Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольная ностальгияИстория футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

20 лет назад ЦСКА подарил футбольную сказку. Юбилей первой российской победы в Кубке УЕФА

сегодня, 12:55
побед ЦСКА в Кубке УЕФА
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Жирков Юрий
Жирков Юрий
Защитник
Вагнер Лав
Вагнер Лав
Нападающий

Триумф Газзаева и Карвальо.

ЦСКА совершил прорыв после серии громких неудач

Успехи советского футбола на международной арене были связаны с клубами «Динамо». В еврокубках побеждали коллективы из Киева и Тбилиси, а московское «Динамо» уступило «Рейнджерс» со счетом 2:3 в финале Кубка обладателей кубков. В самом престижном турнире – Кубке чемпионов, советские команды не смогли дойти до финала. «Спартак» проверил себя в полуфиналах за сезон до образования Лиги чемпионов, но москвичи уступили «Марселю» в двух матчах с общим счетом 2:5.

Было много осечек в решающий момент. «Спартак» проиграл «Антверпену» в полуфинале Кубка обладателей кубков, не удалось встретиться в финале с «Пармой» Невио Скалы. В конце девяностых годов у московского клуба был полуфинал Кубка УЕФА против миланского «Интера». Легенды Саморано и Роналдо не пожалели вратаря Филимонова. Российские клубы долго довольствовались локальными победами над грандами.

У ЦСКА была очень короткая советская еврокубковая история. Команда редко попадала в международные кубки и могли похвастаться лишь победой над слабым «Галатасараем». «Армейцы» впервые распробовали вкус взрослых еврокубков, когда сенсационно выбили «Барселону» в 1/8-й финала Лиги чемпионов в 1992 году после победы 3:2 на великой арене «Камп Ноу». Тренер Кройф думал, что Стоичков, Куман и Гвардиола легко уберут с пути полностью российский состав ЦСКА.

Испанцы просчитались. Тогда в Лиге чемпионов был другой формат, после плей-офф наступал групповой этап. ЦСКА не выиграл ни одного из шести матчей в группе с будущим победителем турнира – «Марселем». Проход «Барселоны» был случайным, дальше ЦСКА ждали годы неудач против клубов из Норвегии, Дании и Македонии. Тем сильнее впечатляет прорыв команды президента Гинера. Насколько хорошо помните тот успех ЦСКА? Проверьте знания с помощью нашего теста.

Успех «армейцев» случился в легендарном сезоне

Двадцать лет назад в Лиге чемпионов «Ливерпуль» отыграл у «Милана» перевес в три мяча. В Кубке УЕФА тоже был неожиданный триумфатор. Отец Лиги Европы, где в финале этого сезона сыграют богатые аутсайдеры АПЛ, имел другой формат. Клубы из Лиги чемпионов, заняв третье место в квартете, попадали в плей-офф второго еврокубка. ЦСКА в сложной группе с «Челси», «Порту» и ПСЖ опередил нестабильный тогда клуб из столицы Франции. Весенняя путевка оказалась исторической.

В плей-офф Кубка УЕФА «армейцы» сыграли против «Бенфики», «Партизана», «Осера» и «Пармы». Жребий не был суровым к команде Газзаева. Второй финалист турнира – «Спортинг», прошел по пути в решающий поединок в родном Лиссабоне не менее интересных соперников. Португальцы выбили «Фейеноорд», победителя Кубка УЕФА 2002-го. Английские клубы «Мидлсбро» и «Ньюкасл» не обладали европейским опытом, но были не слабее «Партизана». А в полуфинале «львы» прошли АЗ.

Футболисты ЦСКА тоже справились с нервами. С молодым Акинфеевым в воротах пропустили в восьми матчах плей-офф только четыре мяча. Памятным стал разгром «Пармы». Бразилец Карвальо сделал дубль, а Василий Березуцкий показал, что за ЦСКА могут забивать защитники. У Газзаева был глубокий состав. В день разгрома «Пармы» Гусев, Красич и Шемберас начали на скамейке. Рахимич помогали в центре поля, Жирков бегал по левому флангу, а Олич и Вагнер Лав играли в атаке.

Бразильско-португальский состав «Спортинга» тренера Пезейру тоже мог похвастаться заметными футболистами. За «львов» выступал голкипер сборной Португалии Рикарду. В центре поля начинал карьеру талантливый Моутинью, Жоау помогал бразильцу Рошембаку. Фабио не задержался в «Барселоне», но удачно отправился в аренду в «Спортинг». В атаке португальцу Пинту помогал опасный бразильский форвард Лиедсон. Позже он сменит гражданство и сыграет с Роналду за Португалию.

Пасы Карвальо и контратаки подарили ЦСКА камбэк

В плей-офф Кубка УЕФА сезона 2004/05 были испанские и английские команды. «Парма» рассчитывала на новый еврокубковый финал. Но именно ЦСКА оказался в Лиссабоне, где провел финал на поле соперника. «Спортинг» перегорел, оказавшись за шаг до сказки спустя 41 год после единственной победы в Европе. В отличие от «Бенфики» и «Порту», «львы» не были триумфаторами в главном еврокубке. Зато «Спортинг» в 1964-м в переигровке замучил венгерский МТК в Кубке кубков.

Хозяева поля рассчитывали разгадать ЦСКА с тройкой центральных защитников и латералями Одиа и Жирковым. «Спортинг» первым нашел голевую лазейку. Рожерио красивым ударом правой отправил мяч в сетку, но еще до перерыва Вагнер Лав промахнулся с убойной позиции, не попав по мячу. А камбэк начался со стандарта: бразилец Карвальо подал, а защитник Алексей Березуцкий удачно подставился под мяч. ЦСКА сумел поднять линию обороны выше и перешел к контратакам.

Победу принес Жирков: Юрий грамотно открылся на левом полуфланге и вывел ЦСКА вперед после паса Карвальо, которого позже в УЕФА назовут лучшим игроком финала. Оставалось не пропустить от «Спортинга» второй мяч. С этой задачей оборона Акинфеева успешно справилась. В одной из атак португальцам фатально не повезло – мяч ударился в дальнюю штангу и отскочил точно в руки голкиперу ЦСКА. После такого нужно было поймать ошибку «Спортинга». Карвальо сделал третий голевой пас, и Вагнер Лав добил «Спортинг», ЦСКА победил на чужом поле 3:1.

Радовались ультрас «армейцев», окруженные полицейскими, а португальцы плакали. Сорок лет ждали такой финал и проиграли дома малоизвестному для них сопернику. После финального свистка началось празднование по всей России. А в Осетии журналисты сняли душевный сюжет в день финала: Ольга Семеновна Газзаева, мама главного тренера ЦСКА, перекрестила на удачу маленький и старенький толстопузый телевизор.

После победы Валерий Газзаев не сдержал обещание и не сбрил знаменитые усы. В августе 2005-го ЦСКА уступил «Ливерпулю» в финале Суперкубка УЕФА, но московский клуб всё равно вписал имя в историю. Газзаев, Карвальо, Акинфеев, Жирков, Лав и братья Березуцкие первыми привезли в Россию ценный европейский кубок. А теперь проведут праздничный гала-матч со звездами того состава и известными иностранными футболистами. Приятная страница истории, большая историческая и заслуженная победа ЦСКА.

Адебайор: «Я пришёл на тренировку на 2 часа раньше, а Роналду уже был там»
14 мая
Вылеты в полуфиналах ЛЧ – фишка «Барселоны». До «Интера» были «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал»
07 маяRoman Novikov в блоге "Соккер" ХронографКомментарии11
От легенды «Арсенала» до бывшего вратаря «Ливерпуля». Известные футболисты, которые никогда не играли в Лиге чемпионов
30 апреляРоман Сошенко в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной»
23 апреляЕвгений Петров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии5
Месси: «Поражение в финале ЧМ-2014 было настоящей пыткой»
18 апреля
Луис-Антонио Валенсия мог перейти в «Реал»
16 апреля
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 14:47, ред.
Акинфеев 15 лет был вратарем сборной. Речь идет не о локальных успехах, которые у названных вами людей бывали, но стабильно уровень держал и держит уже 20 лет только Акинфеев. А фамилии Реброва, Джанаева и Гилерме вызывают лишь усмешку. Первый классно штанги целовал, а второй такие ляпы допускал, что.... Про Гилерме молчу. Когда Акинфеев ушел из сборной там возник проходной двор и одним из них был Маринато....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:59
Приятно вспомнить тот счастливый для нашего футбола день.
ЦСКА и Зенит имеют такой трофей. Кто будет третьем ?)))
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:49, ред.
Вы это серьезно? За 20 лет лучшими вратарямя России становились Малофеев,Ребров, Джанаев, Гильерме, Сафонов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:30
Подумать только. Акинфееву было тогда всего 19 лет. Были ли еще у победителей ЕК такие юные вратари? Я думаю нет. И с тем пор уже 20 лет Акинфеев лучший вратарь России. Такого тоже нигде не было, чтобы 20 лет подряд и лучший вратарь страны!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:29, ред.
20 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОЙ победе ЦСКА. Поздравляю всех красно- синих и всю страну с этим знаковым юбилеем. Подарившей нашей стране первый еврокубковый трофей.
ЦВБП.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 13:24
Валерий Газзаев после победы в Кубке УЕФА.
Ребята, дорогие мои, вы не представляете, чего сегодня добился наш ЦСКА. Клуб не просто навсегда вошел в историю европейского футбола. Победа всколыхнула всю страну! Мне сейчас звонят из разных городов и рассказывают: люди высыпали на улицы, они поют и гуляют. Это все - ваша заслуга. Вы сделали счастливыми всю Россию.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 