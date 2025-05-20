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«Байер» и «Наполи» интересуются бывшим полузащитником «Динамо»

вчера, 16:33

Полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски заинтересовал множество клубов.

В подписании поляка заинтересованы «Байер», «Наполи», «Лацио», «Феорентина» и «Фейеноорд». «Фенербахче» хочет выручить с продажи своего игрока 20-25 млн евро.

Напомним, что Шиманьски выступал за московское «Динамо» с 2019 по 2023 год.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:49
Не знаю, в каком сейчас состоянии поляк, но думаю, 25 малова-то, можно просить и больше. Останься сейчас Алонсо в Байере, и можно было сразу направить поляка в Германию, ведь футбол Байера- интенсивный и прессингующий, что как раз подходит поляку, если вспомнить, как шварц заставлял его работать на поле и прессинговать. Но как будет работать новый тренер неизвестно, а итальянскими клубами особо не интересуюсь. Одно не очень понятно: почему сразу на поляка никто из серьезных клубов не обратил внимания, когда он уходил из Москвы? Игрок он конечно далеко не гениальный, что можно судить по его играм за сб.Польши, особенно, на недавнем ЧЕ. Но трудяга, не гнушается черновой работы, неплохая техника, и вобщем, можно считать его универсалом. Если учесть, невысокий, на сегодняшний день уровень итальянского футбола, то вполне возможно, что и там сгодится, хотя не уверен, что уже завтра, он перейдет в один из названных клубов...
баск
баск
вчера в 16:47, ред.
То, что Шиму ждёт неплохая еврокарьера, было понятно ещё в Динамо.

Из перечисленных клубов ему наиболее сейчас подходит, пожалуй Лацио, в идеале Байер, хотя в обоих случаях придётся побороться за место в составе.
Ну, на то и рост..)

Только не в Фейеноорд, это для него пройденный этап, он там уже был и брал
с этим клубом чемпионство страны.
Удачи Себе Шиманьски в продолжении карьеры)
Гость
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