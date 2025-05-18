20 лет назад ЦСКА подарил футбольную сказку. Юбилей первой российской победы в Кубке УЕФА

1747562153

сегодня, 12:55

Триумф Газзаева и Карвальо.

ЦСКА совершил прорыв после серии громких неудач

Успехи советского футбола на международной арене были связаны с клубами «Динамо». В еврокубках побеждали коллективы из Киева и Тбилиси, а московское «Динамо» уступило «Рейнджерс» со счетом 2:3 в финале Кубка обладателей кубков. В самом престижном турнире – Кубке чемпионов, советские команды не смогли дойти до финала. «Спартак» проверил себя в полуфиналах за сезон до образования Лиги чемпионов, но москвичи уступили «Марселю» в двух матчах с общим счетом 2:5.

Было много осечек в решающий момент. «Спартак» проиграл «Антверпену» в полуфинале Кубка обладателей кубков, не удалось встретиться в финале с «Пармой» Невио Скалы. В конце девяностых годов у московского клуба был полуфинал Кубка УЕФА против миланского «Интера». Легенды Саморано и Роналдо не пожалели вратаря Филимонова. Российские клубы долго довольствовались локальными победами над грандами.

У ЦСКА была очень короткая советская еврокубковая история. Команда редко попадала в международные кубки и могли похвастаться лишь победой над слабым «Галатасараем». «Армейцы» впервые распробовали вкус взрослых еврокубков, когда сенсационно выбили «Барселону» в 1/8-й финала Лиги чемпионов в 1992 году после победы 3:2 на великой арене «Камп Ноу». Тренер Кройф думал, что Стоичков, Куман и Гвардиола легко уберут с пути полностью российский состав ЦСКА .

Испанцы просчитались. Тогда в Лиге чемпионов был другой формат, после плей-офф наступал групповой этап. ЦСКА не выиграл ни одного из шести матчей в группе с будущим победителем турнира – «Марселем». Проход «Барселоны» был случайным, дальше ЦСКА ждали годы неудач против клубов из Норвегии, Дании и Македонии. Тем сильнее впечатляет прорыв команды президента Гинера. Насколько хорошо помните тот успех ЦСКА ? Проверьте знания с помощью нашего теста.

Успех «армейцев» случился в легендарном сезоне

Двадцать лет назад в Лиге чемпионов «Ливерпуль» отыграл у «Милана» перевес в три мяча. В Кубке УЕФА тоже был неожиданный триумфатор. Отец Лиги Европы, где в финале этого сезона сыграют богатые аутсайдеры АПЛ , имел другой формат. Клубы из Лиги чемпионов, заняв третье место в квартете, попадали в плей-офф второго еврокубка. ЦСКА в сложной группе с «Челси», «Порту» и ПСЖ опередил нестабильный тогда клуб из столицы Франции. Весенняя путевка оказалась исторической.

В плей-офф Кубка УЕФА «армейцы» сыграли против «Бенфики», «Партизана», «Осера» и «Пармы». Жребий не был суровым к команде Газзаева. Второй финалист турнира – «Спортинг», прошел по пути в решающий поединок в родном Лиссабоне не менее интересных соперников. Португальцы выбили «Фейеноорд», победителя Кубка УЕФА 2002-го. Английские клубы «Мидлсбро» и «Ньюкасл» не обладали европейским опытом, но были не слабее «Партизана». А в полуфинале «львы» прошли АЗ .

Футболисты ЦСКА тоже справились с нервами. С молодым Акинфеевым в воротах пропустили в восьми матчах плей-офф только четыре мяча. Памятным стал разгром «Пармы». Бразилец Карвальо сделал дубль, а Василий Березуцкий показал, что за ЦСКА могут забивать защитники. У Газзаева был глубокий состав. В день разгрома «Пармы» Гусев, Красич и Шемберас начали на скамейке. Рахимич помогали в центре поля, Жирков бегал по левому флангу, а Олич и Вагнер Лав играли в атаке.

Бразильско-португальский состав «Спортинга» тренера Пезейру тоже мог похвастаться заметными футболистами. За «львов» выступал голкипер сборной Португалии Рикарду. В центре поля начинал карьеру талантливый Моутинью, Жоау помогал бразильцу Рошембаку. Фабио не задержался в «Барселоне», но удачно отправился в аренду в «Спортинг». В атаке португальцу Пинту помогал опасный бразильский форвард Лиедсон. Позже он сменит гражданство и сыграет с Роналду за Португалию.

Пасы Карвальо и контратаки подарили ЦСКА камбэк

В плей-офф Кубка УЕФА сезона 2004/05 были испанские и английские команды. «Парма» рассчитывала на новый еврокубковый финал. Но именно ЦСКА оказался в Лиссабоне, где провел финал на поле соперника. «Спортинг» перегорел, оказавшись за шаг до сказки спустя 41 год после единственной победы в Европе. В отличие от «Бенфики» и «Порту», «львы» не были триумфаторами в главном еврокубке. Зато «Спортинг» в 1964-м в переигровке замучил венгерский МТК в Кубке кубков.

Хозяева поля рассчитывали разгадать ЦСКА с тройкой центральных защитников и латералями Одиа и Жирковым. «Спортинг» первым нашел голевую лазейку. Рожерио красивым ударом правой отправил мяч в сетку, но еще до перерыва Вагнер Лав промахнулся с убойной позиции, не попав по мячу. А камбэк начался со стандарта: бразилец Карвальо подал, а защитник Алексей Березуцкий удачно подставился под мяч. ЦСКА сумел поднять линию обороны выше и перешел к контратакам.

Победу принес Жирков: Юрий грамотно открылся на левом полуфланге и вывел ЦСКА вперед после паса Карвальо, которого позже в УЕФА назовут лучшим игроком финала. Оставалось не пропустить от «Спортинга» второй мяч. С этой задачей оборона Акинфеева успешно справилась. В одной из атак португальцам фатально не повезло – мяч ударился в дальнюю штангу и отскочил точно в руки голкиперу ЦСКА . После такого нужно было поймать ошибку «Спортинга». Карвальо сделал третий голевой пас, и Вагнер Лав добил «Спортинг», ЦСКА победил на чужом поле 3:1.

Радовались ультрас «армейцев», окруженные полицейскими, а португальцы плакали. Сорок лет ждали такой финал и проиграли дома малоизвестному для них сопернику. После финального свистка началось празднование по всей России. А в Осетии журналисты сняли душевный сюжет в день финала: Ольга Семеновна Газзаева, мама главного тренера ЦСКА , перекрестила на удачу маленький и старенький толстопузый телевизор.