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КДК РФС рассмотрит слова Гогниева о судействе после матча Первой лиги

вчера, 15:57
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 1Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

КДК РФС рассмотрит комментарии главного тренера «Алании» Спартака Гогниева по поводу судейства в Первой лиге. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Мы рассмотрим его заявления на пресс-конференции. Гогниев приглашен на заседание.

Ранее Гогниев выразил недовольство работой арбитров после матча 33-го тура между «Аланией» и клубом КАМАЗ (1:1).

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:44
Я тоже, как ни странно...)))
b52ryvkh5gw6
b52ryvkh5gw6
вчера в 16:43
Подумаешь, жёлтых в 4 раза больше...)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:31
От клоуна я больше ничего и не ожидал.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:17
Гогниев как был клоуном, так им и остался.
Его уровень вторая лига.
Кстати, а как дело со стадионом во Владикавказе для РПЛ, на котором Алания должна была блистать ещё три года назад?
Макет видел, заброшенную стройку видел, готового стадиона нет.
А мне ещё доказывали в 2022, 2023, 2024 году, что всё слухи и стройка идёт полным ходом но каждый год открытие переносится.
Ну может в 2055 году достроят? Точнее откроют.
Capral
Capral
вчера в 16:16
Ну а чему, собственно удивляться: каким он был- таким он и остался, как в известной песне... По поведению -мальчишка, вспыльчивый, темпераментный, недостигший должного тренерского уровня. Я бы даже не рассматривал его поведениe, в силу его мальчишиства и несерьёзности. Другое дело, что ведь уже далеко не юноша- всё таки 44 года и пора взрослеть. Не знаю, что он там ляпнул, но я бы не стал уделять серьёзного внимания его действиям. Пока ветер в помыслах не уляжется- ничего и никто не поможет...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:06
Ну а мы посмотрим на сколько наговорил Спартак.)
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