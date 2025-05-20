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В РФС заявили, что ФИФА могла снять отстранение с российских команд

вчера, 17:13

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что если бы вопрос о снятии отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований рассматривался на конгрессе ФИФА, то решение было бы положительным:

На конгрессе мы пообщались с большим количеством национальных ассоциаций и руководством ФИФА. Все больше ассоциаций выражает нам поддержку. Конечно, так или иначе все ориентируются на политику, и те события, которые происходят во внешней политике, влияют, скорее, позитивно. Не смогу назвать конкретно те страны, которые выступают за наше возвращение, но мне кажется, если бы данный вопрос был в повестке конгресса, то нас бы вернули. По крайней мере, на конгрессе ФИФА. С УЕФА все несколько сложнее.

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