В 13 Штеффен Зак Спасений: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 94

З 6 Аке Натан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 94

З 5 Стоунз Джон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 94

З 2 Уокер Кайл Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 45

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 94

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 83

З 11 Зинченко Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 88 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 94

Н 80 Палмер Коул Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 76

П 25 Фернандиньо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 94

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 72

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 33 Карсон Скотт

З 3 Диаш Рубен

З 27 Канселу Жоау Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 49

З 14 Ляпорт Эмерик

П 10 Грилиш Джек Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 11

П 16 Родри

П 47 Фоден Фил Ударов всего: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 22

Н 9 Жезус Габриэл Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 18