В РФС заявили, что ФИФА могла снять отстранение с российских команд

Генеральный секретарь Российского футбольного союза заявил, что если бы вопрос о снятии отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований рассматривался на конгрессе ФИФА , то решение было бы положительным:

На конгрессе мы пообщались с большим количеством национальных ассоциаций и руководством ФИФА . Все больше ассоциаций выражает нам поддержку. Конечно, так или иначе все ориентируются на политику, и те события, которые происходят во внешней политике, влияют, скорее, позитивно. Не смогу назвать конкретно те страны, которые выступают за наше возвращение, но мне кажется, если бы данный вопрос был в повестке конгресса, то нас бы вернули. По крайней мере, на конгрессе ФИФА . С УЕФА все несколько сложнее.