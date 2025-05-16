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Флик прошёл футбол. Сделал вундеркинда лидером «Барсы», взял все трофеи в Испании за год

сегодня, 10:24
Барселона

Всё это – с клубом в состоянии кризиса.

Вчера «Барса» обыграла «Эспаньол» – и этим матчем оформила для себя титул. Для Флика – и всего клуба – это особенный сезон.

Сезон – американские гонки

Начинала «Барса» примерно так же, как и заканчивала – очень бодро. На контрасте со свежей «блауграной» «Атлетико» и «Реал» смотрелись крайне слабо. У Флика просто не оказалось конкурентов, каталонцы оторвались от мадридцев. Но на этом гонка не закончилась. Ближе к зиме произошёл неожиданный спад, который подарил «сливочным» шанс. Анчелотти подкрутил шестерёнки – и команда правда стала лучше. Далее – отставание «Барсы», продолжение гонки, очередной спад «галактикос» и камбэк «сине-гранатовых», их первое место.

Это была яркая гонка, в которой у двух главных соперников появлялось очевидное преимущество. Но всё же как команда сильнее оказались именно каталонцы. Возможно, это такой показатель молодости. «Барса» не умеет играть скучно – и не умеет скучно брать титулы.

Три из трёх. Флик прошёл Ла Лигу

Просто напомним: это первый сезон Флика у руля «Барселоны». И сразу «блауграна» при нём выдаёт такой результат. Немецкий менеджер прокачал коллектив во всех направлениях. Они стали агрессивнее вести борьбу, намного лучше стала физическая подготовка – теперь это атлеты, тонко чувствующие нерв игры.

Ханс-Дитер вернул команде уверенность в топ-матчах. В начале сезона закрыли гештальт с «Жироной» (оставался после неудачных матчей в прошлом году), разбили «Реал» и «Баварию», обыгрывали Дортмунд, вытаскивали неудачный матч с «Бенфикой», выбивали «Атлетико» из Кубка, те же «Боруссию» и «Бенфику» проходили в плей-офф ЛЧ. Как итог, взяли Суперкубок и Кубок Испании, теперь оформили титул. Всё за один сезон.

И да, Хави не удалось достичь ничего подобного, хотя он в клубе проработал дольше. С другой стороны, с ним команда прошла самые тёмные времена, каталонец сформировал основу, на которой Флик уже строит топ-клуб.

У тренера химия с молодыми лидерами

«Барса» в каком-то смысле – это инопланетяне. В центре обороны играет 18-летний Кубарси, на флангах – 21-летний Бальде и 18-летний Форт (пока игрок ротации), в центре поля погоду делают Педри (22 года) и Гави (20 лет), в опорной зоне в следующем сезоне будет конкуренция между воспитанниками Касадо и Берналем, в атаке феерит Ямаль. К таким игрокам нужен особый подход – и Флик сразу его нашёл. Педри уже в сентябре был в восторге:

Флик донес до меня, что надо играть без давления, делать то, что я умею. И с точки зрения физической формы видно, что я намного лучше стал делать некоторые вещи. Флик очень хорош в том, чтобы вселять уверенность.

Мы в клубе работаем намного интенсивнее, чем прежде. Новые тренеры по физподготовке очень нам помогают. Мы усердно работаем, и это проявляется во время матчей. Команда не проседает после 70 или 80 минут, а сохраняет тот же физический уровень.

Ламин раскрылся, остальные тоже выдали топ-сезон. Теперь это команда Флика.

За один сезон появился фаворит на «Золотой мяч» сейчас и обладатель награды в будущем

Летом «Барса» усиленно искала возможности провернуть два топ-трансфера – хотели воссоздать связку сборной Испании, подписав Нико Уильямса и Дани Ольмо. На выходе оформили только последнего, за вингером хотели пойти зимой. В то же время в тени оставался Рафинья – и бразилец, попав под крыло Флика, доказал, что Нико команде просто без надобности.

Футболист начал брать на себя игру, забивать в важных матчах. Повёл молодой коллектив за собой – и этим заработал капитанскую повязку в отсутствие тер Штегена. Сейчас в его активе 18 мячей и девять голевых, он выдал запредельно яркий сезон по своим меркам и теперь считается одним из фаворитов на ЗМ.

А рядом с ним Ямаль стал полноценным лидером команды. Были опасения, что тинейджер не выдержит нагрузок взрослого футбола, но работа с Фликом пошла ему на пользу. Ламин стал гораздо крепче – и не потерял свою магию. Ханси позволяет своему вундеркинду творить на поле всё, что вздумается. И тот платит результативными действиями. Восемь голов и 13 ассистов за 33 матча – он уже вовлечён в игру «Барсы» больше, чем в прошлом сезоне. Учитывая его прогресс, то, как сильно его любят, футболист вскоре должен стать одним из фаворитов на «Золотой мяч».

Эль Класико – точнейший индикатор силы команды

Ещё один показатель, который делает сезон Флика круче, – под его руководством каталонцы ни разу не проиграли в Эль Класико. А их было достаточно. Каждый трофей, который в итоге доставался «Барсе», каталонцы брали, проходя через Эль Класико. В финале Суперкубка «блауграна» просто не оставила «сливочным» и шанса – 5:2, гол Ямаля, дубль Рафиньи. Финал Кубка Испании – 3:2 с голами Педри, Феррана Торреса и Кунде. Решающее класико в чемпионате – сумасшедшие 4:3 с теми же мадридцами. На хет-трик Мбаппе ответили те же Ямаль и Рафинья. Кстати, в первом круге «Барса» вообще оформила разгром – 4:0.

В следующем сезоне будет интереснее

«Барса» настолько сильна уже на исходных позициях – а ведь Флик только занялся командой. У «сине-гранатовых» полно молодых лидеров, которым только предстоит прогрессировать. Можно только представлять, в какую машину превратится Ямаль к следующей кампании. Вдобавок теперь каталонцы получили необходимый опыт борьбы на самом серьёзном уровне – добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Сейчас не хватило хладнокровия, плана Б, но это и к лучшему.

В то же время «Реал» и «Атлетико» не станут слабее. «Сливочные» уже ждут Трента на фланг обороны и Хаби Алонсо на тренерский мостик. Мбаппе адаптировался к команде – если удастся наладить командные взаимодействия, это будет неудержимая машина и достойный конкурент нынешней «Барсе». «Матрасники» же так и останутся коллективом с характером, готовым наказать за любую ошибку.

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Все комментарии
Тень 20
Тень 20 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 14:45
А в скольких ЛЧ протëк женский балет?
Тень 20
Тень 20 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 14:44
Не может Король ЛЧ отдаться женскому балету на траве.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 13:21, ред.
прямо сейчас реал и его фанаты протекли в 4 эль класико.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 13:20
отличный , веселый, очень смотрибельный футбол показала Барса и заслуженно победила, молодцы!
Рад за Флика, хороший тренер и просто порядочный человек! Респект!
Hamman
Hamman ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:54
Реал он, Барселона она! Просто в этом сезоне он позволил ей быть сверху 🤣 для разнообразия так сказать...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Тень 20 (раскрыть)
сегодня в 12:51, ред.
точней так, Реал отдалась каталонцам.
как говорил Гельвеций.
чем меньше женщины мы любим ,тем вернее можем овладеть ею.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 12:49
Я бы не сказал, что Флик прошел футбол. Гвардиола в первый сезон в Барселоне вообще все трофеи выиграл и что он прошел футбол? Да какой там. Даже, когда Пеп выиграл все внутренние трофеи за один год в Англии в 2019, его не короновали, пока не сделал требл в 2023. Флику важно еще пару сезонов показать уровень, а там можно подводить итоги.

Барселона и Флик молодцы, но важно понимать, что сейчас уровень футбола не такой, каким был 10-20 лет назад. Был бы Ямаль также хорош 10 лет назад? Сильно сомневаюсь. Половина Барселоны даже в основной состав не попали бы.
Тень 20
Тень 20
сегодня в 12:41
Реал позволил взять Ла Лигу. Все основные защитники в лазарете. И химия с приходом Мбаппе еще не налажена. И при этом Реал не сильно то отстал))) А Барселона в мыле)))
А, да... И в ЛЧ, как всегда🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:38
Некоторый спад был у всех. Кризиса не было ни у Барсы, ни у Реала и Атлетико. -где то 27 й тур Барса и не Реал шли вровень ....и на очко выше Атлетико (помните, была гонка на троих!) при лишней игре...было время, когда у Барсы 7 матчей в течении 19 дней.... Все прошли лучше всех. Реал на своем уровне. Кризис Атлетико.
Hamman
Hamman
сегодня в 12:17, ред.
Слишком перехваливаете Флика и команду. Взяли золото Ла Лиги - молодцы. Мои поздравления. Но не стоит отбрасывать тот факт, что прямые конкуренты за чемпионство в этом сезоне выступили гораздо слабее из-за ряда проблем с составом. Продолжат в тот же духе и в следующем сезоне, тогда можно будет говорить о возрождении Барсы. А пока что это только удачный сезон для каталонской команды.
Насчёт Реала я пока не питаю особых иллюзий. Новый тренер это всегда лотерея. Даже если он свой в доску. Желаю Хаби и команде удачи! И желательно чтобы эта удача началась с началом нового сезона...
myst5
myst5
сегодня в 12:07
Рано петь дифирамбы . По сути конкурентов особо и не было . Реал в плохой форме общий уровень лиги слаб . А ещё дикий дефицит качественных защитников . Пока нету игроком уровня Рамоса Пуйоля Пепе Маскерано . Потому на статистику в целом не смотрим . Этой команде не хватает зрелости и разумности . Извините для чемпиона пропускать 10 мячей в 3 матчах так себе показатель . Ждём следующий год и надеемся что конкуренты решат свои проблемы и будет действительно битвы
kamilchik
kamilchik
сегодня в 11:43
Вернутся Карва и Милитао, защита вернется. А в этом сеоне Реал играл без защитников. Трент не сделает защиту сильнее, нужен игрок более мощный, как Дюмфрис, который в защите тоже дает нужный эффект и результат
Гость
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