КДК РФС рассмотрит слова Гогниева о судействе после матча Первой лиги

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вчера, 15:57

КДК РФС рассмотрит комментарии главного тренера «Алании» по поводу судейства в Первой лиге. Об этом сообщил глава комитета .

Мы рассмотрим его заявления на пресс-конференции. Гогниев приглашен на заседание.