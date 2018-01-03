Гвардиола о плотном графике: «Такими темпами мы просто убьем игроков»

Защитник Кайл Уокер стал еще одним игроком «Манчестер Сити», получившим повреждение. В концовке матча 22-го тура АПЛ с «Уотфордом» футболист прихрамывал, что очень не понравилось наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле:

«Мы проведем обследование с целью определить степень тяжести травмы. Вероятно, у него есть небольшая проблема.

Каждый видел, насколько много наших футболистов травмировалось за последние недели. Такими темпами мы просто убьем игроков. Боссы федерации должны отреагировать. Ненормально играть 31 декабря, а потом сразу через два дня.

Я понимаю, что шоу должно продолжаться, но надо его контролировать. Они не защищают игроков, людей, которые собирают стадионы».