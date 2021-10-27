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МС лучше бы сосредоточиться на группе ЛЧ, как бы не вылететь в ЛЕ))
МС лучше бы сосредоточиться на группе ЛЧ, как бы не вылететь в ЛЕ))
Айронс с заслуженной победой!
Айронс с заслуженной победой!
https://www.youtube.com/watch?v=oWiokKant9M
Ниценко самый нудный говорун. Одним словом - "маслаченковщина".
Ниценко самый нудный говорун. Одним словом - "маслаченковщина".
Ждем второй тайм
Ждем второй тайм
Как бы "Вест Хэм" успешно не выступал в последнее время во всех турнирах (всего два поражения в десяти матчах), против "Манчестер Сити" зачастую получается один и тот же исход. Лондонский клуб проиграл девять из десяти последних встреч. Лишь одна из них завершилась вничью.
Кроме того, атака "Вест Хэма" забила больше одного гола лишь в четырех из десяти последних матчей. Три из них пришлись на Лигу Европы. Хозяева вполне способны забить гол в ворота "Манчестер Сити", но не больше. Гости даже в разбавленном молодыми игроками составе способны добиться выхода в следующий раунд.
Как бы "Вест Хэм" успешно не выступал в последнее время во всех турнирах (всего два поражения в десяти матчах), против "Манчестер Сити" зачастую получается один и тот же исход. Лондонский клуб проиграл девять из десяти последних встреч. Лишь одна из них завершилась вничью.
Кроме того, атака "Вест Хэма" забила больше одного гола лишь в четырех из десяти последних матчей. Три из них пришлись на Лигу Европы. Хозяева вполне способны забить гол в ворота "Манчестер Сити", но не больше. Гости даже в разбавленном молодыми игроками составе способны добиться выхода в следующий раунд.