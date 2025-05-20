«Байер» и «Наполи» интересуются бывшим полузащитником «Динамо»

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вчера, 16:33

Полузащитник «Фенербахче» заинтересовал множество клубов.

В подписании поляка заинтересованы «Байер», «Наполи», «Лацио», «Феорентина» и «Фейеноорд». «Фенербахче» хочет выручить с продажи своего игрока 20-25 млн евро.

Напомним, что Шиманьски выступал за московское «Динамо» с 2019 по 2023 год.