Перформанс Латышонка, влияние Кордобы, шикарное дерби. Символическая сборная 29-го тура РПЛ

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сегодня, 10:08

Слишком много кандидатов – выбрали самых достойных.

Вратарь

Евгений Латышонок («Зенит»)

Даниил Одоевский тоже великолепно проявил себя против родного клуба. Но перформансы вратарей «Ростова» и «Зенита» просто несопоставимы Латышонок оформил «сухарь» в игре, которая могла поставить точку в чемпионской гонке – оставил «Зениту» шанс на титул. Причём сохранил ворота в момент, когда их просто расстреливали. При 0:1 на 34-й минуте ростовчане за пару секунд нанесли 3-4 удара. Это был ключевой момент.

Защитники

Лукас Оласа («Краснодар»)

После ответного мяча южане помчались зарабатывать три очка, но реализация не радовала. Случись эта ничья – и «Зенит», позднее обыгравший «Ростов», вышел бы в лидеры. С учётом того, что «быкам» на финише играть с «Динамо», это почти приговор. Оласа – автор мяча, который спас «Краснодар» и возможно, подтолкнул команду к титулу. Под давлением обыграл Татаева и отправил мяч в дальний.

Роберто Фернандес («Динамо»)

Центрбек оказался запредельно надёжен против тольяттинцев – пять раз выдвигался в отбор, 16 раз выносил мяч и трижды блокировал удары/подачи соперника. На 55-й минуте сделал это в особенно опасном эпизоде.

Нино («Зенит»)

Подавляющая уверенность от защитника «Зенита». Он выполнял важную функцию при стандартах, карауля дальнюю штангу. Как раз это привело к голу – бразилец мягко скинул Соболеву на удар через себя.

А сразу после центрбек поучаствовал в другом ключевом эпизоде с расстрелом ворота «Зенита» – подкатился под Сутормина и в последний момент выбил мяч, потом подстраховал Латышонка при ударе Шамонина.

Келвен ( ЦСКА )

Команда побеждает в двух напряжённейших матчах сезона – обостряет чемпионскую гонку (1:0 с «Краснодаром») и оформляет камбэк в финале Пути РПЛ Кубка (2:0 с «Зенитом», победа по пенальти). Конечно, после такого не останется эмоций.

«Армейцы» не позволили себе сгореть в дерби при 0:2. И начало ещё одному камбэку положил Келвен. Бразилец вырезал точнейшую передачу на Гуарирапу, находясь вполоборота к месту подачи. Это уровень. Тот ассист – то, что бросилось в глаза, а ведь защитник ещё выполнял огромный объём без мяча, активно подключался к атакам.

Полузащитники

Матвей Кисляк ( ЦСКА )

Воспитанник ЦСКА в целом выдаёт просто феерический сезон. Закрепился в старте, стал важным игроком для Николича. В дерби Матвей связывал оборону и нападение. Опорник значительно повлиял на преображение «красно-синих» после перерыва – и в итоге забил мяч, принёсший ничью. Причём сделал это в борьбе с Бариновым, повисшим на плече. Пробил с дальней дистанции обводящим почти в самую девятку. Породистый гол.

Бителло («Динамо»)

Плеймейкер москвичей снова отлично проявил себя. С его подачи с углового забил Даниил Фомин, плюс бразилец отлично выводил партнёров по команде на удар – и сам мог выдвинуться на завершение. Был прицельный дальний удар чуть выше перекладины, был острейший момент на 69-й минуте – Бителло включился и разрезал штрафную поперечной передачей. Вратарь уже был отыгран, но никто не смог замкнуть. Заслуг хавбека, это не отменяет.

Брайан Мансилья («Оренбург»)

Достоин попасть в список лучших за то, что заставил лидера Премьер-лиги понервничать. Кто мог подумать, что точно вылетающая из РПЛ команда доставит столько трудностей? На седьмой минуте Брайан замкнул подачу и вывел «Оренбург» вперёд.

Футболист сохранял нацеленность на ворота – в том матче он пять раз бил по воротам. Кроме того, Мансилья не гнушался черновой работы – боролся за мяч, мчался на свою половину при атаках «быков». Жаль, не помог случиться сказке.

Нападающие

Джон Кордоба (Краснодар»)

Давно ясно, что колумбиец – главная опция «Краснодара» на острие. Никто не даёт такого преимущества в единоборствах, никто настолько не нацелен на ворота. Он нанес восемь ударов по воротам «Оренбурга». А самое главное – это коршун, который постоянно давит на соперника. Только Максим Сыщенко ошибся с передачей – тут же Джон подоспел на перехват и умчался на тет-а-тет с вратарём. Кстати, форвард мог прибить южноуральцев до Оласы, когда вырезал передачу на Са. Виктор пробил в штангу.

Александр Руденко («Химки»)

Даку сделал всё, чтобы «Рубин» забрал хотя бы ничью в матче – в матче «Рубина» и «Химок» дубль оформил и Александр, и Мирлинд. Разница в том, что у албанца помимо этого был нереализованный пенальти, которого по итогу не хватило для ничьи. А Александр своим дублем вернул «Химкам» преимущество, вырвал победу – и команда почти гарантированно миновала стыки.

Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)

Здесь бы мог оказаться Александр Соболев – но помимо ножниц форвард в одном моменте пробил в перекладину и штангу. Не наиграл. А вот трудолюбивый форвард «красно-зелёных» подарил своей команде преимущество в дерби – и удвоил его к 24-й минуте. То, что произошло после – ответственность всей команды.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

Сюда же можно было включить Семака. С другой стороны, достижение Мурада Олеговича впечатляет больше. Он почти без трансферов второй год подряд сохранил команду в чемпионской гонке. И на этот раз «быки» не дрогнули. Южане переломили игру с «Оренбургом» после быстро пропущенного гола и дожали. Это настоящий менталитет победителей.

Событие тура. Продлили чемпионскую интригу до самого конца

Причём второй год подряд. На этот раз она даже интереснее. «Краснодару» хоть и не хватает стабильности – несколько раз могли заканчивать эту гонку и гарантировать себе титул. С другой стороны, уже не идёт речи о том, что нет достойного кандидата в чемпионы. И закольцовывает всю эту историю матч «быков» и «Динамо» в Краснодаре – команды точно так же определяли судьбу титула прошлой весной. Тогда южане обломали «Динамо» – и теперь сами подходят к игре лидерами.