КДК РФС рассмотрит слова Гогниева о судействе после матча Первой лиги

КДК РФС рассмотрит комментарии главного тренера «Алании» Спартака Гогниева по поводу судейства в Первой лиге. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Мы рассмотрим его заявления на пресс-конференции. Гогниев приглашен на заседание.
Ранее Гогниев выразил недовольство работой арбитров после матча 33-го тура между «Аланией» и клубом КАМАЗ (1:1).
Его уровень вторая лига.
Кстати, а как дело со стадионом во Владикавказе для РПЛ, на котором Алания должна была блистать ещё три года назад?
Макет видел, заброшенную стройку видел, готового стадиона нет.
А мне ещё доказывали в 2022, 2023, 2024 году, что всё слухи и стройка идёт полным ходом но каждый год открытие переносится.
Ну может в 2055 году достроят? Точнее откроют.
Его уровень вторая лига.
Кстати, а как дело со стадионом во Владикавказе для РПЛ, на котором Алания должна была блистать ещё три года назад?
Макет видел, заброшенную стройку видел, готового стадиона нет.
А мне ещё доказывали в 2022, 2023, 2024 году, что всё слухи и стройка идёт полным ходом но каждый год открытие переносится.
Ну может в 2055 году достроят? Точнее откроют.