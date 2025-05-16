Флик прошёл футбол. Сделал вундеркинда лидером «Барсы», взял все трофеи в Испании за год

1747380294

сегодня, 10:24

Всё это – с клубом в состоянии кризиса.

Вчера «Барса» обыграла «Эспаньол» – и этим матчем оформила для себя титул. Для Флика – и всего клуба – это особенный сезон.

Сезон – американские гонки

Начинала «Барса» примерно так же, как и заканчивала – очень бодро. На контрасте со свежей «блауграной» «Атлетико» и «Реал» смотрелись крайне слабо. У Флика просто не оказалось конкурентов, каталонцы оторвались от мадридцев. Но на этом гонка не закончилась. Ближе к зиме произошёл неожиданный спад, который подарил «сливочным» шанс. Анчелотти подкрутил шестерёнки – и команда правда стала лучше. Далее – отставание «Барсы», продолжение гонки, очередной спад «галактикос» и камбэк «сине-гранатовых», их первое место.

Это была яркая гонка, в которой у двух главных соперников появлялось очевидное преимущество. Но всё же как команда сильнее оказались именно каталонцы. Возможно, это такой показатель молодости. «Барса» не умеет играть скучно – и не умеет скучно брать титулы.

Три из трёх. Флик прошёл Ла Лигу

Просто напомним: это первый сезон Флика у руля «Барселоны». И сразу «блауграна» при нём выдаёт такой результат. Немецкий менеджер прокачал коллектив во всех направлениях. Они стали агрессивнее вести борьбу, намного лучше стала физическая подготовка – теперь это атлеты, тонко чувствующие нерв игры.

Ханс-Дитер вернул команде уверенность в топ-матчах. В начале сезона закрыли гештальт с «Жироной» (оставался после неудачных матчей в прошлом году), разбили «Реал» и «Баварию», обыгрывали Дортмунд, вытаскивали неудачный матч с «Бенфикой», выбивали «Атлетико» из Кубка, те же «Боруссию» и «Бенфику» проходили в плей-офф ЛЧ . Как итог, взяли Суперкубок и Кубок Испании, теперь оформили титул. Всё за один сезон.

И да, Хави не удалось достичь ничего подобного, хотя он в клубе проработал дольше. С другой стороны, с ним команда прошла самые тёмные времена, каталонец сформировал основу, на которой Флик уже строит топ-клуб.

У тренера химия с молодыми лидерами

«Барса» в каком-то смысле – это инопланетяне. В центре обороны играет 18-летний Кубарси, на флангах – 21-летний Бальде и 18-летний Форт (пока игрок ротации), в центре поля погоду делают Педри (22 года) и Гави (20 лет), в опорной зоне в следующем сезоне будет конкуренция между воспитанниками Касадо и Берналем, в атаке феерит Ямаль. К таким игрокам нужен особый подход – и Флик сразу его нашёл. Педри уже в сентябре был в восторге:

Флик донес до меня, что надо играть без давления, делать то, что я умею. И с точки зрения физической формы видно, что я намного лучше стал делать некоторые вещи. Флик очень хорош в том, чтобы вселять уверенность. Мы в клубе работаем намного интенсивнее, чем прежде. Новые тренеры по физподготовке очень нам помогают. Мы усердно работаем, и это проявляется во время матчей. Команда не проседает после 70 или 80 минут, а сохраняет тот же физический уровень.

Ламин раскрылся, остальные тоже выдали топ-сезон. Теперь это команда Флика.

За один сезон появился фаворит на «Золотой мяч» сейчас и обладатель награды в будущем

Летом «Барса» усиленно искала возможности провернуть два топ-трансфера – хотели воссоздать связку сборной Испании, подписав Нико Уильямса и Дани Ольмо. На выходе оформили только последнего, за вингером хотели пойти зимой. В то же время в тени оставался Рафинья – и бразилец, попав под крыло Флика, доказал, что Нико команде просто без надобности.

Футболист начал брать на себя игру, забивать в важных матчах. Повёл молодой коллектив за собой – и этим заработал капитанскую повязку в отсутствие тер Штегена. Сейчас в его активе 18 мячей и девять голевых, он выдал запредельно яркий сезон по своим меркам и теперь считается одним из фаворитов на ЗМ .

А рядом с ним Ямаль стал полноценным лидером команды. Были опасения, что тинейджер не выдержит нагрузок взрослого футбола, но работа с Фликом пошла ему на пользу. Ламин стал гораздо крепче – и не потерял свою магию. Ханси позволяет своему вундеркинду творить на поле всё, что вздумается. И тот платит результативными действиями. Восемь голов и 13 ассистов за 33 матча – он уже вовлечён в игру «Барсы» больше, чем в прошлом сезоне. Учитывая его прогресс, то, как сильно его любят, футболист вскоре должен стать одним из фаворитов на «Золотой мяч».

Эль Класико – точнейший индикатор силы команды

Ещё один показатель, который делает сезон Флика круче, – под его руководством каталонцы ни разу не проиграли в Эль Класико. А их было достаточно. Каждый трофей, который в итоге доставался «Барсе», каталонцы брали, проходя через Эль Класико. В финале Суперкубка «блауграна» просто не оставила «сливочным» и шанса – 5:2, гол Ямаля, дубль Рафиньи. Финал Кубка Испании – 3:2 с голами Педри, Феррана Торреса и Кунде. Решающее класико в чемпионате – сумасшедшие 4:3 с теми же мадридцами. На хет-трик Мбаппе ответили те же Ямаль и Рафинья. Кстати, в первом круге «Барса» вообще оформила разгром – 4:0.

В следующем сезоне будет интереснее

«Барса» настолько сильна уже на исходных позициях – а ведь Флик только занялся командой. У «сине-гранатовых» полно молодых лидеров, которым только предстоит прогрессировать. Можно только представлять, в какую машину превратится Ямаль к следующей кампании. Вдобавок теперь каталонцы получили необходимый опыт борьбы на самом серьёзном уровне – добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Сейчас не хватило хладнокровия, плана Б, но это и к лучшему.

В то же время «Реал» и «Атлетико» не станут слабее. «Сливочные» уже ждут Трента на фланг обороны и Хаби Алонсо на тренерский мостик. Мбаппе адаптировался к команде – если удастся наладить командные взаимодействия, это будет неудержимая машина и достойный конкурент нынешней «Барсе». «Матрасники» же так и останутся коллективом с характером, готовым наказать за любую ошибку.