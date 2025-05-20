«Байер» и «Наполи» интересуются бывшим полузащитником «Динамо»

Полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски заинтересовал множество клубов.
В подписании поляка заинтересованы «Байер», «Наполи», «Лацио», «Феорентина» и «Фейеноорд». «Фенербахче» хочет выручить с продажи своего игрока 20-25 млн евро.
Напомним, что Шиманьски выступал за московское «Динамо» с 2019 по 2023 год.
Из перечисленных клубов ему наиболее сейчас подходит, пожалуй Лацио, в идеале Байер, хотя в обоих случаях придётся побороться за место в составе.
Ну, на то и рост..)
Только не в Фейеноорд, это для него пройденный этап, он там уже был и брал
с этим клубом чемпионство страны.
Удачи Себе Шиманьски в продолжении карьеры)
Из перечисленных клубов ему наиболее сейчас подходит, пожалуй Лацио, в идеале Байер, хотя в обоих случаях придётся побороться за место в составе.
Ну, на то и рост..)
Только не в Фейеноорд, это для него пройденный этап, он там уже был и брал
с этим клубом чемпионство страны.
Удачи Себе Шиманьски в продолжении карьеры)