэль (10) уходит с поля, Цоуфал Владимир (5) вышел на поле
    5
     
    46' Уокер Кайл (2) уходит с поля, Канселу Жоау (27) вышел на поле
     
    72' Марез Рияд (26) уходит с поля, Фоден Фил (47) вышел на поле
     
    76' Палмер Коул (80) уходит с поля, Жезус Габриэл (9) вышел на поле
     
    83' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Грилиш Джек (10) вышел на поле
    4
    Послематчевые пенальти
    Нобл Марк 1:0
    1:0 Фоден Фил
    Боуэн Джаррод 2:0
    2:1 Канселу Жоау
    Доусон Крейг 3:1
    3:2 Жезус Габриэл
    Крессуэлл Аарон 4:2
    4:3 Грилиш Джек
    Бенрахма Мохамед 5:3
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Канселу Жоау Уокер Кайл
    Форнальс Пабло Масуаку Артур 62’
    Бенрахма Мохамед Влашич Никола 62’
    Боуэн Джаррод Ярмоленко Андрей 62’
    72’ Фоден Фил Марез Рияд
    76’ Жезус Габриэл Палмер Коул
    Цоуфал Владимир Лансини Мануэль 82’
    83’ Грилиш Джек Де Брюйне Кевин
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 25
    		2 Удары в створ 7
    		4 Фолы 3
    		2 Угловые 9
    		3 Офсайды 2
    		36% Владение мячом 64%
    		7 Cэйвы 2
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    Все комментарии
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 10:12
    Сити и так четыре раза подряд брал этот кубок, пора бы уступить новому победителю))
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 09:55
    ВХ и Мойес становятся специалистами по манчестерам, сначала МЮ, теперь очередь за Сити. действующего четырех кратного победителя турнира сняли......... все это не зря, ни кто не скажет что это нежданчик, вх все же сейчас опять на 4 ку метит.......и полностью это заслуживают. Мойес верим!!!
    Wonka7238
    Wonka7238 ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 09:07
      h8you
      h8you
      сегодня в 08:32
      Cити с убедительным и заслуженным поражением. Машина!Ну и гвардиолу и гриллиша с очередным трофеем
      Elliada
      Elliada
      сегодня в 08:09
      Сити 4 года подряд выигрывал Кубок Лиги. Ничего страшного не произошло. В этом сезоне в АПЛ жесткая конкуренция, лучше силы бросить туда
      RoArt
      RoArt
      сегодня в 06:54
        амурец
        амурец
        сегодня в 02:13
        да МС этот кубок не нужен, сейчас МС зациклен на ЛЧ, го это несбыточная мечта пока у руля Гвардиола
        pele1981
        pele1981 ответ kotmyshka (раскрыть)
        сегодня в 01:30
        А кому этот 39 нужен?)))
        kotmyshka
        kotmyshka
        сегодня в 00:19
        кубок не нужен...
        протон
        протон
        сегодня в 00:11
        видно что кубок не нужен. в РПЛ та же ситуация
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
        сегодня в 00:08, ред.
        Пепу самого себя только не переиграть бы, а так норм ход, учитывая, что это марафон, а не спринт!!! Как Сульшер первом матче тузы и козыри выбросил, а теперь понеслась))
        allemz
        allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
        сегодня в 00:02, ред.
        Да раз плюнуть)) Даже победа молотков приятнее, приехали с намерением победить, с чем успешно и справились. Тучи над Манчестером сегодня сгустились, аж дубль от молотков и повторение рекорда Арсенала)
        МС лучше бы сосредоточиться на группе ЛЧ, как бы не вылететь в ЛЕ))
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
        вчера в 23:59, ред.
        Н отчаивайся сегодня не то что парад планет инородное тело из космоса поимело буков, Кубань -Краснодар , Боруссия Менхенгладбах 5-0 Бавария!тому пример!!!)
        allemz
        allemz
        вчера в 23:54
        Главное, "закалили" Палмера на будущее, остальное всё по делу, кто приехал за победой - ее и взял. Дядя Мойес на опыте зарешал))
        Айронс с заслуженной победой!
        Ice van Reed
        Ice van Reed
        вчера в 23:54
        С Победой всех болельщиков ВХЮ!!!
        shur
        shur
        вчера в 23:53
        ...справедливо! Вестхэм с победой, больше хотели выиграть и получилось!
        BDA8181
        BDA8181
        вчера в 23:50
        Ну с победой ВХЮ! Мы всё таки двух Манчестеров выбили из кубка . Мелоч ,но приятно. У Сити очень понравился Палмер.
        allemz
        allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
        вчера в 23:50
        Забыл про лысого из Браззерс, легендарного Кабальеро))
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 23:47
        С ПОБЕДОЙ Вест Хэм !!! Красавчики !!!
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 23:46
        Сити не хватило Браво, он бы точно парочку пеналей отбил))
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 23:39
        Ужасный комментатор. Он так и не понял, почему после окончания матча Мойес подошёл к Гвардиоле и пожал ему руку. А тот ответил. Неценко, оказывается, надо ЭТО "обдумать".
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        вчера в 23:14, ред.
        С комментатором Ниценко футбол смотреть не интересно. Это что комментирование или передача на радио о футболе? Вот Журавель вчера красава на матче Челси с Саутгемптоном.
        Ниценко самый нудный говорун. Одним словом - "маслаченковщина".
        Elliada
        Elliada
        вчера в 22:49
        Во втором тайме дожмем
        allemz
        allemz
        вчера в 22:35
        Коул, давай поуверенней!
        Ждем второй тайм
        allemz
        allemz ответ BDA8181 (раскрыть)
        вчера в 22:34
        Ну почему, самый активный был и собирал вокруг себя игроков, в большинстве случаев успешно выбирался из под прессинга. Вот Лансини вообще не в тему, непонятный был, всё никак.
        BDA8181
        BDA8181
        вчера в 22:30
        Господи , я надеюсь во втором тайме инородное тело заменят , ну не тянет Влашич игру.
        RUPRICHT
        RUPRICHT Тотал больше во 2-м тайме - 1.5
        вчера в 14:41
        "Вест Хэм" уже выбросил из Кубка лиги один манчестерский клуб. Но пройдет ли такой же номер с другим? Тут есть вопросы. Вряд ли Гвардиола решится выставить настолько же резервный состав, как это было в предыдущем раунде турнира против "Уикомба". Все-таки, предстоит противостоять сопернику из АПЛ, а не третьего по счету дивизиона Англии.

        Как бы "Вест Хэм" успешно не выступал в последнее время во всех турнирах (всего два поражения в десяти матчах), против "Манчестер Сити" зачастую получается один и тот же исход. Лондонский клуб проиграл девять из десяти последних встреч. Лишь одна из них завершилась вничью.

        Кроме того, атака "Вест Хэма" забила больше одного гола лишь в четырех из десяти последних матчей. Три из них пришлись на Лигу Европы. Хозяева вполне способны забить гол в ворота "Манчестер Сити", но не больше. Гости даже в разбавленном молодыми игроками составе способны добиться выхода в следующий раунд.
        RUPRICHT
        RUPRICHT
        вчера в 14:38
        Конечно что не скажешь Сити есть Сити, состав крутой да и класс по выше, хоть и люблю я Вест Хэм! хозяева дома всегда пробивают, да и Сити пробьют один гол, но вот выграть сомневаюсь, не думаю что прям Сити тут разнесет хозяев, игра пройдет в простом формате, 1-2 и все ну потолок 1-3, а в ставке загоню обе забьют 2.5 больше! посмотрим матч! но желаю удачи хозяевам, и отыграть достойно, против лидеров Англии.
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